【裴洛西訪台】美參院共和黨領袖等26人發聲明力挺，學者分析中共武嚇台美「坐實中國威脅論」

（中央社）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，雖在國會時常意見相左，參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）等26名共和黨員今天（美國時間2日）發出聯合聲明，支持裴洛西訪台，強調此行已有前例，且符合美國「一中」政策。

裴洛西搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

自裴洛西訪台消息傳出以來，中國威脅恫嚇不斷，美國國安團隊據報也對她訪台有疑慮。為展現對裴洛西的支持，超過參院四分之一人數、26名共和黨籍參議員今天在她專機抵台後隨即發出聯合聲明，公開表態挺她造訪台灣。

聯名議員包含多位參院重量級成員，包括參院共和黨領袖麥康諾、參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、參院軍委會共和黨首席議員殷荷菲（Jim Inhofe）等。

參議員們在聲明中表示，他們支持裴洛西訪問台灣，過去數十年來，一直都有美國國會議員造訪台灣，包括前眾議院議長。

他們強調：「這趟旅行符合美國致力遵循的『一中』政策，我們現在也致力遵循台灣關係法所有部分，且程度更勝以往。」

裴洛西今天抵台後，在《華盛頓郵報》（The Washington Post）投書說明自己為何決定訪台。

她表示，近年來，中國大幅升高與台灣間緊張情勢，面對中共持續威脅台灣與民主，美國不能袖手旁觀，而訪台是實現美國對民主的承諾。她也強調，自己的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年「一中」政策相抵觸。

今（2022）年4月率團訪台的參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）推文呼應表示，裴洛西訪台並非美國政策有變，而是強化美台民主之間的長年關係。

他讚許裴洛西在美台關係關鍵時刻決定訪台，也表示希望能隨著時間，與中國有更好的關係。但若要實現此目標，要靠中共改變自身挑釁行徑。

學者：中共武嚇台美，坐實中國威脅論

美國聯邦眾議院議長裴洛西昨（2）日晚間抵台訪問，學者指出，由於中共無必勝實力，對台軍事衝突可能性極低；而中共對裴洛西無武裝行政專機的軍事脅迫等作為違反國際慣例，更坐實中國威脅論論述，將遭受更大戰略圍堵。

美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚搭乘行政專機抵達台灣，據港媒統計，中共近日在南海、台海及東海等海域至少有5場軍事演習，專家認為此舉是警告美國。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑向《中央社》記者表示，他不認為中共會在裴洛西訪台時有過激軍事行動，最多就是保持既有軍事演習，主因是美國眾議院議長並非首次來台，台灣、美國並未打破紅線。

林穎佑指出，不過，中國必須要對裴洛西訪台一事，透過軍事演習或其他手段有所反應，除了對美國表態外，也要對內交代藉此宣洩內部壓力。

國防院學者蘇紫雲分析，裴洛西訪台主要是基於對民主、自由制度的支持，無涉統獨議題，且美國三權分立制度，行政、立法各有外交權限；因此，美國總統拜登（Joe Biden）無法干涉國會議長出訪，但中共方面過度解讀才是問題關鍵。

至於北京可能的反應可分兩階段。蘇紫雲提到，第一階段是所謂的沿海軍演，利用軍事演習表達政治的不滿，但演習座標區主要都在其領海內，此顯示北京方面避免外交議題升級為軍事衝突的風險；第2階段是可能的報復，例如針對台灣外交空間及經濟議題進行壓縮，但效果恐有限。

至於軍事衝突的可能性極低，蘇紫雲說，主因是共軍目前實力仍無必勝把握，貿然採取武力手段恐有高度政治風險，此為北京難以承受之後果。

蘇紫雲提到，中共此次對美方民選政治領袖的無武裝專機展現出軍事脅迫姿態，不僅違反國際規則與慣例，更踩到美國「自由航行」、「公民旅行安全」的紅線，坐實「中國威脅論」的論述，將使北京面對更大的後座力與戰略圍堵，北京已成最大輸家。

裴洛西訪台，學者：延續強化台美關係效應

美國眾議院議長裴洛西無懼中國壓力訪台，學者認為，此舉將為台灣民眾對美國的信任感注入強心針，即使裴洛西年底卸任議長，她訪台帶來的強化台美關係效應，也會延續下去。

裴洛西在美國是僅次於總統、副總統的第3號人物，是繼25年前時任眾議院議長金瑞契後，訪台最高層級的政要，事前引發中國強烈反對，但仍無法阻擋她的成行，也讓台灣躍升到全球焦點。

澳洲國立大學講師宋文笛接受《中央社》訪問表示，俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對台海若爆發危機，美國是否協助防衛台灣的信心，下降了約10到15個百分點左右；裴洛西此次在中國強大壓力下堅持訪台，可謂替台美信任關係注入強心針。

宋文笛表示，對美中關係來說，裴洛西訪台短期雖對美中合作有負面影響，但裴洛西若在11月美國期中選舉後卸任，美國新眾院議長上台，就是中美重置關係契機；因此，裴洛西訪台對美中關係的負面衝擊效期頗短，但對台美關係的正面效應卻能延續較長時間。

至於裴洛西訪台後，中國是否會對台採取報復行動？宋文笛認為，中國可能用軍事演習等方式展示「不悅」，但要升高到爆發戰爭衝突的機率較低；中共今年秋天舉行二十大之前，中國政治是「穩」字當頭，而發動戰爭是最「不穩」舉動，此時對台動武違背中國的利益。