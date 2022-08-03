【裴洛西訪台中國大怒】人大發聲明提反分裂法，外交部稱「竄訪」為美台升級重大挑釁，港府應聲北京說法

裴洛西抵台北京跳腳，中國人大發聲明提反分裂法

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜抵台，中國人大、政協與中共中央台辦等部門接力發布措辭強硬聲明，其中專責立法的人大在聲明中特別提及《反分裂國家法》，並強調反對外部勢力干涉台灣。

《新華社》2日報導，全國人大常委會發言人發布的聲明指出：「《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制『台獨』分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。」

因裴洛西來訪，台、美、中緊張加劇，中國全國政協機關報《人民政協報》1日也曾引述不具名的解放軍戰略學者宣稱，若美、台敢踩大陸所劃下的紅線，將啟動《反分裂國家法》。

中國於2005年3月14日召開的第10屆全國人民代表大會第3次會議通過《反分裂國家法》，並於當天生效實施，當中規範兩岸交流合作，確保和統後台灣的自治地位，以及明訂3種情況下可依法以必要行為維持國家統一。

這3種情況包括：台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失。

此外，彙整人大、政協與中共中央台辦就裴洛西來台訪問發布的聲明，不外乎強調世界上只有一個中國的一中原則，裴洛西訪台違反美中三公報規定，美國售台武器並提升台美官方往來，助台「以武拒統」等。

上述3機構發布的聲明，更口徑一致甩鍋美國稱，美方企圖歪曲掏空一中原則，拉幫結夥打「台灣牌」、「以台制華」，散布「台灣地位未定」謬論，企圖推動台灣國際化，嚴重破壞中美關係政治基礎及損害中美關係。

而央視今天晨間新聞節目《朝聞天下》更是從7時開始以24分鐘的篇幅抨擊裴洛西訪台宣洩不滿，先由兩個主播逐一宣讀中國官方各機構與部門發表的聲明，從外交部開始，接著人大、中共中央台辦、政協、國防部等。

另外穿插外交部深夜召見美國大使的報導，還有播放解放軍將於4日至7日，在台灣周遭6個海域展開實彈射擊軍事演習的畫面，東部戰區副參謀長顧中說，這將是一次多兵種成體系全要素展開的演習。

而裴洛西昨天深夜抵台後，隨即透過辦公室發布新聞稿宣布訪問台灣。她表示，這次國會團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。

裴洛西表示：「美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」

面對中國的強硬態度，裴洛西說，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年政策相抵觸，該政策是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國持續反對單方面改變現狀行為。

中國外交部指為美台升級的重大挑釁，王毅：公然在台灣問題上玩火

（中央社）美國眾議院議長裴洛西抵達台灣不久，中國外交部發布聲明，指裴洛西以任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方將採一切必要措施，後果須由美方與「台獨勢力」負責。

在裴洛西抵達台灣僅10分鐘，中共官媒《新華社》發布了「中華人民共和國外交部聲明」，針對裴洛西訪台作出表示，中方並在聲明中以一貫稱之的「竄訪」為名稱呼這次的訪問。

中國外交部聲稱，裴洛西訪問台灣嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定」，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

中國外交部稱，1979年，美方在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。

中國外交部表示，美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，「不與中國台灣地區進行任何官方往來」。

中國外交部指出，「中方歷來反對美國國會議員竄訪中國台灣地區，美國行政部門有責任予以阻止」。裴洛西是現任美國國會領導人，她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應。

中國外交部指出，台灣問題是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。當前，台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰，「根本原因是台灣當局和美方不斷改變現狀」。

中國外交部宣稱，「台灣當局一再『倚美謀獨』，拒不承認『九二共識』，大搞『去中國化』，推行『漸進式台獨』。而美方企圖搞『以台制華』，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為『台獨』分裂活動撐腰打氣。這是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚」。

中國外交部也宣稱，「針對美國會眾議長竄訪中國臺灣地區，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和『台獨』分裂勢力負責」。

中國外交部稱，中美作為兩個大國，正確的相處之道只能是相互尊重、和平共處、避免對抗、合作共贏。台灣問題純屬中國內政，其他任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

中國外交部表示，中方嚴正敦促美方，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上說一套、做一套，停止歪曲虛化掏空一個中國原則，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的「四不一無意」承諾落到實處，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。