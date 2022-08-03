裴洛西抵台後中共宣布對台周邊6海域軍演、召見美國大使抗議，學者分析：形成台灣4面包圍態勢

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澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是非模糊的升高挑釁並畫在錯誤的地點。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日晚間抵台，中共解放軍隨即宣布4日至7日將在台灣周邊6海域軍演，中國外交部副部長謝鋒今（3）日凌晨奉命緊急召見美國大使伯恩斯（Nicholas Burns），代表中國對美方提出嚴正交涉和強烈抗議。
對於中共軍演的範圍，有學者比較了這次與1996年台海危機的情勢，指出高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，東部海域與巴士海峽都出現大範圍海域，形成台灣東西南北4面包圍的態勢。
中共宣布將對台軍演，台灣國防部：「有決心、有能力、有信心」確保國家安全
（中央社）美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊6海域軍演。國防部3日凌晨表示，此舉凸顯以武力解決分歧的心態，且有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，國軍有決心、能力及信心確保國安。
在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即在11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
對照海圖，這6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海的演訓區域離陸地不到20公里。
國防部3日凌晨發布新聞稿表示，中共公布此演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請民眾安心，並同心支持國軍。
國防部說明，中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國之國際形象，亦傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。
國防部強調，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾民眾心理為目標。國軍除運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全，請民眾安心，並同心支持國軍。
澳洲學者：中共數十年來最挑釁的舉動，符合「國家侵略」行為
（中央社）美國政治學者傅泰林（Taylor Fravel）比較1996年台海危機時，中共解放軍軍演與即將進行的6個台海周邊區域演訓範圍，其中鄰近高雄外海的面積明顯擴大，東部海域與巴士海峽也首次出現大範圍實彈射擊區域。
麻省理工學院政治學教授傅泰林比較95與96年台海危機時，解放軍在台海附近軍演的6處範圍。比較兩幅圖像，高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，若依據中方公布的經緯度，最接近高雄港的距離約為20公里。
另外，相較於26年前共軍畫出的演習實彈射擊區域，東部海域與巴士海峽都出現大範圍海域，形成台灣東西南北4面包圍的態勢。
澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，解放軍計劃在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，這是過去數十年來最挑釁的舉動，符合聯合國定義的「國家侵略」行為。
魯瑟分析，解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是非模糊的升高挑釁並畫在錯誤的地點。
《新華社》報導指出，4日中午12時至7日中午12時演訓期間，船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。四方包圍的形勢如同對台灣東西南北海空域的3日封鎖。
致力於衝突解決方案的智庫國際危機組織（International Crisis Group），在最新的「危機觀察」（CrisisWatch）中，將台海列入8月的衝突風險警示。
國際危機組織指出，裴洛西在8月訪台將會為美中之間帶來非意圖危機的風險，尤其是在北京7月底威脅將採取軍事回應之後。
中國外交部副部長：美方必須為自己的錯誤付出代價
（中央社）《新華社》今天凌晨報導，美國眾議院議長裴洛西搭乘專機2日晚間飛抵松山機場訪問，中國外交部副部長謝鋒奉命緊急召見美國大使伯恩斯，代表中國政府向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。
謝鋒表示，裴洛西嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極其惡劣，後果極其嚴重。中方絕不會坐視不管。
美國政府必須承擔責任。一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」，而且愈演愈烈，刪除美國務院網站「台灣是中國的一部分」等關鍵表述，將台灣納入所謂「印太戰略」，明目張膽提升美台關係，變本加厲推進對台軍售，公然叫囂助台提升「非對稱戰力」，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。
謝鋒指出，美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，我們說到做到。美方應該立即糾正錯誤，採取切實措施消除裴洛西訪台惡劣影響。不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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