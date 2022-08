桃氣滿滿！木質調女聲Fann芳怡睽違六年發專輯《桃樂市》療癒樂迷

木質調創作女聲Fann芳怡返台六年後,將日常生活中的情緒觀察,化為歌曲,推出全新創作專輯《Telos 桃樂市》。專輯由入圍金曲獎最佳組合的Vast & Hazy的林易祺擔任製作人,集結Yellow的吉他手林庭鈺與貝斯手曹瑋、體熊專科鼓手陳逸、十九兩樂團張瀚中、盧廣仲合作鼓手黃郁婷等台灣音樂圈傑出音樂人聯手打造,曲風涵蓋City Pop、民謠、電氣搖滾與迷幻實驗等元素,是芳怡出道以來的突破之作。實體專輯將於8月23日上市,設計有如水蜜桃禮盒,希望能將飽滿的養分充分傳達給閱聽者,給予眾人面對不同情緒的能量。

Photo Credit:WINDIE Music Fann芳怡全新創作專輯《Telos 桃樂市》桃氣滿滿,十分吸睛討喜。

擅長用自己的獨特視角書寫日常的芳怡,2009年隻身前往美國進修,畢業後便開始於洛杉磯展開她的音樂流浪旅程,在美國各大Live House闖蕩,第二張迷你創作專輯《We Are Who We Are 自我意識》更入圍第十六屆美國獨立音樂獎。曾與金智娟娃娃、黃子佼、李千那、陶晶瑩、信、周蕙等藝人合作過、擔任演出合聲的芳怡,多半以音樂產業的幕後工作者為生活重心吸取音樂養分。芳怡表示,回台後發現許多社會議題離自己更近,但本身較不擅言辭,因此選擇用自己較擅長且喜歡的方式來表達關心。像是〈我的世界有你才溫暖〉,便是以貓狗視角出發,為流浪動物發聲而寫的歌曲。

Photo Credit:WINDIE Music Fann芳怡曾經擔任過許多天王天后的演唱會合聲。

專輯名稱「桃樂市」象徵的是一個心靈自由的國度,取名靈感其實是來自擅長塔羅牌的朋友。芳怡分別就十種人們在面臨不同課題的心理狀態為題創作,從社交恐懼、憂鬱、偽裝面具、情緒勒索等議題出發,希望透過專輯陪伴大家,勇於去面對和接受不同的情緒,並能在生活中喘口氣。

專輯首波主打〈Goodnight Goodbye〉,是芳怡在陪伴有憂鬱或焦慮傾向的友人們時有感而發的創作。身為照顧及陪伴者,多半時候只能在對方身旁傾聽卻不知如何安慰,話語的成效也往往很有限,這樣的過程常讓人倍感無力。芳怡提到,憂鬱的來源常常是不由自主的,除了憂鬱者本身深陷其中之外,陪伴或照顧者同時也有著沉重的壓力,他們的情緒容易被忽略並難以有出口,因此希望能以一首歌,同時給予兩者力量。此曲由實驗電子藝術家林昀駿(Troy Lin)編曲,歌曲由一開始略帶窒息感的深沉冷冽,緩緩堆疊終而展現柔性的爆發力,搭配由鬼才導演陳容寬執導的MV,舞者張瑀細膩卻又充滿爆發力的舞動,像是把全身的壓力傾洩而出。芳怡也在其中客串出演,給予舞者擁抱,「能好好呼吸活著,就是很棒的事情」,呼籲大家都要記得先照顧好自己當下的情緒。

《Telos 桃樂市》實體專輯的裝幀設計由視覺藝術家WHOSMiNG操刀,攝影師Debbie Kuo掌鏡,以「桃」與「樂」字為發想概念延伸,搭配水蜜桃產季,將每一首歌曲比喻為不同的養分,收進專輯做成水蜜桃禮盒。調皮的影像風格加上詼諧的視覺設計,也讓眾人驚呼專輯從裡到外都太療癒!《Telos 桃樂市》實體專輯於8月23日上市,也即將在Fann芳怡FB、IG社群開放預購。

〈Goodnight Goodbye〉MV

《Telos 桃樂市》數位收聽:https://lnk.to/FANN-0003