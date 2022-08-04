檳城喬治市藝術節「島嶼島」臺灣設計展：設計不只是美麗，還有「美學」生活化的過程

文：何凱晶（建築媒體《草稿》內容總編）

從設計去看一座城市或者一個國家，是否可以幫助我們更理解該地方土地？抑或重點還是在看 「設計」本身的視覺呈現？並以美或不美這個標準來判斷其價值？這是我在展場最大的疑問。雖然這個疑問並不妨礙這是一個值得關注的項目活動，畢竟能在一個展場，通過100件精挑的設計品，快速瞭解台灣美學發展史的「濃縮懶人包」，何樂不為呢？

配合一年一度的檳城喬治市藝術節（Georgetown Festival），作為重點專案之一的「島嶼島 Isle to Isle」，主策劃團隊城視報自2019年開始便策劃一系列活動來推動檳城與臺灣之間、以島嶼為共同性的深度交流。

記憶還停在去年島嶼島系列的 「閱讀台灣 (READ TAIWAN)」——從文學來認識台灣。而今年再次聯手《Verse》雜誌，合作策劃為期9天的台灣設計展「不只是美麗Beyond Aesthetic」 ——從設計來認識台灣，除了在檳城英式風格建築 Whiteaways Arcade 的設計展，還同步邀請相關的設計師遠端連線參與線上論壇：「北流建築美學與影像設計」、「城市品牌活動導入公共空間」、「以藝術和設計介入地方：以馬祖國際藝術節為例」和「公家機構的美感設計革命」。因此你除了可以看到設計品，也可以瞭解它們背後的創作動機和思考過程。

Photo Credit：城視報 北流建築美學與影像設計線上論壇

設計，不只是美麗，它有沒有解決問題？

說是設計品，不免只讓人聯想到產品設計，但其實本次展覽主題，台灣設計所分成的四個切面分別是：「公共建設」，「藝文策展」，「地方人文」和「流行文化」，大部分都是以都市規劃和地方再生的視角去看美學功能性的一面。《Verse》雜誌創辦人張鐵志在開幕致詞中，表示自己作為一個資深的文化工作者，看見如今臺灣設計美學的指標和意識已經開始跨越它的服務性質，並逐漸成為一種改變台灣面貌的新生力量。

從「公共建設」這個展區來看，巧妙地選了台北流行音樂中心（Taipei Music Center），台灣當代藝術館（Museum of Contemporary Art Taipei MOCA）和西門紅樓（The Red House）這三個代表性建築。畢竟對我而言，在馬來西亞，公共建築和在地藝文活動之間的關聯非常薄弱。因此當看到建築物可以作為流行音樂、當代藝術和潮流文化的容器載體，其中當代藝術館和西門紅樓還是古跡建築。我想美學的鑒賞不只體現在視覺效果，還有重視藝文對城市的養分、歷史對城市的意義。

Photo Credit：城視報 公共建設展區

或許是有了這樣的感慨，當下一個展區「藝文策展」和「地方人文」把設計品尺度帶到一個群島或者一座城市，更進一步打開你對美學想像的局限。前者以「馬祖國際藝術島（Matsu Biennial）」 和屏東「南國漫讀節（Reading Festival in Pingtung）」為例，後者則以基隆《魅力基隆》、屏東《屏東本事》、高雄《城市博覽會》這三本在地刊物為例。看完了好想去這個地方旅行，我覺得這個足以驗證設計如何塑造地方品牌形象，並讓它被世界看見。

Photo Credit：城視報 地方人文展區

而在馬來西亞，檳城是第一個擁有自己社區刊物《城視報》的城市，創刊8年至今累積了36個期刊，也一步步從刊物到策展，把讀者群從紙本內容帶到實體空間，我覺得很難得的是，來觀展或者聽講座的群眾，並不僅限於相關文化或設計領域的同行，你可以看到全家扶老攜幼，家長耐心地解釋展板上的內容，小孩的生長環境有耳濡目染的文化薰陶。

Photo Credit：城視報 城視報展示區

而「流行文化」展區，則主要播映2021年金馬58的視覺設計，由劉耕名導演率Bito團隊，將58金馬這幾個字體立體化，用移動鏡頭去捕捉不同角度的呈現，即便它最後以「靜態」平面形式呈現在海報上，卻能感受它的「動態」，創意呈現「重新對焦，調整和世界的距離」這個主題 。

我每一年都會特別期待金馬獎或者金曲獎的視覺設計，也會特別留意音樂曲目特別設立的最佳裝幀獎。因此在「流行文化」展區也另外展出不同的獲獎實體專輯，如：八歌浪、海光之聲、擒虎記、劉悅德設計師和廖小子設計師的作品。設計和影像聲音對話，是一種美學上的跨域創作，它又成為了另一種藝術鑒賞。

設計，不只是美麗，它也可以不美麗

如何將台灣設計在檳城重新包裝設計？如何不讓新設計搶走原設計的風采？我想這是另一個難題。也因此特別喜歡這次由曾伊霓負責的主視覺設計，以三個基本色調紅黃藍為主，意在回到初衷，為設計做減法而不是加法，整體呈現簡潔舒服。展場的空間設計也遵循這個原則，由大山腳設計事務所Angkasa Lab操刀，以鷹架（scalffolding）為主要結構，並用柔性的米色布料作為隔間和天花，展板和展架則用原木組裝做了幾個原型，與展會暖燈融為一體成為背景，更好地承托展品。

Photo Credit：城視報 主視覺設計

Photo Credit：城視報 展場的空間設計以鷹架為主結構

鷹架是一般用於建築施工現場臨時搭建的結構，施工結束後就會拆卸下來，所以它在一個以「設計」為主的展覽顯得不那麼美麗，卻也因為它在日常扮演的臨時性功能，因為理所當然常見而自動忽視，並不因為它的不美麗而突出，反而因為它的不美麗而突出了懸掛上方的海報。

退場，讓設計為內容主體服務，其實也是一種看不見的美學智慧。