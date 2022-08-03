【裴洛西訪台專家解讀】葛來儀憂心美中關係惡化，佛里曼批「魯莽危險」，易思安：應讓美台最高層領袖對話
我們想讓你知道的是
曾3度獲普立茲獎的紐時專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）在裴洛西抵台前撰文說，他十分敬重裴洛西，但她不顧拜登政府勸阻訪台會是「無比魯莽、危險且不負責任」之舉。佛里曼認為，台灣不會因這次象徵性訪問而變得更安全、繁榮，中方反而會以軍事等手段回應。
裴洛西訪台，美專家憂北京報復籲國際加強挺台
（中央社）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台，為25年來訪台最高層級美方政要。美方專家葛來儀（Bonnie Glaser）憂心美中關係惡化；華郵專欄作家羅金則擔憂北京報復，呼籲國際社會加強支持台灣。
《紐約時報》報導，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀在裴洛西專機接近台灣時說，此行時機不恰當，美國總統拜登政府事後將發覺挽回與中國的關係「非常困難」。
美國物價高漲、民怨沸騰，拜登政府11月將接受期中選舉考驗。葛來儀認為，中方可能逐漸將拜登視為「跛腳鴨」，期中選舉結束後，北京或許會覺得沒必要和拜登領導的民主黨政府有太多往來。
裴洛西訪台前，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國防部長艾斯培（Mark Esper）等共和黨高層人士相繼造訪台灣，敦促美國承認台灣、制定新的中國政策，美國國會內部的挺台聲浪也日益高漲。與此同時，中共總書記習近平有意打破傳統，在秋季的中共第20次全國代表大會上連任。
白宮雖強調裴洛西此行不代表美方改變一中政策，但葛來儀說，習近平可能擔心拜登政府正朝支持台獨邁進。
葛來儀說：「我認為他們想阻止這個朝向台獨的滑坡，覺得有必要強化紅線，讓美國知道他們沒有在開玩笑。他們對阻止台獨是非常認真的，以免局勢演變到非常危險的地步，所以我認為他們已將這次訪問當作需要劃紅線的事件。」
中方在裴洛西抵台前無預警將郭元益、乖乖、佳德等大量台灣廠商食品列為「暫停進口」。裴洛西抵台後，北京當局除嚴詞譴責，還宣布中國解放軍4日至7日將在台灣周邊6處海域進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
曾3度獲普立茲獎的紐時專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）在裴洛西抵台前撰文說，他十分敬重裴洛西，但她不顧拜登政府勸阻訪台會是「無比魯莽、危險且不負責任」之舉。
佛里曼認為，台灣不會因這次象徵性訪問而變得更安全、繁榮，中方反而會以軍事等手段回應，美國可能陷入同時和擁有核武的俄羅斯與中國間接衝突的局面。特別是2月爆發的俄烏戰爭尚未結束，拜登政府極力防止中國提供俄羅斯軍事援助，裴洛西訪台可能打亂美方算盤。
此外，中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施拖累經濟、房地產泡沫一旦破裂恐引爆金融危機、北京扶持國有企業導致政府債台高築，佛里曼直言，裴洛西訪台給了習近平轉移內部不滿焦點的機會。
佛里曼擔心，中國內部將形成台灣議題只能用軍事手段解決的共識。他寫道，對台灣來說，最佳應對方式是武裝成軍事專家口中的豪豬，也就是滿布飛彈、中國根本不想侵略的地方，同時盡可能少說少做，避免激怒中國，讓中國認為現在就必須動手。
《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）文章寫道，裴洛西抵台後，台灣沒有太擔心與中國直接軍事對抗。但此行更大的影響將在裴洛西返美數週、數月甚至多年後逐漸顯現。
拜登政府多名消息人士告訴他，中國軍方可能以試射飛彈、派遣戰鬥機逼近台灣回應裴洛西訪台，但北京高層現階段可能會試著避免與美國陷入軍事對抗。中方回應將分階段，而且重點不在軍事領域，這可能永遠改變美中關係、讓台灣承受長期痛楚。
羅金提到，拜登政府官員認為北京短期反制目標是台灣經濟與社會，長期則是把裴洛西訪台當作調整對台軍事姿態的藉口。中國也可能加強對台網路與資訊戰，進一步恫嚇台灣民眾。
羅金強調，美國國會議員有權訪台，台灣也有權在不受懲罰的情況下接待他們。但裴洛西不必面對的現實在於，她訪台帶來的多數重擔將落在台灣人身上，拜登政府有責任伸出援手。
文章結尾寫道：「北京如對裴洛西訪台過度反應，好處可能是台灣與其他國家將各自加快減少依賴中國的計畫。北京只會愈來愈常運用經濟脅迫和軍事進逼手段，因此，國際社會在軍事、經濟和外交層面強化台灣的工作也必須跟著加強。」
前美國國務院中國政策智囊余茂春：中國威脅通常都是害到自己
（中央社）美國眾議院議長裴洛西2至3日訪問台灣，前美國國務院中國政策智囊余茂春分析指出，裴洛西此次訪台，是要傳達台灣人民非孤軍奮戰，面對自由敵人威脅，世上民主政體為命運共同體。
裴洛西搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵松山機場，今（3）日一早計劃拜會立法院，並將與總統蔡英文會晤。
裴洛西是繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的美國眾議院議長，也是層級最高的美國政要。眾議院議長是美國政府第3號人物，總統繼任順序僅次於副總統。
余茂春今天接受《中央社》記者訪問，分析裴洛西訪台的意義。他表示，美台關係從先前主要圍繞主權議題，轉移到威權與民主之爭。裴洛西為美國最典型民主機構領袖，而台灣是亞洲最蓬勃民主、最具代表性的自由象徵，她造訪台灣特別能凸顯兩岸緊張關係的本質，亦即中共威權與世上民主政體的大對決。
余茂春說：「她（裴洛西）要傳遞的訊號，就是台灣人民非孤軍奮戰。在自由敵人威脅面前，世上民主政體是命運共同體。」
美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）1日警告，北京可能會以軍事挑釁或打破歷史常態的行動來回應裴洛西訪台，包括向台海發射飛彈，也可能在經濟、外交上有所行動。
台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
- 探索更多關於百富一心一藝，歡迎加入 [ 百富The Balvenie ] LINE官方帳號