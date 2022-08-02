台鐵局與工會協商又破局，民眾中秋節、國慶日、九合一大選恐沒車搭
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台鐵工會今日在理事會中決定啟動罷工程序，預計明日送交台北市勞工局調解，若調解不成會進行會員投票，同意票只要超過1萬6000總會員數的一半，就可以啟動合法罷工。
台灣鐵路工會與台鐵局協商再次破局，因此號召司機中秋節、國慶日「不加班」，在非國定假日的九合一大選前一日，則將啟動罷工程序、希望達成合法罷工。目前調解不成的兩大原因，分別為低薪與職工福利金，針對薪資的問題，交通部長王國材日前認為，大幅調薪要在公司成立後「有賺錢再來談」，引發工會質疑：「27年沒有調整票價，何來營收解決員工問題？」
台鐵工會本次的抗議時間點包含中秋節、國慶日以及九合一大選，其中，前兩者將遵循今（2022）年5月1日勞動節的模式，號召台鐵員工在國定假日中不加班、「合法休假」。秘書吳長智接受媒體聯訪時指出，針對非國定假日的九合一大選，工會決定走另外一個合法程序，也就是事先取得罷工權。
根據《自由時報》報導，台鐵工會今日在理事會中決定啟動罷工程序，預計明日送交台北市勞工局調解，若調解不成會進行會員投票，同意票只要超過1萬6000總會員數的一半，就可以啟動合法罷工。
《勞資爭議處理法》明訂，勞資爭議調解不成立後需經全體會員直接、無記名投票，半數同意才能啟動罷工。雖然第8條規定在勞資爭議調解期間，勞方不得因為該事件罷工，但台鐵工會「不加班」符合《勞動基準法》的規範，所以不屬違法。
台鐵工會的目標是「讓一班火車都開不出」，目前已經有1500名司機簽署中秋、國慶不加班，等同於司機全員簽署，比勞動節時更多，而簽署的員工總人數已經破萬。
加薪、職工福利金喬不攏，王國材日前稱：有賺錢再來談
本次台鐵工會決議罷工，是因爲與台鐵局台鐵公司化子法協商再次破局。王國材日前指出，勞資協商目前最大的爭議在於加薪和職工福利金。
根據《央廣》的報導，在台鐵工會與台鐵局27日的第5次協商會議過後，王國材稱已經和台鐵局長杜微談過，要趕快幫月薪太低的員工調薪，如果是大幅調薪，「我總是覺得，這應該是在公司成立後、有賺錢再來談。」
中華郵政旗下的中華快遞基層工人，日前透過工會團結爭取調薪，成功讓僅有2萬7000元的薪資調漲5000元。因此，工會發表聲明回應，基層營運人員訴求調薪5000元、資位比照中華郵政，都不是過分的要求。
吳長智受訪時也表示：「員工的福利要自己創造，薪資也要自己努力。但是27年沒有調整票價，何來營收解決員工問題？」
吳長智指出，資產未設定完成、公司貿然掛牌的情況下，工會預估公司應該在5年內就會破產。其中，針對職工福利金的問題，台鐵工會認為因為公司化資產卡關，經過評估以後，員工未來的福利金1年恐怕剩下不到1900元，遠低於目前的4000多元。
行政院長蘇貞昌今日出席「中華電信職場互助教保服務中心開幕典禮」時，基於中華電信是政府協助公司化的成功案例，媒體詢問台鐵是否也會循此路線，未來薪資與福利比照中華電信。根據《蘋果新聞網》的報導，蘇貞昌回應，交通部對台鐵的公司化運作，都已經有對台鐵員工的相關承諾，以及對於社會期待的努力，希望台鐵能夠再贏回社會大眾的信任，運作能更有效、員工也更好。
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延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
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成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
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電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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