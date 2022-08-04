檳城喬治市藝術節「島嶼島」臺灣設計展：設計不只是美麗，還有「美學」生活化的過程
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喬治市藝術節「島嶼島」 Isle to Isle 項目進入第四年，此活動是由喬治市藝術節Georgetown Festival、駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處和城視報聯合呈獻。 今年島嶼島的全新項目：#臺灣設計周，是一次靈感與創意併發的系列實體活動。與 合作策劃，「#不只是美麗」 設計展涵蓋公共建設、藝文策展、地方人文和流行文化4 大範疇，同時設有馬來西亞專區，超過100件展品，為觀展人呈現設計領域豐富的闡釋面向。
文：何凱晶（建築媒體《草稿》內容總編）
從設計去看一座城市或者一個國家，是否可以幫助我們更理解該地方土地？抑或重點還是在看 「設計」本身的視覺呈現？並以美或不美這個標準來判斷其價值？這是我在展場最大的疑問。雖然這個疑問並不妨礙這是一個值得關注的項目活動，畢竟能在一個展場，通過100件精挑的設計品，快速瞭解台灣美學發展史的「濃縮懶人包」，何樂不為呢？
配合一年一度的檳城喬治市藝術節（Georgetown Festival），作為重點專案之一的「島嶼島 Isle to Isle」，主策劃團隊城視報自2019年開始便策劃一系列活動來推動檳城與臺灣之間、以島嶼為共同性的深度交流。
記憶還停在去年島嶼島系列的 「閱讀台灣 (READ TAIWAN)」——從文學來認識台灣。而今年再次聯手《Verse》雜誌，合作策劃為期9天的台灣設計展「不只是美麗Beyond Aesthetic」 ——從設計來認識台灣，除了在檳城英式風格建築 Whiteaways Arcade 的設計展，還同步邀請相關的設計師遠端連線參與線上論壇：「北流建築美學與影像設計」、「城市品牌活動導入公共空間」、「以藝術和設計介入地方：以馬祖國際藝術節為例」和「公家機構的美感設計革命」。因此你除了可以看到設計品，也可以瞭解它們背後的創作動機和思考過程。
設計，不只是美麗，它有沒有解決問題？
說是設計品，不免只讓人聯想到產品設計，但其實本次展覽主題，台灣設計所分成的四個切面分別是：「公共建設」，「藝文策展」，「地方人文」和「流行文化」，大部分都是以都市規劃和地方再生的視角去看美學功能性的一面。《Verse》雜誌創辦人張鐵志在開幕致詞中，表示自己作為一個資深的文化工作者，看見如今臺灣設計美學的指標和意識已經開始跨越它的服務性質，並逐漸成為一種改變台灣面貌的新生力量。
從「公共建設」這個展區來看，巧妙地選了台北流行音樂中心（Taipei Music Center），台灣當代藝術館（Museum of Contemporary Art Taipei MOCA）和西門紅樓（The Red House）這三個代表性建築。畢竟對我而言，在馬來西亞，公共建築和在地藝文活動之間的關聯非常薄弱。因此當看到建築物可以作為流行音樂、當代藝術和潮流文化的容器載體，其中當代藝術館和西門紅樓還是古跡建築。我想美學的鑒賞不只體現在視覺效果，還有重視藝文對城市的養分、歷史對城市的意義。
或許是有了這樣的感慨，當下一個展區「藝文策展」和「地方人文」把設計品尺度帶到一個群島或者一座城市，更進一步打開你對美學想像的局限。前者以「馬祖國際藝術島（Matsu Biennial）」 和屏東「南國漫讀節（Reading Festival in Pingtung）」為例，後者則以基隆《魅力基隆》、屏東《屏東本事》、高雄《城市博覽會》這三本在地刊物為例。看完了好想去這個地方旅行，我覺得這個足以驗證設計如何塑造地方品牌形象，並讓它被世界看見。
而在馬來西亞，檳城是第一個擁有自己社區刊物《城視報》的城市，創刊8年至今累積了36個期刊，也一步步從刊物到策展，把讀者群從紙本內容帶到實體空間，我覺得很難得的是，來觀展或者聽講座的群眾，並不僅限於相關文化或設計領域的同行，你可以看到全家扶老攜幼，家長耐心地解釋展板上的內容，小孩的生長環境有耳濡目染的文化薰陶。
而「流行文化」展區，則主要播映2021年金馬58的視覺設計，由劉耕名導演率Bito團隊，將58金馬這幾個字體立體化，用移動鏡頭去捕捉不同角度的呈現，即便它最後以「靜態」平面形式呈現在海報上，卻能感受它的「動態」，創意呈現「重新對焦，調整和世界的距離」這個主題 。
我每一年都會特別期待金馬獎或者金曲獎的視覺設計，也會特別留意音樂曲目特別設立的最佳裝幀獎。因此在「流行文化」展區也另外展出不同的獲獎實體專輯，如：八歌浪、海光之聲、擒虎記、劉悅德設計師和廖小子設計師的作品。設計和影像聲音對話，是一種美學上的跨域創作，它又成為了另一種藝術鑒賞。
設計，不只是美麗，它也可以不美麗
如何將台灣設計在檳城重新包裝設計？如何不讓新設計搶走原設計的風采？我想這是另一個難題。也因此特別喜歡這次由曾伊霓負責的主視覺設計，以三個基本色調紅黃藍為主，意在回到初衷，為設計做減法而不是加法，整體呈現簡潔舒服。展場的空間設計也遵循這個原則，由大山腳設計事務所Angkasa Lab操刀，以鷹架（scalffolding）為主要結構，並用柔性的米色布料作為隔間和天花，展板和展架則用原木組裝做了幾個原型，與展會暖燈融為一體成為背景，更好地承托展品。
鷹架是一般用於建築施工現場臨時搭建的結構，施工結束後就會拆卸下來，所以它在一個以「設計」為主的展覽顯得不那麼美麗，卻也因為它在日常扮演的臨時性功能，因為理所當然常見而自動忽視，並不因為它的不美麗而突出，反而因為它的不美麗而突出了懸掛上方的海報。
退場，讓設計為內容主體服務，其實也是一種看不見的美學智慧。
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
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遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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