美司法部在羅素韋德案遭推翻後首次對州法律提起訴訟，認愛達荷墮胎禁令違反聯邦法律
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這次美國司法部所針對的法律是2020年所通過的《觸發法》（trigger law），這項法律將協助與實施墮胎行為的人定為重罪，最高可判處5年的徒刑，而這項法律將在8月25日生效。
8月2日，美國司法部對愛達荷州（Idaho）的墮胎禁令提起訴訟，該禁令規定，任何實施或協助墮胎的人都須受刑事責任。司法部認為，其牴觸了聯邦法律《緊急醫療和分娩法》（Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA）。而這也是自6月4日最高法院推翻羅訴韋德案後，司法部首次對州法律所採取的重大行動。
墮胎禁令將在25日生效，違者最高判5年徒刑
根據《CNN》報導，這次司法部所針對的法律是2020年所通過的《觸發法》（trigger law），這項法律將協助與從事墮胎行為的人定罪，判處2到5年的徒刑，而這項法律將在8月25日生效。
《Reuters》指出，司法部將針對該法律尋求初步和永久的禁令。同時，還要求法院禁止該州將醫生定為刑事犯罪，以及如果醫生進行緊急墮胎，則剝奪他們醫療執照的規定。而醫生只有在證明墮胎是出於以下原因下才被允許執行：第一為防止孕婦死亡，第二為屬於先前向警方報告的強姦或亂倫案件。若不屬於以上原因，醫生將面臨2至5年監禁和吊銷行醫執照。
對此，根據《NPR》報導，性犯罪倖存者的倡議者們便抨擊，法律中所說的強姦和亂倫的例外狀況基本上是無效的，因為愛達荷州的《公共記錄法》（public record law）不允許執法機構在案件仍在調查期間發布報告，且調查過程通常需要數週或數月。
除了這起由美國司法部所提出的訴訟案外，愛達荷州相關的墮胎禁令也將在3日於當地的最高法院受到審理。
根據《AP News》，家庭醫生凱特琳・古斯塔夫森（Caitlin Gustafson）和美國計劃生育聯盟（Planned Parenthood）的地方組織，已經就墮胎禁令和另外2項反墮胎法律，向愛達荷州最高法院提起了訴訟。訴訟方認為該法律過於模糊，以至於醫護人員不確定應該在什麼樣的緊急情況下，才能為患者提供墮胎服務，而州最高法院定於3日審理此案。
墮胎禁令已違反聯邦法律
根據《The Washington Post》報導，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）便表示，愛達荷州訴訟中的法律問題很簡單。因為該州法律甚至禁止在醫療緊急情況下墮胎，而這違反了《緊急醫療和分娩法》。根據憲法，當州和聯邦法律發生衝突時，聯邦法律優先適用。
據報導，關於這項聯邦法律，最初是為了確保醫院不會忽視無法支付治療費用的重病患者。現在，拜登（Joe Biden）政府希望同樣的原則適用於面臨嚴重健康問題的孕婦。
對此，賈蘭德也強調，受《緊急醫療和分娩法》管轄的醫院在哪個州並不重要。如果患者進入急診室時出現危及生命或健康的醫療緊急情況，醫院必須提供包含墮胎在內的必要治療，而緊急狀況便包括子宮外孕。同時，司法部也強調任何阻止醫院履行義務的州法律，都違反了聯邦法律。
同時，司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）也認為，該法律將法律責任強加在醫護人員身上。古普塔便指出，這項法律讓醫療專業人員陷入兩難，當涉及到懷孕病人的健康問題時，法律沒有提供任何辯護。並批評：「該法律將抑制醫護人員在緊急情況下實施墮胎的意願，並將阻礙患者獲得必要的醫療保健，從而傷害病人。」
愛達荷州政府抨擊，整起訴訟案充滿政治動機
不過，對於這起訴訟案，愛達荷州政府則強調將捍衛此項州法律。
愛達荷州州長利特爾（Brad Little）便在3日發表聲明表示，美國最高法院賦予各州監管墮胎的能力。此外，他也表示將與該州總檢察長瓦斯登（Lawrence Wasden）合作捍衛法律。文中，利特爾也抨擊了美國司法部干涉愛達荷州的反墮胎法的行為，認為這是拜登政府權力再次過度擴張的另個例子。
此外，根據《AP News》報導，愛達荷州民主黨主席妮可綺雅（Lauren Necochea），則贊同司法部的訴訟案。妮可綺雅表示，愛達荷州激進的墮胎禁令，讓醫護人員陷入了兩難。並強調，在這些禁令已經生效的州，醫護人員要等到病情惡化後才能幫助孕婦，這增加了敗血症和其他危及生命的併發症風險，這樣是不道德的。
新聞來源
- An Idaho abortion law draws a Justice Department lawsuit（NPR）
- US sues Idaho over abortion law, cites medical treatment（AP）
- Biden Justice Department sues Idaho over state's abortion restrictions in first post-Dobbs lawsuit（CNN）
- Justice Dept. sues Idaho over near-total abortion ban coming Aug. 25（The Washington Post）
- Abortion ban in Idaho faces first U.S. legal challenge since Roe（Reuters）
- Attorney General Merrick B. Garland Delivers Remarks to Announce Action to Protect Reproductive Rights（U.S. Department of Justice）
- Associate Attorney General Vanita Gupta Delivers Remarks to Announce Action to Protect Reproductive Rights（U.S. Department of Justice）
延伸閱讀
- 因應最高法院推翻墮胎權，美國司法部將成立工作小組保障女性生殖權
- 美最高法院推翻墮胎權、逾五成民眾反對，密西西比州唯一墮胎診所被迫關門
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
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