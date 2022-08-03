【裴洛西訪台專家解讀】葛來儀憂心美中關係惡化，佛里曼批「魯莽危險」，易思安：應讓美台最高層領袖對話

裴洛西訪台，美專家憂北京報復籲國際加強挺台

（中央社）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台，為25年來訪台最高層級美方政要。美方專家葛來儀（Bonnie Glaser）憂心美中關係惡化；華郵專欄作家羅金則擔憂北京報復，呼籲國際社會加強支持台灣。

《紐約時報》報導，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀在裴洛西專機接近台灣時說，此行時機不恰當，美國總統拜登政府事後將發覺挽回與中國的關係「非常困難」。

美國物價高漲、民怨沸騰，拜登政府11月將接受期中選舉考驗。葛來儀認為，中方可能逐漸將拜登視為「跛腳鴨」，期中選舉結束後，北京或許會覺得沒必要和拜登領導的民主黨政府有太多往來。

裴洛西訪台前，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國防部長艾斯培（Mark Esper）等共和黨高層人士相繼造訪台灣，敦促美國承認台灣、制定新的中國政策，美國國會內部的挺台聲浪也日益高漲。與此同時，中共總書記習近平有意打破傳統，在秋季的中共第20次全國代表大會上連任。

白宮雖強調裴洛西此行不代表美方改變一中政策，但葛來儀說，習近平可能擔心拜登政府正朝支持台獨邁進。

葛來儀說：「我認為他們想阻止這個朝向台獨的滑坡，覺得有必要強化紅線，讓美國知道他們沒有在開玩笑。他們對阻止台獨是非常認真的，以免局勢演變到非常危險的地步，所以我認為他們已將這次訪問當作需要劃紅線的事件。」

中方在裴洛西抵台前無預警將郭元益、乖乖、佳德等大量台灣廠商食品列為「暫停進口」。裴洛西抵台後，北京當局除嚴詞譴責，還宣布中國解放軍4日至7日將在台灣周邊6處海域進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

曾3度獲普立茲獎的紐時專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）在裴洛西抵台前撰文說，他十分敬重裴洛西，但她不顧拜登政府勸阻訪台會是「無比魯莽、危險且不負責任」之舉。

佛里曼認為，台灣不會因這次象徵性訪問而變得更安全、繁榮，中方反而會以軍事等手段回應，美國可能陷入同時和擁有核武的俄羅斯與中國間接衝突的局面。特別是2月爆發的俄烏戰爭尚未結束，拜登政府極力防止中國提供俄羅斯軍事援助，裴洛西訪台可能打亂美方算盤。

此外，中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施拖累經濟、房地產泡沫一旦破裂恐引爆金融危機、北京扶持國有企業導致政府債台高築，佛里曼直言，裴洛西訪台給了習近平轉移內部不滿焦點的機會。

佛里曼擔心，中國內部將形成台灣議題只能用軍事手段解決的共識。他寫道，對台灣來說，最佳應對方式是武裝成軍事專家口中的豪豬，也就是滿布飛彈、中國根本不想侵略的地方，同時盡可能少說少做，避免激怒中國，讓中國認為現在就必須動手。

Photo Credit: 外交部 外交部長吳釗燮（左）代表我國政府迎接裴洛西議長（中）。

Photo Credit: 中央社 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機2日晚間抵達台灣，專機降落松山機場，吸引媒體與民眾 在台北濱江果菜市場頂樓守候。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）文章寫道，裴洛西抵台後，台灣沒有太擔心與中國直接軍事對抗。但此行更大的影響將在裴洛西返美數週、數月甚至多年後逐漸顯現。

拜登政府多名消息人士告訴他，中國軍方可能以試射飛彈、派遣戰鬥機逼近台灣回應裴洛西訪台，但北京高層現階段可能會試著避免與美國陷入軍事對抗。中方回應將分階段，而且重點不在軍事領域，這可能永遠改變美中關係、讓台灣承受長期痛楚。

羅金提到，拜登政府官員認為北京短期反制目標是台灣經濟與社會，長期則是把裴洛西訪台當作調整對台軍事姿態的藉口。中國也可能加強對台網路與資訊戰，進一步恫嚇台灣民眾。

羅金強調，美國國會議員有權訪台，台灣也有權在不受懲罰的情況下接待他們。但裴洛西不必面對的現實在於，她訪台帶來的多數重擔將落在台灣人身上，拜登政府有責任伸出援手。

文章結尾寫道：「北京如對裴洛西訪台過度反應，好處可能是台灣與其他國家將各自加快減少依賴中國的計畫。北京只會愈來愈常運用經濟脅迫和軍事進逼手段，因此，國際社會在軍事、經濟和外交層面強化台灣的工作也必須跟著加強。」

前美國國務院中國政策智囊余茂春：中國威脅通常都是害到自己

（中央社）美國眾議院議長裴洛西2至3日訪問台灣，前美國國務院中國政策智囊余茂春分析指出，裴洛西此次訪台，是要傳達台灣人民非孤軍奮戰，面對自由敵人威脅，世上民主政體為命運共同體。

裴洛西搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵松山機場，今（3）日一早計劃拜會立法院，並將與總統蔡英文會晤。

裴洛西是繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的美國眾議院議長，也是層級最高的美國政要。眾議院議長是美國政府第3號人物，總統繼任順序僅次於副總統。

余茂春今天接受《中央社》記者訪問，分析裴洛西訪台的意義。他表示，美台關係從先前主要圍繞主權議題，轉移到威權與民主之爭。裴洛西為美國最典型民主機構領袖，而台灣是亞洲最蓬勃民主、最具代表性的自由象徵，她造訪台灣特別能凸顯兩岸緊張關係的本質，亦即中共威權與世上民主政體的大對決。

余茂春說：「她（裴洛西）要傳遞的訊號，就是台灣人民非孤軍奮戰。在自由敵人威脅面前，世上民主政體是命運共同體。」

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）1日警告，北京可能會以軍事挑釁或打破歷史常態的行動來回應裴洛西訪台，包括向台海發射飛彈，也可能在經濟、外交上有所行動。