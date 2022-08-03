【裴洛西訪台各國反應】德批評中國武嚇，俄警告「明顯挑釁」力挺中國，立陶宛讚「為其他自由鬥士敞開台灣大門」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中方多次警告，於昨（2）日晚間抵達台灣進行訪問行程，除了中國宣布將於台灣周圍海域進行軍演外，各國代表亦就此事發表回應。

德外長批評中國武嚇台灣，前外交部次長：暴露台海衝突對德國的風險

（中央社）德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）批評中國武嚇台灣，表示不接受大國侵略小國。中國外交部昨（2）日表示已向德國表示抗議，要求德國不要干涉中國內政。

對中國武力恐嚇美國眾議院議長裴洛西訪台，貝爾伯克1日出席聯合國大會前表示：「我們無法接受一個比較大的國家，違反國際法侵略比較小的鄰居，這也適用於中國。」

她說，鑑於俄羅斯對烏克蘭發動的血腥戰爭，國際社會有必要清楚表明不接受這樣的行為。

中國外交部歐洲司司長王魯彤昨天透過推特表示，他已對德國外長的「錯誤評論」，向德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）表示抗議。

王魯彤說，台灣是中國的內政問題，在台灣問題要符合國際法，就是遵守不干涉他國內政的原則。

貝爾伯克隨後在紐約一所大學演講時，又批評中國對台灣的恐嚇。

她說，自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，德國學到的痛苦教訓就是「攻擊性的修辭可能導致危險的行為」，中國針對台灣的發言「拋出嚴重的問題」。

（中央社）針對美國眾議院議長裴洛西抵台訪問，德國國會外交委員會主席羅思（Michael Roth）表示，這凸顯民主世界與台灣站在一起。

曾任外交部次長的羅思今天透過推特表示，充滿自信的美國聯邦眾議院議長裴洛西出訪民主夥伴，不過北京的共產黨領導人顯然將民主視為威脅。

隸屬執政社民黨（SPD）的羅思表示，符合他們利益和威脅他們安全的是什麼，台灣人自己最清楚；裴洛西的訪問既非攻擊，也非挑釁，不至於威脅中國領土的完整。

羅思認為，裴洛西的訪問凸顯民主世界與台灣站在一起，顯示台灣是一個蓬勃的民主國家，自己決定自己的命運，但美國沒有背離「一個中國」政策。

不過，羅思指出，裴洛西出訪造成區域緊張，卻也暴露台海衝突對德國的風險；如果衝突升高，德國幾乎所有供應鏈都會受到影響，因此德國應盡快減少對中國的戰略依賴，致力將供應鏈多元化。

同屬執政聯盟的自由民主黨（FDP）秘書長迪吉－薩萊（Bijan Djir-Sarai）則批評，中國在裴洛西率團訪台之際升高軍事恫嚇是「卑鄙」的行為，凸顯民主國家團結的必要性。

他接受《明鏡周刊》（Der Spiegel）訪問時說，如果中國真的出兵攻打台灣，西方國家有必要步調一致快速反應，立即對中國實施經濟和針對個人的制裁。

立陶宛外長：裴洛西為其他自由鬥士敞開台灣大門

（中央社）美國眾議院議長裴洛西2至3日訪問台灣。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）推文表示，裴洛西把往台灣的大門敞開許多，他相信其他捍衛自由與民主的人士很快就會走過這道大門。

Now @SpeakerPelosi has opened the door to Taiwan much wider, I am sure other defenders of freedom and democracy will be walking through very soon. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) August 2, 2022

裴洛西搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵台北松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

裴洛西訪台消息傳出後，中共文攻武嚇不斷。裴洛西則在班機降落後不久，透過辦公室發布新聞稿指出，此次國會代表團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她強調，美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。

藍斯柏吉斯隸屬的立陶宛執政聯盟自2020年底上台以來，積極發展與台灣的關係，並強調支持世界各地自由民主政體、力抗威權政權的重要性。

不過，自從立陶宛去（2021）年7月宣布台灣將在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處後，北京持續強化對立陶宛的外交、經貿施壓，包括試圖將立陶宛自歐盟供應鏈徹底排除、將與立陶宛的外交關係降至最低的「代辦」等級。

儘管如此，台立關係持續升溫，高階官方互動也越來越公開，包括國家發展委員會主任委員龔明鑫、立法院長游錫堃、外交部次長曾厚仁、駐美國代表蕭美琴、經濟部次長陳正祺等去年以來陸續率團訪問立陶宛，立陶宛也有經濟暨創新部次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、農業部次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）等率團訪台。立陶宛並規畫今年9月在台灣設立經貿辦事處。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（車後右 2）2日晚間抵達台北松山機場，一行人搭車前往下榻 飯店，對面警方隔開抗議與支持群眾。

俄羅斯：中國有權採取措施保護主權

（中央社）俄羅斯外交部今天表示，美國眾議院議長裴洛西訪問台灣是明顯挑釁，中國有權採取措施保護主權。

莫斯科今天稍早也為裴洛西訪台一事力挺中國，並警告美國：裴洛西此行勢必導致華盛頓與北京發生衝突。

裴洛西搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

裴洛西專機落地後，中國外交部立即發布聲明，指裴洛西以任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方將採一切必要措施，後果須由美方與「台獨勢力」負責。

中共解放軍也宣布，當地時間4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。這6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域。

法媒專訪駐法代表，北京操作讓自己成為最大輸家