《衛報》報導英國外委會規劃年底訪台，中國駐英大使警告：切勿低估台灣議題的敏感性
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根據公開資料，英國國會外委會最近一次組團訪台是在2006年、前總統陳水扁在任期間。當時訪團也獲陳水扁接見。外委會臨時被迫取消2月訪台行程後，數名消息人士指出，訪團可望今秋成行。
（中央社）英國國會外交委員會原定2月訪問台灣，但因故延期。時值美國眾議院議長裴洛西訪問台灣之際，中國駐英大使鄭澤光昨（2）日警告英國議員勿隨美方起舞，若訪台將面臨嚴重後果。
《衛報》（The Guardian）1日援引消息人士說法報導，外委會可能11或12月訪台。報導刊出時間正逢裴洛西（Nancy Pelosi）可望2日訪台、北京升高文攻武嚇態勢，備受關注。
裴洛西2日晚間率國會訪問團飛抵台北松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。
《衛報》2日報導，鄭澤光在記者會表示，部分英國政治人物承諾要「保衛台灣」、國會議員則計畫訪台，這兩件事都嚴重違背「一中原則」和1972年中英互換大使聯合公報，且「干涉中國內政」。他警告英方勿低估台灣議題的敏感性、切勿「玩火」。
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）曾呼籲北大西洋公約組織（NATO）成員國等盟友一同協助確保台灣的自我防衛能力，且無論是支援潛在被侵略者、或是嚇阻潛在侵略者，都必須趁早。她6月底在外委會一場聽證會更說，英國必須保衛「這個國家」，也就是台灣。
特拉斯目前正和前財相蘇納克（Rishi Sunak）競逐執政的保守黨黨魁大位，勝出者將成為英國新首相。原本對中立場相對溫和的蘇納克近日也往「鷹派」靠攏，指出長期而言，中國是英國最大的安全威脅；他更承諾當選後，要關閉英國境內所有孔子學院。
針對保守黨黨魁候選人較量誰對中國「更強硬」，中國駐英大使館25日指出，英國政客動輒拿中國說事、鼓噪對華強硬等不負責言論，只會把英國進一步引入歧途。儘管如此，鄭澤光2日說，無論誰成為新首相，中方都會致力發展中英關係。
為反制北京制裁數名關切新疆人權情勢等「敏感」議題的英國國會議員，英國國會自去年9月起禁止鄭澤光進入國會大廈。
英國國會外委會原定2月訪台。不過，在原定行程即將展開之際，外委會告訴《中央社》，由於有幾名成員確診，訪台必須延期，外委會正重新安排時程。根據當時的規畫，訪團將拜會總統蔡英文及數名台灣高階官員。
根據公開資料，英國國會外委會最近一次組團訪台是在2006年、前總統陳水扁在任期間。當時訪團也獲陳水扁接見。
外委會臨時被迫取消2月訪台行程後，數名消息人士指出，訪團可望今秋成行。
外委會2日告訴《中央社》，目前訪台行程尚在規畫；外委會確實已醞釀訪台多時，以利更深入了解英國的「向印太傾斜」政策。
外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）2月曾告訴《中央社》記者，訪台意在傳達英國將堅定保衛台灣展現的民主價值。
此外，台灣處於中共影響力作戰第一線，而英國也是中共相關活動的受害者；英國必須了解如何深化合作，以有效應對侵蝕自由民主的各種威脅。
圖根哈特此次也競選保守黨黨魁，但未能進入決選。不過，由於平時問政及競選期間的表現獲跨黨派選民肯定，他有高機率將首度任官，這有可能改變外委會訪團的成員組成。新首相定9月5日揭曉。
值得注意的是，今年2月英國國會下議院首度在院會議場（主議場）舉行以台灣為主題的辯論，當時國會「中國研究小組」（China Research Group, CRG）共同主席凱恩斯（Alicia Kearns）等人曾呼籲強化英國與台灣的高階官員互訪，包括由足以代表政府全體的內閣官員訪問台灣。圖根哈特目前也是CRG共同主席。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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