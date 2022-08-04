裴洛西訪台成為中美之間的「膽小鬼」遊戲，更讓習近平陷入兩難之境

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台行程已變成中美之間的「膽小鬼」遊戲。上週四拜習會兩個多小時的通話，應該直接談過這個話題，習近平稱，「民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這點」，就是對拜登（Joe Biden）發出警告。

對北京來說，裴洛西訪台的要害在於它的象徵性，包括兩個方面：一是裴洛西作為美國眾議院議長、總統第二順位繼承人的身份所具有的象徵性；二是美國作為當今世界頭號強國和中國主要競爭對手所具有的象徵性。此種象徵性讓裴洛西訪台一事變得非常敏感，會被北京解讀為對中國主權的公然挑釁，這是北京不可接受的。

有看法——包括美國官方——認為，美國眾議院議長訪台又不是第一回，二十多年前就來過了，因此北京不應大驚小怪，把它視作美國對中國的冒犯。這樣理解是根本不瞭解北京的想法，正如中國駐聯合國大使張軍就裴洛西訪台向聯合國主流媒體吹風所說，「美方曾經犯過的錯誤不能成為另一個錯誤的藉口。」

換言之，北京從來不認為二十多年前美眾議院議長訪台是正當的，過去中國沒有力量阻止這事發生，不等於美國可以重來一次。

事實上，那次美眾議院訪台與今天的背景截然不同。那時台灣雖是李登輝當政，但還堅守中華民國，李本人當著金瑞契（Newt Gingrich）議長的面，公開表示追求兩岸統一是台灣的目標。很難想像蔡英文會當著裴洛西的面說這種話。

主張強硬，順應民意

問題還在於，這是裴洛西第二次動訪問台灣的念頭，並且得以成行。今（2022）年4月，裴洛西打算在訪問日本時率議員順道造訪台灣，後因確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）被取消行程，也許真實原因是訊息曝光後北京在背後施壓了壓力，北京或許認為，她應該不會再去台灣了。

假使是這樣，現在裴洛西執意訪台，而且是在拜登已表態委婉不贊成的情況下，在北京看來，行為比上次更惡劣，如果對此沒有強硬反應，北京的「一中原則」就會徹底喪失它的政策權威，台灣問題會因裴洛西的此次訪台而完全國際化。

此前，拜登政府已經讓台灣由美中之間的拉鋸戰變成一個國際議題。接下來，西方國家有可能效仿美國，派出本國的議長或者政府高級官員訪台。

假如出現這種後果，中國民眾會把責任算在習近平頭上，因為他沒有用強硬手段阻止裴洛西訪台。習一直在用中國崛起和民族復興的話語和旗號塑造民眾認知，讓民眾認為在他的統治下，中國已經強大，但如果北京不能阻止裴洛西來台訪問，或者不對裴洛西訪台採取超乎尋常的軍事行動，讓美國或者台灣付出代價，中國崛起在民眾眼裡就變成虛幻，他們會有一種受騙的體驗。

從中國的網路和社交平台看到，大部分民眾對裴洛西的訪台不是憤怒，而是拍手稱快，比美國民眾更希望她去台灣，他們十分願意看到北京的激進反應，認為這是讓中國武統台灣的難得機會。可想而知，若北京的軍事行動沒有達到他們的期望，將會是何等失望。

另外，習現在的民望比四月更差，四月雖有俄烏戰爭帶來的中國戰略困局，但他還能借著去（2021）年對疫情的控制以及今年二月冬奧會的舉辦維持他的權威，可這之後長達兩月的上海封城以及經濟的急劇衰退造成民心大跌，如果他不能在裴洛西訪台一事上採取強硬姿態，將會失去左派、愛國民眾以及軍方相當一部分人的支持。

尤其考慮中共二十大在即，倘若他在台灣問題上示弱，黨內反對者會拿此事挑戰他，其他領導人亦有可能會把這視作一個機會，主張強硬以順應民意，習很可能鎮不住局面。凡此種種，都使得習必須強硬。中國外交部、軍方發言人以及官媒的超強表述還有正在進行的各種軍演，遵循的都是此一邏輯。

假如裴洛西在北京的強硬表態面前「知難而退」，放棄訪台，這是對習最好的結果，官方會把它宣傳為中國的重大勝利，因為北京對美國在台灣上探明出了一條真正的不可跨越的紅線，從而習的個人權威會進一步上升，前期因疫情和經濟下滑帶給他的負面影響至少在二十大前會一掃而光，黨內高層更無人敢質疑他的連任。

對中國的重大勝利當然同時意味著對美國的重大挫敗，所以，不僅裴洛西本人不會在北京的「文攻」下嚇退，事到如今，拜登政府也只有挺她訪台。

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習近平不想在二十大前發生軍事衝突

需要探討的一個問題是，在裴洛西訪台這事上，習真的想對美強硬還是出於政治需求？

有此提問，是因為也有很多人覺得，北京最後還是會認慫。對這個問題的回答應該是兩者皆有。作為一個民族主義的領導人，習對美國的頻踩紅線之舉，不能不感到生氣，本能地要強硬；但另一面，也是政治之需，在目前這個微妙時刻，需要表現出一種強硬的態勢。

不過這樣也就遇到一個棘手難題，即什麼樣的軍事手段，才是強硬之舉，滿足民眾的期待？畢竟中國面對的是美國，解放軍面對的是美軍，如果手段過於強硬，和美軍發生衝突怎麼辦？不排除解放軍的某種強烈軍事行動和美軍的護航發生擦槍走火，甚至升級為一場軍事衝突，那麼北京是否做好了對抗升級的相應準備？

有理由認為習近平是不想在二十大前，哪怕和美國發生一場小規模的軍事衝突。對他來講，一切的一切，確保二十大順利舉行，成功連任。儘管他不斷強調面對風險要有底線思維，但也不想節外生枝，影響二十大。求穩是北京在目前階段的主旋律。之所以對裴洛西訪台表現出強硬的一面，亦是考慮不這樣會影響民心，從而導致二十大出現某種不利變化。但若因為強硬而和美軍發生軍事摩擦，同樣會影響二十大，不利習的連任。