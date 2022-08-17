蔡東杰《遠西掠影》：皇帝與海盜未必一定站在對立面，近代歐洲的發展歷程就是明顯例證
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藉由一篇篇札記式雋永短文，本書以輕鬆易讀但不失批判精神的口吻，引領讀者漫步近代歐洲歷史重要場景。除了嘗試以另類角度來重新打開歷史視窗，更盼在反思之餘找出人類未來道路。
文：蔡東杰
盜賊抑或英雄
迪士尼公司在二○○三年拍攝的冒險電影《神鬼奇航》（Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl），由於票房收入奇佳，到二○一一年為止，接連又拍了三部續集。說老實話，儘管特效水準尚可（這也是好萊塢電影向來最大賣點），後面兩集的劇情看來實在有點每況愈下。
好玩的是，電影一開始設定的焦點應該是由奧蘭多布魯和綺拉奈特莉這對俊男美女擔綱的男女主角，沒想到編劇計畫遠趕不上變化，由強尼戴普扮演，戴著典型三角海盜帽與花色頭巾、滿臉雜亂鬍髭，脾氣古怪又處處透著莫名邪氣的傑克船長，反而喧賓奪主地搶佔了眾人目光焦點，不只戲份日增，到第四集還成為唯一主角。
事實上，在歐洲世界中，無論電影或文學作品，「海盜」始終是具高度吸引力的創作主題。早在一七二四年，一本叫做《最惡名昭彰海盜的殺人越貨史：兼論其謀略、準則與統馭術》的書籍，甫在倫敦上市，便成為數度再版的暢銷書籍。當然，最具全球知名度的當屬史蒂文生在一八八一年印行的《金銀島》了。
自此，包括市郊盡頭燈光昏暗酒館中的竊竊私語、裝著木腿義肢的獨腳海盜、充滿神祕隱晦暗號的藏寶圖、大洋深處埋著不知名珍寶的僻遠島嶼，以及海盜幫派內的恩怨情仇等，便成為諸多冒險故事中最慣見的橋段與題材。至於現代以來，最著名的海盜當然是《小飛俠》故事中，一手裝戴鐵鉤義肢，令人厭惡又不失詼諧討喜的虎克船長了。
值得注意的是，海盜雖擺明也是「盜」，在西方人的想像中卻往往存在正邪俱呈的兩面形象。且別說到目前為止海盜裝扮依舊是歐美化裝舞會中長期流行，甚至最受歡迎的「英雄式」選項，早在十八世紀初，北美洲上層階級便赫然發現，許多被官方視為江洋巨寇的海盜，根本是老百姓心中按讚指數破表的人民英雄，這是為什麼呢？
理由之一，或許如同維吉尼亞總督史波斯伍德的抱怨，「人們在懷抱著擁有不正當財富的希望時，非常容易傾向支持這些人類害蟲」，若從反面解釋這句話，意思就是老百姓由於無法忍受社會不公，自然將怨氣與期盼投射到那些「公然挑戰秩序者」身上，因為後者大膽地嘗試了自己不敢做的事情。
儘管諸如布洛克等主張，所謂「俠盜」（例如羅賓漢）也者，[1] 不過是民眾對於盜匪一廂情願的想像與期待，但霍布斯邦依舊認為，這些「不法之徒」（無論如何，他們都違背了現行法律規範）仍可根據其目的，分成牟取私利的普通盜匪，以及具有反體制特徵的社會型盜匪兩類。一般而言，他們的出現既反映了法律體系存在漏洞的現實，也就是無法真正地主持正義，更常見的現象是，所以會有這些「無法無天」的人，乃是由於法律總有它到不了的邊緣或真空地帶。
以海盜為例，他們活動的海洋，當然是法律不及之處。
歐洲雖自十四世紀起便開始探索海洋，但直到十九世紀後才慢慢出現若干初步規範，至於正式法規的討論，更是二十世紀中葉以後的事了，在此情況下，硬指海盜們毫無法紀，有時也的確站不太住腳。其次，正如北歐維京人的存在一般，至少在東大西洋沿岸，海盜的生存發展史真可謂淵遠流長，其實也不是什麼新鮮事，甚至地中海區的海盜由來更久，連赫赫有名的羅馬皇帝凱撒都曾不小心成為階下囚。
無論如何，由於西班牙發現美洲大陸帶來了大西洋貿易的豐厚利潤，不但誘使大量亡命之徒前仆後繼加入劫掠商船的行列，「國家型海盜」也跟著應運而生，尼德蘭和英國正是兩個標準範例，其結果也讓海盜進入歷史性的黃金年代。
事實上，當達伽馬在一四九八年開啟歷史性的印度航程時，儘管最終首次抵達了歐洲人夢寐以求的國度，但殘酷的挑戰是，從歐洲帶來的低劣產品根本無法脫手售出，由於不願空手而歸，盤算著怎麼樣也得撈點好處回家，他決定「化兵為匪」搶劫了一艘伊斯蘭船隻上的香料，從此也啟動了歐洲國家以「暴力為主、貿易為輔」的擴張模式。
當然，囿於歐洲一開始造船與航海技術實在不怎樣，他們選擇下手劫掠的對象只敢挑「軟柿子」吃，也就是針對小型落單船隻，尤其是滿載而歸又不想跟大家分享的歐洲「同胞」們，例如西班牙人。
為分享交易利潤，更為了反制西班牙企圖壟斷貿易活動甚至用武力痛擊挑戰者的行為（這套是從葡萄牙學來的），逐漸掌握運輸優勢的尼德蘭於是祭出「海上乞丐」，主要用游擊戰術來騷擾西班牙海軍。繼之而起的英國不僅隨即起而效尤，經常非正式地與尼德蘭分進合擊，為彌補自身實力不足，更發明一道殺手鐧，亦即招安或收編海盜作為臂助，其中最著名的便是有「愛國海盜」之稱的霍金斯與德雷克這對表兄弟。[2]
例如伊莉莎白在委託後者進行遠航時，便公開宣稱，「我要為數樁夙仇，痛痛快快地跟西班牙國王算算總帳」。合作方式之一是由王室暗中出資遠航，其次則是在開戰前向海盜們發出具委託性質的特許狀，至於在報酬誘因方面，根據一七○八年英國公布的《獎勵法案》，甚至允許後者擁有在戰爭期間所掠奪到的全部財貨。
粗略估計，相較東印度公司大約兩成的投資報酬率，英國在一五八五到一六○三年間投資海盜的收益高達六成，好處明顯可見，難怪其君主如此「禮賢下士」地對待那些殺人不眨眼的海盜頭子。也正因政府公開支持的激勵，十八世紀活躍於大西洋到加勒比海的海盜，估計有半數來自英倫三島。
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
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「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。