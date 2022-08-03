通膨、熱浪、能源危機，歐洲各國岀招拚節能：德國公設不提供熱水澡、比利時高速公路關燈、法國開冷氣不關門要罰錢

（中央社）在政策和荷包雙重壓力下，歐洲人正在改變多年的用電習慣，西班牙首相要官員學他不打領帶、法國對商店不關門漏冷氣要罰錢、比利時高速公路關燈⋯⋯面對通膨高漲和能源危機，各國紛紛展開節能運動。

包含上月30日剛被斷供天然氣的拉脫維亞在內，俄羅斯目前已切斷或降低對12個歐盟國家的天然氣供應。為了提早因應冬天的能源消費高峰期，歐洲多國正鼓勵或強制民間配合節約能源，從中也可看見各國社會的日常習慣。綜合《歐洲新聞網》（Euronews）、《衛報》（Guardian）和比利時、芬蘭媒體，歐洲各國政府推出的節能運動如下：

法國政府推出名為「能源節制」（energy sobriety）的政策，包括有開空調的商家必須記得把門關好，否則將面臨750歐元（約新台幣2萬3131元）的罰款；還有廣告燈箱在凌晨1點到6點不准開燈。雖然法國能源7成來自核能，政府仍設下未來2年節能10％目標。

不過《泰晤士報》（The Times）報導，上周法國部長們在總統府艾里賽宮（Elysee Palace）開會時，被踢爆許多部長座車怠速、開著冷氣，好讓部長們返回車上能馬上涼快，遭民眾質疑政府推動節能的誠意。

西班牙政府準備在8月端出一套節能方案，在此之前首相桑傑士（Pedro Sánchez）以身作則，在記者會上宣布自己不打領帶並要求其他官員比照，好降低開冷氣的機會。

德國政府的節能運動名為「8000萬人一起改變能源」（80 million together for energy change），包括古蹟不再夜間打光、公共設施不提供熱水沖澡，並打算強制汽車限速以省油。副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）也帶頭示範，將該部夏天空調支出砍40％、冷氣溫度從攝氏22度升到26度。

希臘6月推出「調溫行動」（operation thermostat），目標在今（2022）年節能10％、到2030年節能30％，作法包括公共建築冷氣不可設定低於攝氏27度、窗戶加裝遮蓋避日照，上班族也被提醒離開辦公室前記得關電腦。

比利時高速公路網的密集度在全球僅次於荷蘭，每晚點燈原本帶來著名的空拍夜景，但現在總長1763公里的高速公路亮度要減低，以便省錢、節能和減少光害。

除了首都布魯塞爾大區因交通最繁忙，仍維持整夜全面點燈外，瓦隆尼亞區（Walloon）規定高速公路多數地方夜晚12點半到凌晨5點半不開燈，或只開一半的路燈；法蘭德斯區（Flemish）則早在10年前就推出部分關燈措施，每年可省下200萬歐元（約新台幣6000萬元）的電費。

荷蘭、丹麥和芬蘭都被俄國切斷天然氣供應，其中荷蘭政府準備對用電大戶開刀，自明年起強制每小時用電逾5萬瓩的大戶減量，企業也必須投資引進節能設施。

丹麥的節能運動包括鼓勵民眾沖澡時間短一點、洗好的衣服晾在戶外，少用烘衣機。芬蘭政府預計8月底前宣布節能措施，不過商店組織已在協調如何輪流提早關店。

愛爾蘭政府鼓勵民眾調整洗碗機和洗衣機的排程，好節省用電時間，以及「電水壺別老是裝滿了燒，每次只燒你要喝的熱水」等宣導內容。

雖然發動全民日常生活節電的成效不乏唱衰者，但各國都不小看聚沙成塔的力量，尤其日本在311核電廠事故大斷電後，全民做到大量節能的成果，更成為歐洲支持者常引用的例子。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺