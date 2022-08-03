裴洛西抵台發布《華盛頓郵報》投書全文：當中共持續威脅台灣與民主時，美國不能袖手旁觀
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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間搭乘美軍C-40行政專機抵達松山機場在她抵台後，《華盛頓郵報》刊登她的投書。文中指出，「透過訪問台灣，我們實現對民主的承諾：重申台灣的自由，及所有民主政體，必須受到尊重。」
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台。《華盛頓郵報》（Washington Post）刊登裴洛西投書指出，當中共持續威脅台灣與民主時，美國不能袖手旁觀。訪台實現美國對民主的承諾，重申台灣及所有民主政體的自由必須尊重。
裴洛西2日晚間搭乘美軍C-40行政專機抵達松山機場，是1997年時任共和黨籍眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，首位造訪台灣的眾院議長。在她抵台後，《華盛頓郵報》刊登她的投書。
裴洛西〈為何我要率領代表團訪問台灣〉投書全文：
約43年前，美國國會以壓倒性多數通過、卡特（Jimmy Carter）總統簽署立法的《台灣關係法》，這是美國在亞太地區外交政策最重要支柱之一。
《台灣關係法》闡明美國對民主台灣的承諾，為迅速發展成為關鍵夥伴關係的經濟與外交關係提供框架，培養根植於共同利益和價值觀的深厚友誼：自決與自治、民主與自由、人性尊嚴與人權。
法案也鄭重宣誓美國支持台灣防禦：「以非和平方式決定台灣前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平安定的威脅，美國嚴正關切。」
今天，美國必須牢記這誓言。我們必須支持台灣，這是一個有韌性的島嶼。台灣是政府治理、應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行與倡議環境保護、氣候行動方面的領頭羊，是和平、安全與經濟活力的領導者，具有全球欽羨的企業家精神、創新文化與科技實力。
然而，令人不安的是，這個充滿活力、穩健的民主政體，被自由之家（Freedom House）評為世上最自由的民主政體之一，並自豪地由一位女性總統蔡英文領導，正受到威脅。
近年來，北京與台灣的緊張局勢急劇升高，中華人民共和國在台灣防空識別區附近，甚至在識別區內增加轟炸機、戰鬥機與偵察機飛航，美國國防部結論認為，中國軍隊「可能正準備一場突發事件，武統台灣」。
中國還將戰鬥帶入網路，每天對台灣政府機構發動許多攻擊。與此同時，北京在經濟上擠壓台灣，施壓全球企業切斷對台聯繫，威嚇與台灣合作的國家，並禁止來自中國旅客赴台。
面對中國共產黨日增的挑釁，美國國會代表團訪問應被視為明確的聲明，亦即在他們捍衛自身與自由時，美國會與民主夥伴台灣站在一起。
我們的造訪，作為訪問島嶼的數個國會代表團之一，與長期以來，以1979年《台灣關係法》、美中聯合公報與六項保證為指引的一個中國政策並未牴觸，美國持續反對片面改變現狀。
我們的訪問是更廣泛太平洋之旅的一環，包括新加坡、馬來西亞、韓國與日本，聚焦共同安全、經濟夥伴關係與民主治理。我們與台灣夥伴的討論將著重於重申支持與促進共同利益，包括推進自由開放印太區域。
今天，美國與台灣的團結比以往任何時刻都更重要，不僅是對台灣2300萬人，對數百萬計，受中國壓迫與威脅的人，也是如此。
30年前，我作為跨黨派國會代表團成員前往中國，在天安門廣場拉起黑白布條，上頭寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。我們離開廣場時被身著制服的公安追逐。在那之後，隨著中國國家主席習近平加強控制，北京糟糕的人權紀錄與無視法治的狀況持續存在。
中共對香港政治自由與人權的殘酷鎮壓，甚至逮捕天主教紅衣主教陳日君，將「一國兩制」承諾扔進垃圾桶。在西藏，中共長期透過各種運動，抹殺藏人語言、文化、宗教與身份。在新疆，北京對穆斯林維吾爾人與少數民族進行種族滅絕。在整個中國大陸，中共持續針對和逮捕勇於反抗政權的行動人士、宗教自由領袖與其他人。
當中共持續威脅台灣與民主本身時，我們不能袖手旁觀。
事實上，這次訪問正值世界面臨專制與民主之間的抉擇時刻。當俄羅斯對烏克蘭發動預謀的非法戰爭，殺害成千上萬無辜者，甚至兒童，美國和我們的盟友必須明確表達，永不向獨裁者屈服，至關重要。
4月，我率領國會代表團前往基輔時，這是美國對被圍困國家的最高階訪問，我向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）轉達欽佩他的人民，捍衛烏克蘭與全球民主。
透過訪問台灣，我們實現對民主的承諾：重申台灣的自由，及所有民主政體，必須受到尊重。
裴洛西訪台 美媒大篇幅報導關切台海局勢
（中央社）美國眾議院議長裴洛西2日抵台訪問，《紐約時報》、《華盛頓郵報》等美國主流媒體大篇幅報導，聚焦裴洛西不畏北京威脅成行、中方初步反應、美中關係與台海局勢趨於緊繃。
裴洛西是繼1997年金瑞契後首位訪台的聯邦眾議院議長。《紐約時報》報導，裴洛西抵台前北京強烈反對，如今美中可能陷入緊張對峙，雙方擺出更咄咄逼人的軍事姿態。
報導指出，北京主張台灣是中國一部分，任何潛在挑戰都會引起中方不滿，裴洛西此行可能引發中國強烈回應。中方事前再三警告裴洛西不要訪台，美方則警告北京不要趁機製造危機。
裴洛西抵台後聲明，此行彰顯美國支持台灣民主「堅定不移的承諾」。她表示，世界在專制與民主間面臨抉擇，此時美國與台灣2300萬人團結一心比以往任何時候都更重要，而且這次國會議員訪台沒有違背美國對台政策。
中國外交部譴責裴洛西訪台，並說此行「嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。中國官媒公布，中共解放軍4日至7日將在台灣周邊進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
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功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
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嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
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