中國與台灣現狀對比快速指南：兩岸武裝力量差距有多遠？台灣民眾擔心軍事衝突嗎？

美國眾議院議長裴洛西訪台的新聞傳出後，台海兩岸及國際媒體對台灣問題的關注熱度迅速提升。

自華盛頓在冷戰高峰期的1970年代決定放棄台北、承認北京，迄今已近半世紀。其間，中美關係歷經幾起幾伏，摩擦不斷。台灣始終是最重要、最敏感的核心問題之一。

與台北斷交、和北京建交以來，美國到訪台灣的最高級別政治人物就是國會的眾議院議長：1997年4月，美國時任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）訪問台灣。

中國國家主席習近平已經表示，中國大陸與台灣「統一」是「必須」和「必然」的事情——並且沒有排除通過武力達成統一的可能。

兩岸對峙的核心是，中國政府將台灣視為其主權下的一個省級行政區，終將回歸成為中國的一部分。

不過，台灣自視為一個獨立政體，有自己的憲法和通過民選產生的領導人。

台灣的地理位置

台灣主島距離中國東南海岸最近的地方約100英里，位處所謂「第一島鏈」關鍵節點。「第一島鏈」包括一系列與美國關係友好的國家與地區，在美國外交政策中至關重要。

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一些西方專家表示，如果中國要接管台灣，在西太平洋地區投射軍事力量將可能更自由，甚至有可能威脅到美國遠至關島和夏威夷的軍事基地。

但是中國堅稱，自己的意圖純粹是和平的。

台灣與中國一直都是分治嗎？

有史料記載顯示，17世紀清朝期間，台灣開始處於清政府的全面統治之下。1895年，中日「甲午戰爭」之後，清政府戰敗，台灣被依據《馬關條約》割讓給日本。

1945年第二次世界大戰日本戰敗之後，中華民國政府收復台灣。

但是此時，在中國中華民國政府的國軍與中共軍隊的內戰繼續，而最終毛澤東領導的共產黨1949年在中國贏得內戰勝利，並在北京宣佈成立中華人民共和國。戰敗的國民黨政府則逃到了台灣。

中國方面援引歷史說，台灣最開始就是「中國的一個省」；但台灣方面也援引歷史說，台灣從來就不是現代意義上的中國——1949年毛建立的中華人民共和國的一部分。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 蔣介石在逃往台灣後繼續領導國民黨

國民黨政府逃至台灣後長期是台灣最重要的政黨，曾經長期統治台灣。

目前世界上僅有14個國家承認台灣是主權國家。

中國向世界各國施加巨大外交壓力，阻止承認台灣地位，或者做任何暗示承認台灣地位的事情。

台灣國防部長表示，現在與中國大陸的關係是40年來最差的時候。

台灣有能力自衛嗎？

中國或許會嘗試以非軍事手段來實現統一，比如加強經濟聯繫。

但是在沒有外援的前提下，一旦有任何軍事衝突，中國的武裝力量要遠勝於台灣。

中國在國防上的花費比僅次於美國，比世界其他任何國家都多，並且可以除常規陸海空軍力量之外，還有大量導彈以及網路攻擊等能力。

總體比較，特別是在現役部隊人員等方面，台海兩岸之間的對比非常懸殊。

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一些西方專家預測，在公開的衝突中，台灣最多只能減緩中國的進攻，試圖阻止中國海陸兩棲部隊在海岸登陸，以及在進行游擊戰的同時等待外界支援。

可能支援台灣的是對台出售武器的美國，儘管華盛頓的官方政策是「戰略模糊」。

換句話說，對於在台灣受到攻擊時是否保護台灣，或者如何保護，美國是有意保持模糊。

在外交上，美國目前仍然堅持「一個中國」政策，只承認一個中國政府——就是北京——並且與中國有正式外交關係，與台灣則沒有。

今（2022）年五月，美國總統拜登看似有意讓華盛頓立場更加強硬。當被問及，若台海發生戰事，美國是否願意軍事保衛台灣。 拜登直截了當回答說：「會」。 在記者追問下， 他補充說：「這是我們做出的承諾。」

不過白宮堅持華盛頓並沒有改變立場。

兩岸關係是否在變差？

2021年，中國似乎在逐漸加大施壓力度，派出軍機進入台灣防空識別區——這是台方自行宣佈的防空識別區域，以國家安全為由在區域內對外來飛機進行識別、監察和控制。

台灣2020年開始公開飛機進入識別區的數據。

報導顯示，進入台灣識別區的中國軍用飛機數量在2021年10月達到高峰，在一天內有56次進入事件。

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台灣對世界來說為什麼重要？

台灣的經濟、特別是晶片工業非常重要。

世界很多地方每日使用的電子設備——從電話、筆記本電腦、手錶到遊戲主機——都是台灣製造的電腦晶片來驅動。

其中一個參考是，單是台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC，台積電）一家公司，就佔了世界市場份額超過一半。

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台積電是一家所謂的「晶圓代工」（foundry）企業，即那種製造由消費者和軍方客戶設計的晶片的公司。這是一項巨大的產業，在去（2021）年價值近一千億美元（730億英鎊）。

中國接管台灣，可能將使得北京能夠對世界最重要的產業之一有一定的控制力。

台灣民眾擔心嗎？

儘管中國與台灣近期關係緊張，研究顯示，很多台灣民眾相對不感到困擾。

在10月，台灣民意基金會（Taiwan Public Opinion Foundation）詢問民眾，他們是否認為最終會與中國開戰。

幾乎三分之二（64.3%）的人回答說，他們不這麼認為。

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另一項研究顯示，台灣大多數民眾認為自己是台灣人——是一種顯著不同的身份認同。

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台灣國立政治大學自1990年代開始進行的調查顯示，身份認同為中國人或者既是中國人也是台灣人的民眾比例有下降，而大多數人認為自己是台灣人。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航