中信特選金融ETF（00917）號召，國際級四大金融巨頭首度聚首

全球主要國家央行接連啟動升息循環，對以存放款利差為核心業務的金融產業相對有利，中信投信最新力作「中國信託特選金融及數據ETF基金（簡稱：中信特選金融，股票代號：00917）」，匯聚交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司在內的國際級四大金融巨頭，訂於8月10日起募集三天，是全方位存金融股的大好機會。

中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，「下半年是實質利率正常化的起點。」過去十年間的低利率環境，造成實質利率為常態性負值，觀察美國聯準會連兩個月大動作升息，6、7月各升3碼，主席鮑爾雖不排除9月再升息，但幅度預料將由鷹轉鴿，只要抗通膨效果顯現，實質利率趨勢將翻轉為正，銀行股與之高度連動，成為投資銀行股的好時機。

另外，金融股落後補漲空間也可期待。葉松炫指出，在聯準會升息及縮表預期下，全球各類股自今年初以來大幅下修，金融股也回檔整理，目前估值已落入2倍標準差之下。但觀察受惠於聯準會升息，美國主要銀行最新公布第二季財報均顯示，其核心業務淨利差明顯擴大，較去年同期成長約15~22%，且多數銀行預期今年淨利差將有望進一步擴大。預期升息拉升實質利率走揚，今年來受到錯殺的金融股有望迎來補漲機會。

「中信特選金融ETF（00917）」追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」，成分股囊括金融四大巨頭：全球最大交易所-紐約交易所、信評巨頭-標普、金融數據龍頭-FactSet、全球最大私募股權基金-黑石、世界級銀行-摩根大通等金融市場的主導者，葉松炫說，只要金融市場持續壯大，這些國際級金融機構的營收就跟著穩定成長，不僅較不受景氣循環影響，更是升息環境下的贏家。根據「ICE FactSet特選金融及數據指數」從2016年7月22日至2022年6月底的表現來看，年化報酬率達10.8%。

「中信特選金融ETF（00917）」是國內首檔納入全球四大金融產業的金融ETF，葉松炫說，實質利率即將走向正常化，建議投資人可將欲投入的資金分成兩份，以單筆投資與定期定額方式進場，迎接金融股十年來難得的歷史機遇。

資料來源：Bloomberg，2004/1~2022/6。實質利率為「聯邦基準利率(%)」減去「美國年化CPI(%)」做計算。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。本基金追蹤指數之發布日為2022/02/22，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

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