美司法部在羅素韋德案遭推翻後首次對州法律提起訴訟，認愛達荷墮胎禁令違反聯邦法律

8月2日，美國司法部對愛達荷州（Idaho）的墮胎禁令提起訴訟，該禁令規定，任何實施或協助墮胎的人都須受刑事責任。司法部認為，其牴觸了聯邦法律《緊急醫療和分娩法》（Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA）。而這也是自6月4日最高法院推翻羅訴韋德案後，司法部首次對州法律所採取的重大行動。

墮胎禁令將在25日生效，違者最高判5年徒刑

根據《CNN》報導，這次司法部所針對的法律是 2020年所通過的《觸發法》（trigger law），這項法律將協助與從事墮胎行為的人定罪，判處2到5年的徒刑，而這項法律將在8月25日生效。

《Reuters》指出，司法部將針對該法律尋求初步和永久的禁令。同時，還要求法院禁止該州將醫生定為刑事犯罪，以及如果醫生進行緊急墮胎，則剝奪他們醫療執照的規定。而醫生只有在證明墮胎是出於以下原因下才被允許執行：第一為防止孕婦死亡，第二為屬於先前向警方報告的強姦或亂倫案件。若不屬於以上原因，醫生將面臨2至5年監禁和吊銷行醫執照。

對此，根據《NPR》報導，性犯罪倖存者的倡議者們便抨擊，法律中所說的強姦和亂倫的例外狀況基本上是無效的，因為愛達荷州的《公共記錄法》（public record law）不允許執法機構在案件仍在調查期間發布報告，且調查過程通常需要數週或數月。

除了這起由美國司法部所提出的訴訟案外，愛達荷州相關的墮胎禁令也將在3日於當地的最高法院受到審理。

根據《AP News》，家庭醫生凱特琳・古斯塔夫森（Caitlin Gustafson）和美國計劃生育聯盟（Planned Parenthood）的地方組織，已經就墮胎禁令和另外2項反墮胎法律，向愛達荷州最高法院提起了訴訟。訴訟方 認為該法律過於模糊，以至於醫護人員不確定應該在什麼樣的緊急情況下，才能為患者提供墮胎服務，而 州最高法院定於3日審理此案。

墮胎禁令已違反聯邦法律

根據《The Washington Post》報導，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）便表示，愛達荷州訴訟中的法律問題很簡單。因為該州法律甚至禁止在醫療緊急情況下墮胎，而這違反了《緊急醫療和分娩法》。根據憲法，當州和聯邦法律發生衝突時，聯邦法律優先適用。

據報導，關於這項聯邦法律，最初是為了確保醫院不會忽視無法支付治療費用的重病患者。現在，拜登（Joe Biden）政府希望同樣的原則適用於面臨嚴重健康問題的孕婦。

對此，賈蘭德也強調， 受 《緊急醫療和分娩法》 管轄的醫院在哪個州並不重要。如果患者進入急診室時出現危及生命或健康的醫療緊急情況，醫院必須提供包含墮胎在內的必要治療，而緊急狀況便 包括子宮外孕。同時，司法部也 強調任何阻止醫院履行義務的州法律，都違反了聯邦法律。

同時，司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）也認為，該法律將法律責任強加在醫護人員身上。古普塔便指出，這項法律讓醫療專業人員陷入兩難，當涉及到懷孕病人的健康問題時，法律沒有提供任何辯護。並批評：「該法律將抑制醫護人員在緊急情況下實施墮胎的意願，並將阻礙患者獲得必要的醫療保健，從而傷害病人。」

愛達荷州政府抨擊，整起訴訟案充滿政治動機

不過，對於這起訴訟案，愛達荷州政府則強調將捍衛此項州法律。

愛達荷州州長 利特爾（ Brad Little）便在3日發表聲明表示，美國最高法院賦予各州監管墮胎的能力。此外，他也表示將與該州總檢察長 瓦斯登（ Lawrence Wasden）合作捍衛法律。文中， 利特爾 也抨擊了美國司法部干涉愛達荷州的反墮胎法的行為，認為這是拜登政府權力再次過度擴張的另個例子。

此外，根據《AP News》報導，愛達荷州民主黨主席妮可綺雅（Lauren Necochea），則贊同司法部的訴訟案。妮可綺雅表示，愛達荷州激進的墮胎禁令，讓醫護人員陷入了兩難。並強調，在這些禁令已經生效的州，醫護人員要等到病情惡化後才能幫助孕婦，這增加了敗血症和其他危及生命的併發症風險，這樣是不道德的。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺