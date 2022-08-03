家樂福影片醜化新住民？「每一秒的模仿口音，都是如美工刀般劃過新住民及子女的心」

知名量販企業「家樂福」最近一支宣傳中元節普渡產品的廣告，片中由因算命阿姨「廖麗芳」一角爆紅的YouTuber阿翰演出過去在個人頻道的三個要角：阮月嬌、羞羞草和廖麗芳，其中阮月嬌的「人設」是一位越南新移民媳婦。

針對阮月嬌在片中的角色呈現，台灣越裔總會會長陳凰鳳表示，收到台灣各地新住民社團連署反映，台灣最大的量販企業居然製作以嘲諷越裔新住民形象和口音的中元節促銷廣告大事宣傳播放，讓新住民朋友將情何以堪，是否該上街抗議﹖

主旨為〈請即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉〉的陳情書內容如下：

「把霸凌當有趣：量販口音標籤岐視」 以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心；再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的岐視化！ 聯合國《消除一切形式種族歧視國際公約》請世界各國「迅速消除全世界一切種族歧視形式及現象，及確保對人格尊嚴之了解與尊重」。台灣為一移民國家，以多元包容各族群為傲，尤其這幾年政府對新住民的尊重與照顧更是有目共睹。 然而，相當遺憾的，近期某一大型連鎖量販店找來網紅扮新住民拍攝中元節宣傳影片，片中模仿越南人說中文的濃厚口音，已經造成在台灣新住民的不舒服，更加強對新住民的刻板印象，亦折損政府這幾年所建立的友善新住民的國家形象。 雖然量販店的宣傳影片非政府拍攝，但仍請政府相關部門可以透過管道傳達此一影片已經嚴重傷害新住民感情。我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉。

陳凰鳳也在臉書上指出，一間歐洲與台灣合作企業難道不知開種族歧視之玩笑如同犯罪嗎﹖為何不用做企業社會責任報告？最後她也強調，請家樂福一定要公開向社會及越裔新住民同胞致歉，且不會接受任何私下說明。

過去阿翰飾演的阮月嬌，就曾引起關於歧視或表演藝術的討論，作者阮清河之前在媒體《獨立評論》刊登一篇〈模仿越南口音好笑嗎？一個越南新住民的感想〉文中就表示：

「內容（阿翰的影片）沒有太多問題，就是模仿越南人的口音作為笑點。只是，我認為這個笑點可能會讓越南人覺得被冒犯，因為這就像是消費別人的缺點，奪取自己的點閱率。」 「說說笑話當然可以，但是請別把別人的缺點當成嘲笑題材，尤其那個缺點並不是對方自己願意的！不然，那就是一種種族歧視，文化霸凌！」

而另一位作者李牧洲，在一篇刊登於《女人迷》的文章〈阿翰的演出踩線了嗎？從「阮月嬌」到「九天玄女」——究竟是模仿？還是真歧視？〉則寫道：

個人對阿翰角色們的詮釋，與其說是「模仿（impersonation）」，用「體現（embodiment）」來形容我覺得更貼切。跟其他作品的角色一樣，都需要透過某些語言跟非語言的揣摩，來貼近演出的角色。

該文中也提到了阿翰創造「西打」這個角色雖然是很容易被「炎上」的原主民，但由於神韻精準（影片中也未提及角色設定是原住民），更避開很多可能會踩紅線的用詞或情境，甚至讓原住民歌手阿爆也曾加入了西打系列影片的演出。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒