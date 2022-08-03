來自最危險的國家，展望會阿富汗德瑞莎8/4抵台，成就8歲女孩成為阿富汗未來女總統的夢想

曾有機會離開最危險國度，卻因想看到阿富汗出現首位女總統，來自印度的她決定留在阿富汗。她是阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles），在阿富汗服務超過10年，去年阿富汗政權更替、安全情勢一觸即發那天，她接到印度大使館的電話，要求她立即離開阿富汗，「但我選擇持守對阿富汗兒童的承諾，我渴望看見所有孩子的夢想都能實現——包括想當阿富汗首位女總統的瑪里哈（Maliha）！」為呼籲各國重視阿富汗的兒童權益，以及為當地服務工作匯聚更多資源，阿孫莎．查理絲已於7月上旬奔走歐洲各國，更將於8月4日造訪台灣，與長期支持世界展望會於阿富汗服務工作的捐款人及各界領袖，分享她在前線見聞，盼呼籲台灣大眾一同關懷阿富汗，讓最脆弱兒童仍有機會活出希望未來。

阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲將於8月4日造訪台灣，與長期支持世界展望會於阿富汗服務工作的捐款人及各界領袖，分享她在前線見聞。Photo Credit：台灣世界展望會

阿孫莎．查理絲出身印度南部的天主教家庭，從小就知道自己夢想改變世界，但她生長的文化，與她渴望的生活相當不同。「我所在的社會期待我要結婚，留在祖國建立家庭和養育孩子，不用讀太多書，也不用追求職涯成長。而我家族中的女性若不是結婚建立家庭，就是成為修女。」阿孫莎．查理絲表示，上述這些期待，她一項都沒做到，「我單身，長期旅外工作。讓我父母相信我真的不想結婚，並不是件容易的事，但最終他們還是接受我的抉擇，認同我的女性領袖身分。」

由於成長環境傳統且保守，阿孫莎．查理絲也曾為著自己的夢想奮鬥，因此她相當了解教育對阿富汗兒童的重要。「教育就像是脫離貧窮的逃生路線，事實上，這應該是唯一的逃生路線，而且像阿富汗這樣的國家，人民及孩子們都清楚知道這件事，因此我們才會看到，許多偏鄉兒童堅持去上學，回家就著燭光或油燈寫作業。然而現在許多孩子、尤其是女孩無法上學，一想到這，我的心都碎了。」

阿孫莎．查理絲分享，多數與政府溝通的會議，她都會參加，「因為我不想讓政府當局認為，女性無法工作或參與公眾生活」。Photo Credit：台灣世界展望會

阿孫莎．查理絲表示，過去20年，展望會在阿富汗古爾省（Ghor）和赫拉特省（Herat）興建超過25間學校、整修100多間學校，幫助數千人上學，使孩子們有機會建立具有經濟保障的未來。「如今我們持續努力向阿富汗政府當局溝通女孩上學的重要，並透過兒童保護、職業訓練等社區為基礎的方案，讓女孩們的學習不中斷。」阿孫莎．查理絲分享，多數與政府溝通的會議，她都會參加，「因為我不想讓政府當局認為，女性無法工作或參與公眾生活，我想告訴對方，其他女性也可以跟我一樣成為領袖，而他們必須開始跟女性對話。」

如今阿富汗面臨日漸擴大的人道危機，世界展望會在當地工作也因動盪時有暫停，但阿孫莎．查理絲始終記得與8歲女孩瑪里哈的談話，「瑪里哈是我留在阿富汗的主因之一，她住在一個多數女孩都沒上學的村莊，但她非常渴望成為阿富汗第一位女總統，讓男孩女孩都受到平等對待，幫助她的國家擁有和平。」阿孫莎．查理絲說，瑪里哈堅定地告訴她，若自己能成為總統，將確保女孩可以上學，並為她們興建學校，「但她的夢想是否終將變成空想？每每想到此處，我就無法入睡。」

實現每個阿富汗孩子的夢想，成為驅動阿孫莎．查理絲、以及阿富汗展望會全體工作人員的力量，他們在前線的救援行動，急需台灣社會大眾一同支持響應。邀請各界捐款飢餓三十，為阿富汗數百萬挨餓的孩子帶來生存契機，更使阿富汗女孩及男孩有機會藉由教育，重新構築夢想與希望。