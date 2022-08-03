【裴洛西訪台中國大怒】人大發聲明提反分裂法，外交部稱「竄訪」為美台升級重大挑釁，港府應聲北京說法
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中國外交部宣稱，台灣當局一再「倚美謀獨」，拒不承認「九二共識」，大搞「去中國化」，推行「漸進式台獨」。而美方企圖搞「以台制華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。這是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚。
裴洛西抵台北京跳腳，中國人大發聲明提反分裂法
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜抵台，中國人大、政協與中共中央台辦等部門接力發布措辭強硬聲明，其中專責立法的人大在聲明中特別提及《反分裂國家法》，並強調反對外部勢力干涉台灣。
《新華社》2日報導，全國人大常委會發言人發布的聲明指出：「《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制『台獨』分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。」
因裴洛西來訪，台、美、中緊張加劇，中國全國政協機關報《人民政協報》1日也曾引述不具名的解放軍戰略學者宣稱，若美、台敢踩大陸所劃下的紅線，將啟動《反分裂國家法》。
中國於2005年3月14日召開的第10屆全國人民代表大會第3次會議通過《反分裂國家法》，並於當天生效實施，當中規範兩岸交流合作，確保和統後台灣的自治地位，以及明訂3種情況下可依法以必要行為維持國家統一。
這3種情況包括：台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失。
此外，彙整人大、政協與中共中央台辦就裴洛西來台訪問發布的聲明，不外乎強調世界上只有一個中國的一中原則，裴洛西訪台違反美中三公報規定，美國售台武器並提升台美官方往來，助台「以武拒統」等。
上述3機構發布的聲明，更口徑一致甩鍋美國稱，美方企圖歪曲掏空一中原則，拉幫結夥打「台灣牌」、「以台制華」，散布「台灣地位未定」謬論，企圖推動台灣國際化，嚴重破壞中美關係政治基礎及損害中美關係。
而央視今天晨間新聞節目《朝聞天下》更是從7時開始以24分鐘的篇幅抨擊裴洛西訪台宣洩不滿，先由兩個主播逐一宣讀中國官方各機構與部門發表的聲明，從外交部開始，接著人大、中共中央台辦、政協、國防部等。
另外穿插外交部深夜召見美國大使的報導，還有播放解放軍將於4日至7日，在台灣周遭6個海域展開實彈射擊軍事演習的畫面，東部戰區副參謀長顧中說，這將是一次多兵種成體系全要素展開的演習。
而裴洛西昨天深夜抵台後，隨即透過辦公室發布新聞稿宣布訪問台灣。她表示，這次國會團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。
裴洛西表示：「美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」
面對中國的強硬態度，裴洛西說，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年政策相抵觸，該政策是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國持續反對單方面改變現狀行為。
中國外交部指為美台升級的重大挑釁，王毅：公然在台灣問題上玩火
（中央社）美國眾議院議長裴洛西抵達台灣不久，中國外交部發布聲明，指裴洛西以任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方將採一切必要措施，後果須由美方與「台獨勢力」負責。
在裴洛西抵達台灣僅10分鐘，中共官媒《新華社》發布了「中華人民共和國外交部聲明」，針對裴洛西訪台作出表示，中方並在聲明中以一貫稱之的「竄訪」為名稱呼這次的訪問。
中國外交部聲稱，裴洛西訪問台灣嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定」，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。
中國外交部說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。
中國外交部稱，1979年，美方在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。
中國外交部表示，美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，「不與中國台灣地區進行任何官方往來」。
中國外交部指出，「中方歷來反對美國國會議員竄訪中國台灣地區，美國行政部門有責任予以阻止」。裴洛西是現任美國國會領導人，她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應。
中國外交部指出，台灣問題是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。當前，台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰，「根本原因是台灣當局和美方不斷改變現狀」。
中國外交部宣稱，「台灣當局一再『倚美謀獨』，拒不承認『九二共識』，大搞『去中國化』，推行『漸進式台獨』。而美方企圖搞『以台制華』，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為『台獨』分裂活動撐腰打氣。這是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚」。
中國外交部也宣稱，「針對美國會眾議長竄訪中國臺灣地區，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和『台獨』分裂勢力負責」。
中國外交部稱，中美作為兩個大國，正確的相處之道只能是相互尊重、和平共處、避免對抗、合作共贏。台灣問題純屬中國內政，其他任何國家都無權做台灣問題的裁判官。
中國外交部表示，中方嚴正敦促美方，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上說一套、做一套，停止歪曲虛化掏空一個中國原則，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的「四不一無意」承諾落到實處，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。
抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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