【裴洛西訪台】美參院共和黨領袖等26人發聲明力挺，學者分析中共武嚇台美「坐實中國威脅論」
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淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，他不認為中共會在裴洛西訪台時有過激軍事行動，不過中國必須要對裴洛西訪台一事，透過軍事演習或其他手段有所反應，除了對美國表態外，也要對內交代藉此宣洩內部壓力。
（中央社）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，雖在國會時常意見相左，參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）等26名共和黨員今天（美國時間2日）發出聯合聲明，支持裴洛西訪台，強調此行已有前例，且符合美國「一中」政策。
裴洛西搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。
自裴洛西訪台消息傳出以來，中國威脅恫嚇不斷，美國國安團隊據報也對她訪台有疑慮。為展現對裴洛西的支持，超過參院四分之一人數、26名共和黨籍參議員今天在她專機抵台後隨即發出聯合聲明，公開表態挺她造訪台灣。
聯名議員包含多位參院重量級成員，包括參院共和黨領袖麥康諾、參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、參院軍委會共和黨首席議員殷荷菲（Jim Inhofe）等。
參議員們在聲明中表示，他們支持裴洛西訪問台灣，過去數十年來，一直都有美國國會議員造訪台灣，包括前眾議院議長。
他們強調：「這趟旅行符合美國致力遵循的『一中』政策，我們現在也致力遵循台灣關係法所有部分，且程度更勝以往。」
裴洛西今天抵台後，在《華盛頓郵報》（The Washington Post）投書說明自己為何決定訪台。
她表示，近年來，中國大幅升高與台灣間緊張情勢，面對中共持續威脅台灣與民主，美國不能袖手旁觀，而訪台是實現美國對民主的承諾。她也強調，自己的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年「一中」政策相抵觸。
今（2022）年4月率團訪台的參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）推文呼應表示，裴洛西訪台並非美國政策有變，而是強化美台民主之間的長年關係。
他讚許裴洛西在美台關係關鍵時刻決定訪台，也表示希望能隨著時間，與中國有更好的關係。但若要實現此目標，要靠中共改變自身挑釁行徑。
學者：中共武嚇台美，坐實中國威脅論
美國聯邦眾議院議長裴洛西昨（2）日晚間抵台訪問，學者指出，由於中共無必勝實力，對台軍事衝突可能性極低；而中共對裴洛西無武裝行政專機的軍事脅迫等作為違反國際慣例，更坐實中國威脅論論述，將遭受更大戰略圍堵。
美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚搭乘行政專機抵達台灣，據港媒統計，中共近日在南海、台海及東海等海域至少有5場軍事演習，專家認為此舉是警告美國。
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑向《中央社》記者表示，他不認為中共會在裴洛西訪台時有過激軍事行動，最多就是保持既有軍事演習，主因是美國眾議院議長並非首次來台，台灣、美國並未打破紅線。
林穎佑指出，不過，中國必須要對裴洛西訪台一事，透過軍事演習或其他手段有所反應，除了對美國表態外，也要對內交代藉此宣洩內部壓力。
國防院學者蘇紫雲分析，裴洛西訪台主要是基於對民主、自由制度的支持，無涉統獨議題，且美國三權分立制度，行政、立法各有外交權限；因此，美國總統拜登（Joe Biden）無法干涉國會議長出訪，但中共方面過度解讀才是問題關鍵。
至於北京可能的反應可分兩階段。蘇紫雲提到，第一階段是所謂的沿海軍演，利用軍事演習表達政治的不滿，但演習座標區主要都在其領海內，此顯示北京方面避免外交議題升級為軍事衝突的風險；第2階段是可能的報復，例如針對台灣外交空間及經濟議題進行壓縮，但效果恐有限。
至於軍事衝突的可能性極低，蘇紫雲說，主因是共軍目前實力仍無必勝把握，貿然採取武力手段恐有高度政治風險，此為北京難以承受之後果。
蘇紫雲提到，中共此次對美方民選政治領袖的無武裝專機展現出軍事脅迫姿態，不僅違反國際規則與慣例，更踩到美國「自由航行」、「公民旅行安全」的紅線，坐實「中國威脅論」的論述，將使北京面對更大的後座力與戰略圍堵，北京已成最大輸家。
裴洛西訪台，學者：延續強化台美關係效應
美國眾議院議長裴洛西無懼中國壓力訪台，學者認為，此舉將為台灣民眾對美國的信任感注入強心針，即使裴洛西年底卸任議長，她訪台帶來的強化台美關係效應，也會延續下去。
裴洛西在美國是僅次於總統、副總統的第3號人物，是繼25年前時任眾議院議長金瑞契後，訪台最高層級的政要，事前引發中國強烈反對，但仍無法阻擋她的成行，也讓台灣躍升到全球焦點。
澳洲國立大學講師宋文笛接受《中央社》訪問表示，俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對台海若爆發危機，美國是否協助防衛台灣的信心，下降了約10到15個百分點左右；裴洛西此次在中國強大壓力下堅持訪台，可謂替台美信任關係注入強心針。
宋文笛表示，對美中關係來說，裴洛西訪台短期雖對美中合作有負面影響，但裴洛西若在11月美國期中選舉後卸任，美國新眾院議長上台，就是中美重置關係契機；因此，裴洛西訪台對美中關係的負面衝擊效期頗短，但對台美關係的正面效應卻能延續較長時間。
至於裴洛西訪台後，中國是否會對台採取報復行動？宋文笛認為，中國可能用軍事演習等方式展示「不悅」，但要升高到爆發戰爭衝突的機率較低；中共今年秋天舉行二十大之前，中國政治是「穩」字當頭，而發動戰爭是最「不穩」舉動，此時對台動武違背中國的利益。
Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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