成千上萬顆低軌衛星布局的背後：馬斯克的SpaceX「星鏈計畫」是否會加劇太空資源緊張問題？
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金博士說：「如果碎片太多，可能導致近地軌道未來無法使用......我們也可能無法穿過近地軌道進入我們的導航衛星和電信衛星所在的更高處的軌道。」
伊隆．馬斯克（Elon Musk）的太空技術公司SpaceX已經把數千顆衛星送入軌道，很多人都說自己曾親眼見到它們在空中閃耀。
這些人造衛星組成星鏈（ Starlink），這個項目的目的是從太空向地球上偏遠地區提供高速互聯網服務。
什麼是Starlink？它如何運作？
星鏈透過龐大的衛星網路提供互聯網服務。
它針對的是居住在偏遠地區無法獲得高速互聯網的人。世界各地都有這樣的地區，包括英國，樸茨茅夫大學空間項目經理盧辛達．金（Lucinda King）說。
星鏈衛星被置於近地軌道上，這樣可以使衛星與地面之間的連接速度盡可能快。
然而，需要大量的低空衛星來全面覆蓋地球。
據悉，星鏈衛星總計可能達1萬顆到1.2萬顆，其中約3000顆自2018年以來已陸續升空，技術網站Pocket Lint編輯部總監克里斯．霍爾（Chris Hall）說。
「使用衛星解決了將互聯網連接到沙漠和山區偏遠地區的問題。」 他說，可以避免大量基礎設施（如電纜和桅桿）建設。
星鏈怎麼收費？誰會使用它？
與標凖互聯網供應商相比，星鏈上網服務不便宜。
客戶的月費是99美元（約新台幣2969元）。連接衛星所需的碟形天線和路由器的成本為549美元（約新台幣1萬6463元）。
而英國96％的家庭已經可以連上高速互聯網，歐盟和美國90％的家庭也一樣。
因此，倫敦大學空間政策和法律研究所所長薩伊德．莫斯特沙爾（Sa『id Mosteshar）教授說，星鏈「依靠一小部分市場份額來獲得營收」。
Space X表示，它目前在36個國家／地區擁有40萬用戶，主要在北美、歐洲和澳洲，包括家庭和企業客戶。
星鏈計劃2023年將其覆蓋範圍進一步擴展到非洲、南美洲和亞洲──世界上互聯網覆蓋率更不穩定的地區。
霍爾說，星鏈的收費對於非洲許多家庭來說可能太高，「但它可以在連接偏遠地區的學校和醫院方面，發揮重要作用。」
星鏈會不會加劇空間壅塞？
星鏈不是唯一正在開拓近地軌道空間的公司，還有英國的OneWeb、美國的Viasat和 2018年成立的中國公司銀河航天等競爭對手，都在實施各自版本的「星鏈」，將大量低軌衛星送上天。
莫斯特沙爾說，這種趨勢必將帶來低軌資源緊張和空間擁擠問題，「使得空間碰撞風險更高。」
他說：「衛星可能會撞擊其他（太空）船隻並產生殘骸碎片，反過來，這些碎片在高速飛行時可能會造成更大的損害。」
最近發生了一些涉及星鏈衛星的近距離相遇的驚險事件，包括與中國空間站擦肩而過。
金博士說：「如果碎片太多，可能導致近地軌道未來無法使用......我們也可能無法穿過近地軌道進入我們的導航衛星和電信衛星所在的更高處的軌道。」
星鏈衛星也給天文學家帶來新問題──在日出和日落時，它們可以被肉眼看到，衛星外翼反射太陽，閃閃發光，而這可能導致望遠鏡圖像上出現條紋，模糊恆星和行星的視野。
星鏈是怎麼幫助烏克蘭的？
俄羅斯軍隊在烏克蘭推進史，烏克蘭的互聯網服務被關閉，社交媒體網站也岌岌可危。
馬斯克在衝突開始後立即在烏克蘭推出了星鏈服務，向該國運送了1.5萬套天線接收碟和路由器。
它也被用於戰場。
倫敦國王學院國防研究研究員瑪麗娜．米隆（Marina Miron）博士說：「烏克蘭軍隊正在用它來進行通信──例如指揮部和前線作戰部隊之間的通信。」
她補充說，星鏈的信號不像普通無線電信號那樣容易干擾，而且只需15分鐘即可設置完畢。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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