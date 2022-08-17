蔡東杰《蹣跚走來的民主》：從社會主義到法西斯，歐洲的「菁英式極權民本」路徑

文：蔡東杰

【制度擴散：民主全球化的發展】

從社會主義到法西斯：歐洲的極權民本路徑

休豪伊（Hugh Howey）在二○一二年一鳴驚人的《羊毛記》（Wool）[1] ，是一本構思奇絕、文筆精采、引人入勝的末日後小說傑作，除了可引導大家從檢視當下出發，重新思索人類該如何選擇更合理之邁向未來的道路外，至少在我（基於專業本位主義）看來，它也是一本非常好的政治課外讀物。

一言以蔽之，就是：「笨蛋，問題在政治！」

故事的主場景，是個深埋進地底、有如蟻丘般的巨大地堡（Silo），總共一百四十四層樓，每層樓高將近十公尺，從眺望著荒涼單調、死氣沉沉沙丘的最頂層，到飄散著異味、永遠發出隆隆聲響的最底層地下室，深度超過一公里以上。為了在資源有限的情況下維持上千人生存無虞，地堡採取了既民主（首長由大家投票選出）又極權（例如為維持固定人口以免超出資源負荷，每個人都植有避孕晶片，生育小孩得抽籤決定，此外對歷史詮釋與言論自由也嚴格管控）的管理方式。

故事假設的背景，雖來自少數政客以發動核戰滿足野心私欲、卻得全人類共同承擔的結果，從某個角度來看，所謂「地堡」又何嘗不是直接暗示著「地球」，至於在二○○五到二○一○年間一度甚囂塵上的能源危機呼聲，則勾勒出作者潛意識下的部分場景。

原作英文版封面在書名標題上方，有著一行驚悚字眼：「如果謊言殺不死您，那麼真相也會。」這句話其實回應了現代心理學鼻祖榮格（Karl Jung）的一句名言：「人們往往禁不起面對太多的現實。」石油耗竭的問題就先別談了，因為它並非此處主題（我總認為它不過是個假議題，從油價在二○一五年一夕崩盤便可看出些端倪）。

還是回到書吧。相較於政治學者，作者敘事值得推崇的地方在於，他既不針對問題本身（究竟人類面臨了哪些挑戰）直接發抒，也不說教式地聚焦在建議上頭（應該如何做制度選擇），而是更多地去描寫和反思制度運作過程中的若干現象。

例如，當他描寫地堡首長詹絲決定出發前往底層時，理由雖是想說服茱麗葉接下自己的職務，但此過程本身就充滿了政治寓意，如同她以下的自省：

「……照理說，她是負責管理地堡的人（至少在名義上），但地堡裡竟然有這麼多事物令她感到陌生」，由此不僅直指自古以來，統治者與他所統治世界之間的常態疏離，即便在聲稱民主的體制中也不例外； 更重要的是，詹絲驚覺地發現，「她周遭的世界是一個階級分明的世界，……高段樓層的人只擔心影像又變模糊了，把很多東西視為理所當然，……中段樓層的人則活在一個土壤構成的世界裡，……在乎的是他們的溫室和肥料，……至於底段樓層，外面的世界就像某種傳說，而從樓上送下來的食物，是他們賴以支撐肉體的物質。」

其中，「影像」代表了某種共同願景或對現實狀況的詮釋，長期以來，掌握此種願景與詮釋，一直是統治者形塑正當性的重要基礎。根據取得正當性後的自我催眠，上位者自然傾向認為「地堡的用途，就是為了要供養他們這些上層的人來管理地堡」，但詹絲反省得出的事實則是，「地堡真正的功能，是要供養那些底層的人，讓他們能夠維持機器的運作」，正是這種長期的錯位思考，帶來了許多不必要的政治麻煩。

接著，作者繼續透過詹絲反思下去，「……地堡上層的人迷戀這個景象，但他們真的搞錯了方向，地堡的未來不是在上面，而是在底下，……上面的人永遠看不清真相，他們從小就看那些童話書，拚命想拼湊出過去的圖像，揭開過去的神祕面紗」，實則卻永遠選擇了墨守成規、固步自封。

什麼是「童話書」？當然是那些用來強調正當性的政治神話故事。無論是過去荒誕不稽的「君王誕生神話」、毫無證據的「神授君權邏輯」，或斷章取義、以偏概全的「民主革命神話」，目的相當一致，就是讓大家相信「現在這麼做是對的」。雖說想誤導人民是件挺困難的事情，畢竟我們是大腦記憶體超強的人類，事實是多數統治者依舊努力不懈，至少盡量刪掉那些超出大腦記憶範圍的東西，也就是歷史（只要忘了某些歷史，就少了許多麻煩）。

當然，想抹去歷史並非一件易事，猶如保安官霍斯頓的太太艾莉森所說的：「想刪掉伺服器的資料並不簡單，不是按個按鍵或放把火就可以了事，伺服器有備援設計，任何一筆資料都有無窮盡的備份，想刪乾淨是個非常麻煩的浩大工程！」

限於篇幅，有關《羊毛記》就先談到這兒吧。回歸本題，我始終認為：不管民不民主，根源就是政治問題。此處所以花了這麼多篇幅談民主，不過是因為對當前許多人而言，政治問題往往被簡化為「民主或不民主」的問題罷了。

不可否認，在第二次世界大戰結束後接續爆發的所謂冷戰，在意識形態戰場上既以民主與否做為區隔彼此的界線，甚至雙方都自稱是民主國家，差別不過自稱或互稱是資產階級民主、人民民主或社會主義民主等，一時間似乎全球各地都「充斥」著形形色色的類似政體。可以這麼說，這不僅是人類歷史上最大規模的一次制度擴散運動，其發展自也值得觀察。

前一個段落雖「理性」地討論了有關制度之間的比較、互動與辯證過程，但真實歷史的發展可沒有那麼理性。如同薩托利（Giovanni Sartori）不無戲謔自嘲的說法：「談民主不過是種高調，它其實根本不存在。」無論是美國、英國、法國，或任何在二十世紀以前出現過「民主痕跡」的國家，正如本書不斷暗示的，它們其實都沒有「真正地」落實過所謂民主理念或制度。

以現代眼光看來，特別是當「參與」如今被視為民主運作最起碼的條件時（最普遍的參與形式就是投票），這些國家的民主程度，至少在二十世紀中期以前，顯然都是不夠格的。

值得思考的是，在政治參與僅限於一小撮人的情況下，多數人民是如何去面對並理解所謂「生存、自由及謀求幸福乃人類不可轉讓的權利」，因此所有人都必須共同站起來「證明天賦人權的自然法則，以及上帝所賜與的平等地位」這些看起來離事實相當遙遠的美麗詞彙呢？