蔡東杰《蹣跚走來的民主》：從社會主義到法西斯，歐洲的「菁英式極權民本」路徑
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面對這個嚴酷又真確的思想現實，本書試圖冒險犯難地去追溯一段看似漫長實則有限的歷史，爬梳幾百年來歐洲乃至全球的政治史，重新檢視那些總被認為是天經地義、自古皆然、但不過是一連串理性選擇結果的制度演進歷程，由此幫助讀者在瀏覽「民主的上半生」之餘，一方面有機會反思現在，還能更大膽前瞻地放眼未來。
文：蔡東杰
【制度擴散：民主全球化的發展】
從社會主義到法西斯：歐洲的極權民本路徑
休豪伊（Hugh Howey）在二○一二年一鳴驚人的《羊毛記》（Wool）[1] ，是一本構思奇絕、文筆精采、引人入勝的末日後小說傑作，除了可引導大家從檢視當下出發，重新思索人類該如何選擇更合理之邁向未來的道路外，至少在我（基於專業本位主義）看來，它也是一本非常好的政治課外讀物。
一言以蔽之，就是：「笨蛋，問題在政治！」
故事的主場景，是個深埋進地底、有如蟻丘般的巨大地堡（Silo），總共一百四十四層樓，每層樓高將近十公尺，從眺望著荒涼單調、死氣沉沉沙丘的最頂層，到飄散著異味、永遠發出隆隆聲響的最底層地下室，深度超過一公里以上。為了在資源有限的情況下維持上千人生存無虞，地堡採取了既民主（首長由大家投票選出）又極權（例如為維持固定人口以免超出資源負荷，每個人都植有避孕晶片，生育小孩得抽籤決定，此外對歷史詮釋與言論自由也嚴格管控）的管理方式。
故事假設的背景，雖來自少數政客以發動核戰滿足野心私欲、卻得全人類共同承擔的結果，從某個角度來看，所謂「地堡」又何嘗不是直接暗示著「地球」，至於在二○○五到二○一○年間一度甚囂塵上的能源危機呼聲，則勾勒出作者潛意識下的部分場景。
原作英文版封面在書名標題上方，有著一行驚悚字眼：「如果謊言殺不死您，那麼真相也會。」這句話其實回應了現代心理學鼻祖榮格（Karl Jung）的一句名言：「人們往往禁不起面對太多的現實。」石油耗竭的問題就先別談了，因為它並非此處主題（我總認為它不過是個假議題，從油價在二○一五年一夕崩盤便可看出些端倪）。
還是回到書吧。相較於政治學者，作者敘事值得推崇的地方在於，他既不針對問題本身（究竟人類面臨了哪些挑戰）直接發抒，也不說教式地聚焦在建議上頭（應該如何做制度選擇），而是更多地去描寫和反思制度運作過程中的若干現象。
例如，當他描寫地堡首長詹絲決定出發前往底層時，理由雖是想說服茱麗葉接下自己的職務，但此過程本身就充滿了政治寓意，如同她以下的自省：
「……照理說，她是負責管理地堡的人（至少在名義上），但地堡裡竟然有這麼多事物令她感到陌生」，由此不僅直指自古以來，統治者與他所統治世界之間的常態疏離，即便在聲稱民主的體制中也不例外；
更重要的是，詹絲驚覺地發現，「她周遭的世界是一個階級分明的世界，……高段樓層的人只擔心影像又變模糊了，把很多東西視為理所當然，……中段樓層的人則活在一個土壤構成的世界裡，……在乎的是他們的溫室和肥料，……至於底段樓層，外面的世界就像某種傳說，而從樓上送下來的食物，是他們賴以支撐肉體的物質。」
其中，「影像」代表了某種共同願景或對現實狀況的詮釋，長期以來，掌握此種願景與詮釋，一直是統治者形塑正當性的重要基礎。根據取得正當性後的自我催眠，上位者自然傾向認為「地堡的用途，就是為了要供養他們這些上層的人來管理地堡」，但詹絲反省得出的事實則是，「地堡真正的功能，是要供養那些底層的人，讓他們能夠維持機器的運作」，正是這種長期的錯位思考，帶來了許多不必要的政治麻煩。
接著，作者繼續透過詹絲反思下去，「……地堡上層的人迷戀這個景象，但他們真的搞錯了方向，地堡的未來不是在上面，而是在底下，……上面的人永遠看不清真相，他們從小就看那些童話書，拚命想拼湊出過去的圖像，揭開過去的神祕面紗」，實則卻永遠選擇了墨守成規、固步自封。
什麼是「童話書」？當然是那些用來強調正當性的政治神話故事。無論是過去荒誕不稽的「君王誕生神話」、毫無證據的「神授君權邏輯」，或斷章取義、以偏概全的「民主革命神話」，目的相當一致，就是讓大家相信「現在這麼做是對的」。雖說想誤導人民是件挺困難的事情，畢竟我們是大腦記憶體超強的人類，事實是多數統治者依舊努力不懈，至少盡量刪掉那些超出大腦記憶範圍的東西，也就是歷史（只要忘了某些歷史，就少了許多麻煩）。
當然，想抹去歷史並非一件易事，猶如保安官霍斯頓的太太艾莉森所說的：「想刪掉伺服器的資料並不簡單，不是按個按鍵或放把火就可以了事，伺服器有備援設計，任何一筆資料都有無窮盡的備份，想刪乾淨是個非常麻煩的浩大工程！」
限於篇幅，有關《羊毛記》就先談到這兒吧。回歸本題，我始終認為：不管民不民主，根源就是政治問題。此處所以花了這麼多篇幅談民主，不過是因為對當前許多人而言，政治問題往往被簡化為「民主或不民主」的問題罷了。
不可否認，在第二次世界大戰結束後接續爆發的所謂冷戰，在意識形態戰場上既以民主與否做為區隔彼此的界線，甚至雙方都自稱是民主國家，差別不過自稱或互稱是資產階級民主、人民民主或社會主義民主等，一時間似乎全球各地都「充斥」著形形色色的類似政體。可以這麼說，這不僅是人類歷史上最大規模的一次制度擴散運動，其發展自也值得觀察。
前一個段落雖「理性」地討論了有關制度之間的比較、互動與辯證過程，但真實歷史的發展可沒有那麼理性。如同薩托利（Giovanni Sartori）不無戲謔自嘲的說法：「談民主不過是種高調，它其實根本不存在。」無論是美國、英國、法國，或任何在二十世紀以前出現過「民主痕跡」的國家，正如本書不斷暗示的，它們其實都沒有「真正地」落實過所謂民主理念或制度。
以現代眼光看來，特別是當「參與」如今被視為民主運作最起碼的條件時（最普遍的參與形式就是投票），這些國家的民主程度，至少在二十世紀中期以前，顯然都是不夠格的。
值得思考的是，在政治參與僅限於一小撮人的情況下，多數人民是如何去面對並理解所謂「生存、自由及謀求幸福乃人類不可轉讓的權利」，因此所有人都必須共同站起來「證明天賦人權的自然法則，以及上帝所賜與的平等地位」這些看起來離事實相當遙遠的美麗詞彙呢？
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
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5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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