【關鍵眼中盯】從一言堂進入二元對立，最希望「維持現狀」的就是民進黨

我很早以前就說過，台灣人在踏上真正的多元民主之前，需要經過兩次覺醒。

2014年太陽花學運，打破了長久以來台灣主流社會對國民黨論述和教育的信任，讓大眾發現許多他們相信了一輩子的事情，其實是個謊言。

在那之後，台灣正式從早期的一元思維進入了二元——原本不「三咖分票」基本保證國民黨當選的環境，在中央層面上變為民進黨主流，許多2008年和2012年曾經投過馬英九票的人，從此再也沒投給國民黨。

不過，這僅僅是從一言堂進入你黑我白的二元對立，主流台灣至今離真正的「多元」還是很遠。主要差別，是不分藍綠的大部分選民仍習慣選擇一方後堅定支持，並且駁斥所有非自家陣營的言論——大部分台灣人還是選擇緊緊跟隨一個領袖對外殺敵，而非先充分的了解眾家論述，從中找到自己的立場，並想辦法在其中找到平衡點。

因為「不然你要投國民黨嗎」，第三勢力變成執政者的心腹大患

在太陽花學運使大多數台灣人對國民黨失望後，台灣或許還要經過一次對民進黨的重大失望，讓選民知道不管哪個政黨都不該全信，才能讓台灣民主體質更躍前一步。

然而，這也是在全國性選舉層面穩定獲勝的民進黨，最不希望發生的事。

在「國民黨就是爛」的共同意識建立之後，車輪牌早已不是綠營的主要假想敵，因為只要台灣繼續二元下去，「不然你要投國民黨嗎」就可以是一切醜聞和爭議的答案，而且真的還蠻有說服力。

也就是因為這樣，相較於國民黨，民進黨長期穩定執政的最大隱憂其實是第三勢力：哪天真的出現一個黨，讓所有人發覺不是討厭藍我就只能投給綠，就會摧毀這順風順水的一切。

所以，只要有藍綠之外的黨派凝聚勢力漸成威脅，就會成為被狙擊的目標。這或許就是為何社民黨的范雲被挖去當民進黨不分區立委，也或許是為什麼在側翼的論述內，時代力量2018年變成中共同路人，民眾黨2020年變成中共同路人，2022年，連基進黨好像都不該投了。

我們一路上「投錯」那麼多次票，你怎麼會覺得這次一定對？

確實，這些政黨都曾犯過錯，但身為選民的我們——不論是投過兩次馬英九、兩次柯文哲、一次韓國瑜（別忘了從結果來看，這些人都是「大多數」）——是否思考過，如果回顧台灣每一次選舉，我們「投錯」過那麼多次票，為什麼還有信心覺得上一次的選擇一定是全對的？

Photo Credit: 中央社

回想一下，你是否也全心信任過掛名綠黨的王浩宇？是不是曾經為焦糖哥哥的替代學歷與人論戰？甚至還轉發過翁達瑞／陳時奮的「秘辛爆料」？再看看這些人今天的模樣和形狀，怎麼有人可以覺得世間上有誰值得百分之一百的信任，而且沒有任何值得檢討的地方？

如果我們要的不只是讓某個黨長期執政或不能執政，著眼於台灣民主長遠的茁壯，應該時常問自己一個問題：在想像中的美好未來，投票單上除了民進黨外還有誰？如果我們回答不出這個問題，難道不應該覺得緊張嗎？

參與政治的重點並不只是選擇要投誰，而是訓練出對每個政治人物懷疑並不停檢視的能力。

永遠不要忘記，從政其實是一個工作、一個職涯，想想你工作時大多時候想的是企業、客戶、還是自己？再想想你主管、老闆那些爬得更高的人，真正在乎的是員工還是自己，就能知道為什麼我們不該全心全意相信任何一個政治人物。

這不是他們的錯，因為所有人都一樣，但只要想想工會對資方、主管對下屬、董事長對空降特助之間的關係：我們越是放任他們，他們越不會在乎我們。要讓官員把民眾放在第一位，就要時時刻刻的提醒他們，就算我們現在支持你，也會不停的對你們打分數，而這剛好也是台灣走進多元之前，最欠缺的東西。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航