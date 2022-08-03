【裴洛西訪台】中國宣布禁止對台出口天然砂，食品類再禁柑橘類水果、白帶魚、竹莢魚

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日深夜抵台訪問，繼中國海關總署暫停眾多台灣食品進口後，中國商務部今（3）日宣布，即日起暫停對台出口天然砂。

中國商務部官網上午發布公告：「根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣地區出口。相關措施自2022年8月3日起實施。」

不滿裴洛西訪台，中國疑似拿台灣食品開刀，據海關總署官網資料，台灣企業於58項食品類別的3200筆登記中，目前共有2066筆被列為「暫停進口」，比例近65％。

受影響的廠商包括郭元益、裕珍馨、乖乖、義美、佳德、廣達香、天和生物、葡萄王生技等多家知名廠商。

中國再出手，禁台灣柑橘類水果白帶魚

北京當局反制美國眾議院議長裴洛西訪台動作頻頻，繼暫停眾多台灣食品進口後，中國海關總署再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。

陸媒澎湃新聞今天報導，中國海關總署發布「海關總署動植物檢疫司進出口食品安全局發布關於暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸的通知」，去（2021）年以來，中國海關多次從台灣輸陸的柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor），以及倍硫磷和樂果殘留超標。

此外，今年6月從台灣輸陸的冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒核酸陽性。為防範風險，依據中國相關法律法規和標準，決定自8月3日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。

各海關自8月3日起暫停受理台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。

裴洛西昨天深夜抵台訪問前，中國海關總署暫停眾多台灣食品進口；中國商務部今天也宣布，即日起暫停對台出口天然砂。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航