【裴洛西訪台】台灣、中國民間如何反應？BBC訪專家：「劍拔弩張，得失難料」
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對此，美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系教授朱志群對《BBC中文》說，「台灣可能得了面子，失了裡子。得到的是美國政府特別是國會進一步的、公開的支持，失去的是對現狀和未來局勢的控制。」
美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）攜訪團於當地時間周二（8月2日）晚抵達台北。
台灣媒體報導稱，裴洛西一行將於3日上午拜會台灣立法院、與台灣總統蔡英文會談，預計國安會秘書長、國防部長、國安局長等官員將出席會晤。
報導還說，裴洛西在台期間將接受媒體公開訪問，預計3日下午離開台灣。
自1970年代華盛頓與台北斷交、和北京建交以來，美國到訪過台灣的最高級別政治人物就是國會的眾議院議長。1997年4月，美國時任眾議長、共和黨人金瑞契（Newt Gingrich）曾「旋風式」訪問台灣。
裴洛西宣布訪台計劃之後，激起北京強烈反應。中國將其視為挑釁行動，稱將開展多項軍事演訓和實彈射擊活動以回應。
就在裴洛西搭乘的航班抵達台灣前不久，北京官方媒體《央視新聞》播放最新消息，稱中國人民解放軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽。不過報導沒有提供更多詳情。
裴洛西：世界面對「民主與專制的選擇」
裴洛西在台灣落地後在推特發貼說，她的代表團的訪問是信守美國「堅定不移地支持台灣充滿活力的民主的承諾。」
她說：「美國與台灣2300萬人民的團結比以往任何時候都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的選擇。」
「美國繼續反對單方面改變現狀的努力，」她說。貼文並附加議長辦公室發布的有關此次訪台的完整聲明（英文）鏈接。
中國：「人民解放軍高度戒備」
裴洛西抵達台灣之後，中國外交部發布聲明，指此舉「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。」
中國國防部新聞發言人吳謙說，中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。
官方媒體新華社在當地時間深夜（23:02）發布受權公告，稱中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在「以下海域和空域（見下圖），進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。」
公告還說，「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。」
繞開南海？
正在亞洲訪問的裴洛西一行搭乘的美軍SPAR19航班於當地時間15:42離開馬來西亞首都吉隆坡，飛機一路東行，至婆羅洲後北上，避開南海海域。
飛行7個小時後，SPAR19於當地時間22:44抵達台北。
根據航班跟蹤網站Flight Radar 24，SPAR19航班一度吸引超過30萬人跟蹤。
從吉隆坡飛往台北的航班通常要飛越南海，航程一般不到5小時。
自從上個星期以來，中國人民解放軍在南海、黃海、渤海等海域先後多次展開實彈演習。
台灣、中國民間的反應
裴洛西的訪台行程在台灣引發不同反應。
星期二（8月2日），台北有示威者前往裴洛西可能下榻的君悅酒店附近抗議她的訪問計劃。他們指責該訪問可能引發台海兩岸的衝突。
但也有支持者則高舉「台灣歡迎Pelosi」的海報，對她的訪問表示歡迎。台北標誌性的建築台北101大樓也亮燈，支持美台友好。
在中國受到嚴格控制的社交媒體平台上，評論大多強烈反對裴洛西的訪問，並鼓勵北京採取軍事行動。
許多社交媒體用戶呼籲中國「收復」台灣，同時表達對祖國取得「勝利」的期待。
只有少數貼文敦促冷靜。「我們不想要戰爭。喜歡戰爭的人不要太激動；所有士兵都有家庭，」一位網民這樣說。
但此類貼文通常遭到其他評論者的嚴厲批評。
中國審查人員迅速刪除與官方立場相悖的社交媒體貼文，因此無法知道網上評論的代表性。
白宮：中國「軍事挑釁作回應」
此前，白宮警告說，如果裴洛西訪台，中國將以軍事挑釁作回應。
美國白宮國家安全委員會發言人約翰・柯比（John Kirby）星期一（1日）說，北京可能向台灣周邊發射導彈，或做出大規模的空中或海上舉動。北京也可能發表「謬誤的法律聲明」，例如宣稱台灣海峽並非國際水域。
官方台灣《中央社》報導，中華民國國軍星期二下令強化戰備整備，但未進入戰時狀態。
分析人士向《BBC中文》指出，基於美國主權問題，裴洛西訪台已處於騎虎難下之勢，台灣或會得到美國精神上的支持，但從此也可能面對北京持續升級的軍事威脅。
劍拔弩張，得失難料
星期一適逢中國解放軍「八一」建軍節，中國解放軍南部戰區稱，南部戰區海軍航空兵正進行「多課目、多批次的跨晝夜飛行訓練」。官方中國中央電視台報導，中國海事局已對南中國海部分海域發布航行警告，稱該等海域將「進行軍事訓練，禁止駛入」。
解放軍東部戰區也發放宣傳影片，聲稱要「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵」。
國際政治學者、兩岸問題專家林泉忠認為，裴洛西可能訪台，令台灣在國際媒體的關注熱度達到1996年台海危機的最高點，「可以說第四次台海危機正在發生」。僅就現階段的判斷，這對台灣來說是「得大於失」。
澳洲國立大學（Australian National University）亞太學院講師宋文笛對《BBC中文》說，如果裴洛西在台灣出現，那將是「對台灣民主價值的強烈象徵性支持」。
這還將重振台灣人對美國對台承諾的信心，宋文笛說，有些人可能會認為裴洛西的潛在訪問僅僅是一場政治戲劇，但有時象徵主義就是實質。「對台灣來說，在沒有正式關係的情況下，這些象徵性姿態對美台關係特別有意義，尤其是在俄烏戰爭爆發後。」
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