【關鍵眼中盯】從一言堂進入二元對立，最希望「維持現狀」的就是民進黨
我們想讓你知道的是
你可能投過兩次馬英九、兩次柯文哲、一次韓國瑜，你或許信任過王浩宇、曾為焦糖哥哥助陣，甚至轉發過翁達瑞／陳時奮的「秘辛爆料」？看看這些人今天的模樣和形狀，你怎麼還會認為世間上有誰值得百分之一百的信任？
我很早以前就說過，台灣人在踏上真正的多元民主之前，需要經過兩次覺醒。
2014年太陽花學運，打破了長久以來台灣主流社會對國民黨論述和教育的信任，讓大眾發現許多他們相信了一輩子的事情，其實是個謊言。
在那之後，台灣正式從早期的一元思維進入了二元——原本不「三咖分票」基本保證國民黨當選的環境，在中央層面上變為民進黨主流，許多2008年和2012年曾經投過馬英九票的人，從此再也沒投給國民黨。
不過，這僅僅是從一言堂進入你黑我白的二元對立，主流台灣至今離真正的「多元」還是很遠。主要差別，是不分藍綠的大部分選民仍習慣選擇一方後堅定支持，並且駁斥所有非自家陣營的言論——大部分台灣人還是選擇緊緊跟隨一個領袖對外殺敵，而非先充分的了解眾家論述，從中找到自己的立場，並想辦法在其中找到平衡點。
因為「不然你要投國民黨嗎」，第三勢力變成執政者的心腹大患
在太陽花學運使大多數台灣人對國民黨失望後，台灣或許還要經過一次對民進黨的重大失望，讓選民知道不管哪個政黨都不該全信，才能讓台灣民主體質更躍前一步。
然而，這也是在全國性選舉層面穩定獲勝的民進黨，最不希望發生的事。
在「國民黨就是爛」的共同意識建立之後，車輪牌早已不是綠營的主要假想敵，因為只要台灣繼續二元下去，「不然你要投國民黨嗎」就可以是一切醜聞和爭議的答案，而且真的還蠻有說服力。
也就是因為這樣，相較於國民黨，民進黨長期穩定執政的最大隱憂其實是第三勢力：哪天真的出現一個黨，讓所有人發覺不是討厭藍我就只能投給綠，就會摧毀這順風順水的一切。
所以，只要有藍綠之外的黨派凝聚勢力漸成威脅，就會成為被狙擊的目標。這或許就是為何社民黨的范雲被挖去當民進黨不分區立委，也或許是為什麼在側翼的論述內，時代力量2018年變成中共同路人，民眾黨2020年變成中共同路人，2022年，連基進黨好像都不該投了。
我們一路上「投錯」那麼多次票，你怎麼會覺得這次一定對？
確實，這些政黨都曾犯過錯，但身為選民的我們——不論是投過兩次馬英九、兩次柯文哲、一次韓國瑜（別忘了從結果來看，這些人都是「大多數」）——是否思考過，如果回顧台灣每一次選舉，我們「投錯」過那麼多次票，為什麼還有信心覺得上一次的選擇一定是全對的？
回想一下，你是否也全心信任過掛名綠黨的王浩宇？是不是曾經為焦糖哥哥的替代學歷與人論戰？甚至還轉發過翁達瑞／陳時奮的「秘辛爆料」？再看看這些人今天的模樣和形狀，怎麼有人可以覺得世間上有誰值得百分之一百的信任，而且沒有任何值得檢討的地方？
如果我們要的不只是讓某個黨長期執政或不能執政，著眼於台灣民主長遠的茁壯，應該時常問自己一個問題：在想像中的美好未來，投票單上除了民進黨外還有誰？如果我們回答不出這個問題，難道不應該覺得緊張嗎？
參與政治的重點並不只是選擇要投誰，而是訓練出對每個政治人物懷疑並不停檢視的能力。
永遠不要忘記，從政其實是一個工作、一個職涯，想想你工作時大多時候想的是企業、客戶、還是自己？再想想你主管、老闆那些爬得更高的人，真正在乎的是員工還是自己，就能知道為什麼我們不該全心全意相信任何一個政治人物。
這不是他們的錯，因為所有人都一樣，但只要想想工會對資方、主管對下屬、董事長對空降特助之間的關係：我們越是放任他們，他們越不會在乎我們。要讓官員把民眾放在第一位，就要時時刻刻的提醒他們，就算我們現在支持你，也會不停的對你們打分數，而這剛好也是台灣走進多元之前，最欠缺的東西。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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