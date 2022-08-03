裴洛西抵台後中共宣布對台周邊6海域軍演、召見美國大使抗議，學者分析：形成台灣4面包圍態勢

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日晚間抵台，中共解放軍隨即宣布4日至7日將在台灣周邊6海域軍演，中國外交部副部長謝鋒今（3）日凌晨奉命緊急召見美國大使伯恩斯（Nicholas Burns），代表中國對美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

對於中共軍演的範圍，有學者比較了這次與1996年台海危機的情勢，指出高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，東部海域與巴士海峽都出現大範圍海域，形成台灣東西南北4面包圍的態勢。

中共宣布將對台軍演，台灣國防部：「有決心、有能力、有信心」確保國家安全

（中央社）美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊6海域軍演。國防部3日凌晨表示，此舉凸顯以武力解決分歧的心態，且有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，國軍有決心、能力及信心確保國安。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即在11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

對照海圖，這6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海的演訓區域離陸地不到20公里。

國防部3日凌晨發布新聞稿表示，中共公布此演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請民眾安心，並同心支持國軍。

國防部說明，中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國之國際形象，亦傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。

國防部強調，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾民眾心理為目標。國軍除運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全，請民眾安心，並同心支持國軍。

澳洲學者：中共數十年來最挑釁的舉動，符合「國家侵略」行為

（中央社）美國政治學者傅泰林（Taylor Fravel）比較1996年台海危機時，中共解放軍軍演與即將進行的6個台海周邊區域演訓範圍，其中鄰近高雄外海的面積明顯擴大，東部海域與巴士海峽也首次出現大範圍實彈射擊區域。

麻省理工學院政治學教授傅泰林比較95與96年台海危機時，解放軍在台海附近軍演的6處範圍。比較兩幅圖像，高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，若依據中方公布的經緯度，最接近高雄港的距離約為20公里。

另外，相較於26年前共軍畫出的演習實彈射擊區域，東部海域與巴士海峽都出現大範圍海域，形成台灣東西南北4面包圍的態勢。

Comparing China’s 1995/1996 live fire exercises during the Third Taiwan Strait Crisis (left) and with those just announced for August 2022 (right).



Sources: https://t.co/OnzkB6TNPl and https://t.co/p1h6p1dpVz pic.twitter.com/gH8NsZEhq4 — M. Taylor Fravel (@fravel) August 2, 2022

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，解放軍計劃在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，這是過去數十年來最挑釁的舉動，符合聯合國定義的「國家侵略」行為。

魯瑟分析，解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是非模糊的升高挑釁並畫在錯誤的地點。

《新華社》報導指出，4日中午12時至7日中午12時演訓期間，船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。四方包圍的形勢如同對台灣東西南北海空域的3日封鎖。

致力於衝突解決方案的智庫國際危機組織（International Crisis Group），在最新的「危機觀察」（CrisisWatch）中，將台海列入8月的衝突風險警示。 國際危機組織指出，裴洛西在8月訪台將會為美中之間帶來非意圖危機的風險，尤其是在北京7月底威脅將採取軍事回應之後。

The PLA is planning to conduct live-fire military exercises within the sovereign territorial waters of Taiwan (blue line). These are the most provocative moves by China in decades & would qualify for the UN definition of state aggression.

Unambiguously escalatory & in the wrong. https://t.co/9trC6tLBct pic.twitter.com/jNVDx4jRUV — Nathan Ruser (@Nrg8000) August 2, 2022

中國外交部副部長：美方必須為自己的錯誤付出代價

（中央社）《新華社》今天凌晨報導，美國眾議院議長裴洛西搭乘專機2日晚間飛抵松山機場訪問，中國外交部副部長謝鋒奉命緊急召見美國大使伯恩斯，代表中國政府向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

謝鋒表示，裴洛西嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣，後果極其嚴重。中方絕不會坐視不管。

美國政府必須承擔責任。一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」，而且愈演愈烈，刪除美國務院網站「台灣是中國的一部分」等關鍵表述，將台灣納入所謂「印太戰略」，明目張膽提升美台關係，變本加厲推進對台軍售，公然叫囂助台提升「非對稱戰力」，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。

謝鋒指出，美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，我們說到做到。美方應該立即糾正錯誤，採取切實措施消除裴洛西訪台惡劣影響。不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航