台鐵局與工會協商又破局，民眾中秋節、國慶日、九合一大選恐沒車搭

台灣鐵路工會與台鐵局協商再次破局，因此號召司機中秋節、國慶日「不加班」，在非國定假日的九合一大選前一日，則將啟動罷工程序、希望達成合法罷工。目前調解不成的兩大原因，分別為低薪與職工福利金，針對薪資的問題，交通部長王國材日前認為，大幅調薪要在公司成立後「有賺錢再來談」，引發工會質疑：「27年沒有調整票價，何來營收解決員工問題？」

台鐵工會本次的抗議時間點包含中秋節、國慶日以及九合一大選，其中，前兩者將遵循今（2022）年5月1日勞動節的模式，號召台鐵員工在國定假日中不加班、「合法休假」。秘書吳長智接受媒體聯訪時指出，針對非國定假日的九合一大選，工會決定走另外一個合法程序，也就是事先取得罷工權。

根據《自由時報》報導，台鐵工會今日在理事會中決定啟動罷工程序，預計明日送交台北市勞工局調解，若調解不成會進行會員投票，同意票只要超過1萬6000總會員數的一半，就可以啟動合法罷工。

《勞資爭議處理法》明訂，勞資爭議調解不成立後需經全體會員直接、無記名投票，半數同意才能啟動罷工。雖然第8條規定在勞資爭議調解期間，勞方不得因為該事件罷工，但台鐵工會「不加班」符合《勞動基準法》的規範，所以不屬違法。

台鐵工會的目標是「讓一班火車都開不出」，目前已經有1500名司機簽署中秋、國慶不加班，等同於司機全員簽署，比勞動節時更多，而簽署的員工總人數已經破萬。

加薪、職工福利金喬不攏，王國材日前稱：有賺錢再來談

本次台鐵工會決議罷工，是因爲與台鐵局台鐵公司化子法協商再次破局。王國材日前指出，勞資協商目前最大的爭議在於加薪和職工福利金。

根據《央廣》的報導，在台鐵工會與台鐵局27日的第5次協商會議過後，王國材稱已經和台鐵局長杜微談過，要趕快幫月薪太低的員工調薪，如果是大幅調薪，「我總是覺得，這應該是在公司成立後、有賺錢再來談。」

中華郵政旗下的中華快遞基層工人，日前透過工會團結爭取調薪，成功讓僅有2萬7000元的薪資調漲5000元。因此，工會發表聲明回應，基層營運人員訴求調薪5000元、資位比照中華郵政，都不是過分的要求。

吳長智受訪時也表示：「員工的福利要自己創造，薪資也要自己努力。但是27年沒有調整票價，何來營收解決員工問題？」

吳長智指出，資產未設定完成、公司貿然掛牌的情況下，工會預估公司應該在5年內就會破產。其中，針對職工福利金的問題，台鐵工會認為因為公司化資產卡關，經過評估以後，員工未來的福利金1年恐怕剩下不到1900元，遠低於目前的4000多元。

行政院長蘇貞昌今日出席「中華電信職場互助教保服務中心開幕典禮」時，基於中華電信是政府協助公司化的成功案例，媒體詢問台鐵是否也會循此路線，未來薪資與福利比照中華電信。根據《蘋果新聞網》的報導，蘇貞昌回應，交通部對台鐵的公司化運作，都已經有對台鐵員工的相關承諾，以及對於社會期待的努力，希望台鐵能夠再贏回社會大眾的信任，運作能更有效、員工也更好。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範