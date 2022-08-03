家樂福影片醜化新住民？「每一秒的模仿口音，都是如美工刀般劃過新住民及子女的心」
我們想讓你知道的是
「以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心；再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的岐視化！」
知名量販企業「家樂福」最近一支宣傳中元節普渡產品的廣告，片中由因算命阿姨「廖麗芳」一角爆紅的YouTuber阿翰演出過去在個人頻道的三個要角：阮月嬌、羞羞草和廖麗芳，其中阮月嬌的「人設」是一位越南新移民媳婦。
針對阮月嬌在片中的角色呈現，台灣越裔總會會長陳凰鳳表示，收到台灣各地新住民社團連署反映，台灣最大的量販企業居然製作以嘲諷越裔新住民形象和口音的中元節促銷廣告大事宣傳播放，讓新住民朋友將情何以堪，是否該上街抗議﹖
主旨為〈請即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉〉的陳情書內容如下：
「把霸凌當有趣：量販口音標籤岐視」
以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心；再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的岐視化！
聯合國《消除一切形式種族歧視國際公約》請世界各國「迅速消除全世界一切種族歧視形式及現象，及確保對人格尊嚴之了解與尊重」。台灣為一移民國家，以多元包容各族群為傲，尤其這幾年政府對新住民的尊重與照顧更是有目共睹。
然而，相當遺憾的，近期某一大型連鎖量販店找來網紅扮新住民拍攝中元節宣傳影片，片中模仿越南人說中文的濃厚口音，已經造成在台灣新住民的不舒服，更加強對新住民的刻板印象，亦折損政府這幾年所建立的友善新住民的國家形象。
雖然量販店的宣傳影片非政府拍攝，但仍請政府相關部門可以透過管道傳達此一影片已經嚴重傷害新住民感情。我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉。
陳凰鳳也在臉書上指出，一間歐洲與台灣合作企業難道不知開種族歧視之玩笑如同犯罪嗎﹖為何不用做企業社會責任報告？最後她也強調，請家樂福一定要公開向社會及越裔新住民同胞致歉，且不會接受任何私下說明。
過去阿翰飾演的阮月嬌，就曾引起關於歧視或表演藝術的討論，作者阮清河之前在媒體《獨立評論》刊登一篇〈模仿越南口音好笑嗎？一個越南新住民的感想〉文中就表示：
「內容（阿翰的影片）沒有太多問題，就是模仿越南人的口音作為笑點。只是，我認為這個笑點可能會讓越南人覺得被冒犯，因為這就像是消費別人的缺點，奪取自己的點閱率。」
「說說笑話當然可以，但是請別把別人的缺點當成嘲笑題材，尤其那個缺點並不是對方自己願意的！不然，那就是一種種族歧視，文化霸凌！」
而另一位作者李牧洲，在一篇刊登於《女人迷》的文章〈阿翰的演出踩線了嗎？從「阮月嬌」到「九天玄女」——究竟是模仿？還是真歧視？〉則寫道：
個人對阿翰角色們的詮釋，與其說是「模仿（impersonation）」，用「體現（embodiment）」來形容我覺得更貼切。跟其他作品的角色一樣，都需要透過某些語言跟非語言的揣摩，來貼近演出的角色。
該文中也提到了阿翰創造「西打」這個角色雖然是很容易被「炎上」的原主民，但由於神韻精準（影片中也未提及角色設定是原住民），更避開很多可能會踩紅線的用詞或情境，甚至讓原住民歌手阿爆也曾加入了西打系列影片的演出。
延伸閱讀
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。