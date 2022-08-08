【專訪】萬座曉劇場總監鍾伯淵：將藝術種植於萬華的土地上，國家級舞台歡迎大家來利用
我們想讓你知道的是
萬座曉劇場改造明華園遺留下來的格局、器材，將自己的意念與美學一點一點灌注其中，你能感覺曉劇場的生猛活力，從空間的每個角落散發。就像鍾伯淵口中說的：「萬座曉劇場在這邊，有一天觀眾會被吸引進來看戲！」曉劇場就像小太陽般一直散發能量，朝著每一個可能的觀眾而去。
文：陳怡慈
走入敞開的倉庫大門，推開厚實的黑色簾幕，眼前是一排約兩公尺高的黑色鋼架豎立，以及一條瘦窄的通道。在還沒辨認清情況前，經過兩次90度的轉彎，22公尺X14公尺大小的舞台赫然映入眼簾，左方是共七排的劇院座椅。
你驚訝於這個大小等同國家戲劇院的舞台，與你的距離如此接近，同時恍然大悟，原來剛才是從座位區後方進入萬座曉劇場，初見的黑色高支架，正是座位區的背面。
這個如愛麗絲墜入兔子洞般、又帶有點儀式感的進程，正是萬座曉劇場希望營造的氛圍。
曉劇場總監鍾伯淵說：「劇場本身是一個當代的英雄歷程。我希望從捷運站出來就打造出一種儀式感，你會有個儀式性般的路線，然後進到這個魔幻的劇場裡。」
確切地形容是，「從龍山寺捷運站出來之後，看到這片很不一樣的地方，走過這條小小的巷子，進到劇場看這裡的演出，整體讓人有種好像在做城市歷險的感覺……這個城市歷險是，你期待觀眾來這裡，感覺這裡的創作跟作品都會是很不一樣，很挑戰、或是很刺激的。」
鍾伯淵口中從捷運站到萬座曉劇場的「小旅行」，彷彿在形容一篇魔幻寫實小說，當然現實也與此十分相像。萬華這個區域有別於台北其他地區，乘載了太多的歷史記憶與文化，作為早期發展地，從成衣業、鐘錶業到各種基層工作的匯聚，萬華有著庶民對於它的詮釋與政府投注的各種城市實驗，光是將歷史梳理出來，本身就足夠滋養各式各樣戲劇與文學作品。
曉劇場自然也是汲取者之一。
打破路徑，將藝術種植於萬華的土地上
回頭細數，曉劇場在萬華已深耕十三年。這個「深耕」不單是形容詞，而是當萬座曉劇場開幕後，確實會有鄰居在倒垃圾時發現今日有演出，便悠悠晃晃地購票進到劇場看戲。
這點會讓你驚訝，我們總是對萬華有個老舊或者負面印象，媒體報導、電視新聞畫面，呈現得都是萬華庶民或者雜亂的一面，很少人會將之與劇場聯想在一起。然而，曉劇場卻做到了「藝術即生活」，徹底將藝術紮根此處。
「藝術即生活」是所有接觸藝術教育者聽過不下千萬次的詞彙，但要實踐在日常裡卻非常困難，畢竟藝術總給人一種高大上的距離感。
鍾伯淵特別提到自己在德國的旅居經驗，沒事就帶著劇本走去Schaubühne劇院的咖啡廳，隔壁座位常是劇場演員進來喝一杯咖啡，接著就去上戲了；也常遇到總監歐斯特麥耶（Thomas Ostermeier）在咖啡廳裡跟人談事情，這樣的經驗讓他知道，人們是可以自然地活在藝術的氛圍裡。
然而台灣對於藝術的經驗太過束之高閣，就連小時候我們要上國家音樂廳或戲劇院，對於著裝需要多正式都懷著極大的心理關卡，何況要大眾體會到藝術充斥於生活。因此他對於萬座曉劇場的期待，有著打破藝術與大眾的藩籬、改變眾人心理的預設路徑，讓藝術回歸到生活裡。
要做到如沒有電視機的時代那般，街坊鄰里都將看戲視為日常娛樂，起心動念便購票入場，這個紮根並非一朝一夕，而是長期的積累。
2009年，曉劇場的成員們在萬華合租一間一樓兼地下室的老公寓，作為住家、排練場、劇場三者合一，鍾伯淵形容那是一個對觀眾來說很容易受到感召的場合，「因為團員們都住在客廳後面的房間裡，所以整個房子很有生活感。觀眾進來這個看起來很住家的空間，發現演員都在招待你、給你餅乾吃、問你要不要喝仙草蜜；但演出的前十分鐘全部人都消失了！這個時候我們會把觀眾導引到樓下，觀眾會發現：哇，原來樓下有這麼精緻的舞台，還是旋轉舞台！」
在萬華做公寓劇場的經驗非常好，觀眾訝異於這麼民宅的地方，樓下卻有著很劇場的氛圍；也是這個時期，曉劇場開始做在地文化紮根，他們一個個拜訪鄰里，做街友、性工作者、周邊產業訪談，之後再進階訪談地方文史團體，並參與地方戲劇教育，從而讓地方文化與劇團相互回饋養分。
從零開始，一點一滴打造自己的劇場
2012年，曉劇場搬到糖廍里附近知名的華江整宅，這是民國六〇至七〇年代台北市整建住宅計畫之一，與西門町的中華商場同樣是住商混合宅。可惜的是，這系列的住宅實驗最終失敗，中華商場拆除、華江整宅沒落。陳舊的天橋、無法招商的二樓店面成為住家、串聯十四棟建築的複雜通道、封閉的氛圍，曾被導演林靖傑、柳廣輝等相中作為電影拍攝地點，甚至成為日本動畫《化物語》取景來源。
曉劇場當時承租的住宅，一樓是店面，二樓是排練場，大家要從店面進來二樓看演出；他們也跟台北市財政局租借華江整宅的閒置空間，讓大家能在整個空間遊走串聯，做更為沉浸式的表演。
做戲、舉辦艋舺國際舞蹈節，有助於破除大眾對於華江整宅甚至萬華的刻板印象：這裡並不亂、也不可怕，不是一個該被汙名化之處，反而更能紀錄一個城市的歷史，以及它的多元性。
這種與萬華的緊密連結，在明華園將糖廍文化園區的倉庫租借給曉劇場時，激起了曉劇場團員們長久營運中型場館的念頭。鍾伯淵提到2012年時的第一次的使用，「因為我們跟明華園有鄰居關係（笑），明華園就把場地借給我們。當時的舞台就是明華園的排練場，我們是臨時搭建觀眾席的……所以我們也許願，如果有一天真的可以在這裡有個劇場，我一定會把觀眾席搭起來。」
明華園從2010年開始營運由台糖舊糖廠改建的糖廍文化園區，重新整理園區景觀與倉庫的使用，其中一個倉庫自然也成為排練場。曉劇場使用幾次後，發現這個場地很適合長期營運，如果能從「借」變成「長期租借」再進展到「承租」，那就太好了！
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
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首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
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功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
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嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
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