從《非常律師禹英禑》看自閉症：這群星星的孩子，依然能擁有彩虹般的生活

文：Jamie.K

我與自閉症相關經驗

說到會念心理系的原因，其實也是與自閉症的相遇有關。因為媽媽是臨床心理師，有一次跟她到工作的醫院，在遊戲室中遇到一個自閉症兒童，一開始碰面時，我並不知道他是特別的孩童，只是過了許久，到現在都還記得當時他想要跟我玩遊戲，卻不知該如何開口，而是用他的小手拉了拉我的頭髮。

之後，上了大學，我也開始對自閉症有了更多的認識，才知道自閉症又被稱為星星的孩子，因為他們彷彿是從一顆獨立的星球上誕生。為了能夠了解自閉症，我也曾在自閉症基金會，以及提供語言治療的新創企業中實習。

在自閉症基金會時，我負責一位自閉症兒童的小學課程輔導，也是針對自閉症更無法面對改變，倘若放太長的暑假，當要開學時，會非常不適應。

還記得我帶的小朋友，已經小學三年級了，但就連簡單的溝通都非常困難，在小學時每天例行要抄寫的聯絡簿，他也只會不斷在上面畫下自己最喜歡的三角形，以及口中呢喃著三角形。

突如其來的情緒爆發，或是對特定事物的著迷，時常讓人難以掌握。也就像《非常律師禹英禑》劇中說的，感覺每個人來取代我都可以，讓每天都像是初次見面。

自閉症介紹

自閉症類群障礙（Autism spectrum disorder）指的就是，自閉症並不是單一疾患，而是像彩虹擁有不同色階般，從自閉症特質的高低，就可以在自閉症類群中發現，就算同樣被診斷為自閉症，依然有很大的個體差異。

《我是遺物整理師》主角的亞斯柏格，也是屬於光譜中的一種。而我覺得《非常律師禹英禑》中呈現的手法很細膩，不僅是從主角認識到自閉症，同時也出現不同角色、不同程度的自閉症，且更能展現其中的個體差異。

自閉症的症狀主要為語言溝通困難、缺乏社交行為、重複性一致的行為、難以接受改變以及感官的敏感等。以下推薦兩篇文章參考。

這邊想以缺乏眼神接觸來介紹，一般來說，我們在與他人溝通時，小時侯基於禮貌，都會被大人要求說話時要看著對方的眼睛，然而自閉症的其中一項症狀，就是缺乏社交動機、較難專注以及不了解看他人眼神的用意，因此眼神接觸會讓他們感到害怕、焦慮或是因為其他（像聽力）障礙，而難以留意到他人正在與自己說話。

Photo Credit: 截圖自健身醫・二三事

自閉症成因

主要與基因、環境以及大腦造有關，同時懷孕中也有些會造成風險的因子，像是早產、高齡生產或是兩個孕期太過接近等。

預測自閉症

以色列的研究團隊，也才在今（2022）年初發表一篇研究，關於在產前超音波發現某些因素與自閉症成因有關，在腎臟、心臟與大腦中可得到一些相關性，可以作為生物標籤中的識別。然而，目前研究只有相關性，並沒有直接的數據指出就是這些生物標籤導向自閉症，並不像是染色體的異常與唐氏症有那麼直接的關聯。

自閉症的治療方法

目前自閉症並沒有痊癒的方法，僅有透過社交訓練，以及藥物控制，讓其生活有個規律性，也讓情緒較為穩定。《非常律師禹英禑》劇中很可愛的地方是，看到主角在房間貼上一張爸爸的臉部表情，因為自閉症較難以觀察他人的情緒並作出適當的反應，而若還是孩童，則會有比較多的學習空間，然而到了成人階段，難免會遇到需要因應不同情境，所呈現適當的情緒表現。

如何訓練自閉症認識情緒

除了讓自閉症者看情緒的圖卡之外，還有更加生動的的學習方式，如下：

透過說故事並且讓他們回答，如果碰到這種情境，該做出何種情緒？ 教導情緒的因應技巧，並提供安全的練習機會：部分比較激烈的情緒，如憤怒或是厭惡，可能會進一步導致衝突的發生，因此透過事先教學，並告知其可能發生的嚴重性。 遇到特定情緒的場合，解釋為何會有此種情緒：對於辨認出特定的情緒就比較困難，因此可以加以解釋在此情境中為何出現此情緒，也可讓自閉症者加以學習模仿。 給予調適情緒的方法：每個人都會面對情緒比較濃烈的時候，而因為有些自閉症者缺乏語言溝通技巧，更讓人難以理解為何他們這時候會這樣。這時，可以提醒暫時離開該地方、深呼吸以及想像自己正在從事喜歡的事情等，找一個適當的情緒出口。

總結

我們每個人都會有不同的個性、人格特質以及成長背景等，也都造就往後面對事情的態度以及行爲舉止，很難說怎麼樣做就是對，怎麼樣就是錯的，也很難有個標準可以遵循。

因此，對於心理疾患者，一般大眾可能會受到新聞媒體傳播的訊息所影響，而產生特定的印象，此種無形的限制很有可能因此讓他們更難以獨立生活。然而，我覺得就像《非常律師禹英禑》劇中所闡述的，自閉症者依然能擁有如同彩虹般的生活。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航