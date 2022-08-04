裴洛西訪台成為中美之間的「膽小鬼」遊戲，更讓習近平陷入兩難之境
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習近平的兩難之處在於，如果採取的軍事行動力度不足，將無法向國內民眾交代；而如果力度太強，又擔心和美軍發生軍事衝突。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台行程已變成中美之間的「膽小鬼」遊戲。上週四拜習會兩個多小時的通話，應該直接談過這個話題，習近平稱，「民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這點」，就是對拜登（Joe Biden）發出警告。
對北京來說，裴洛西訪台的要害在於它的象徵性，包括兩個方面：一是裴洛西作為美國眾議院議長、總統第二順位繼承人的身份所具有的象徵性；二是美國作為當今世界頭號強國和中國主要競爭對手所具有的象徵性。此種象徵性讓裴洛西訪台一事變得非常敏感，會被北京解讀為對中國主權的公然挑釁，這是北京不可接受的。
有看法——包括美國官方——認為，美國眾議院議長訪台又不是第一回，二十多年前就來過了，因此北京不應大驚小怪，把它視作美國對中國的冒犯。這樣理解是根本不瞭解北京的想法，正如中國駐聯合國大使張軍就裴洛西訪台向聯合國主流媒體吹風所說，「美方曾經犯過的錯誤不能成為另一個錯誤的藉口。」
換言之，北京從來不認為二十多年前美眾議院議長訪台是正當的，過去中國沒有力量阻止這事發生，不等於美國可以重來一次。
事實上，那次美眾議院訪台與今天的背景截然不同。那時台灣雖是李登輝當政，但還堅守中華民國，李本人當著金瑞契（Newt Gingrich）議長的面，公開表示追求兩岸統一是台灣的目標。很難想像蔡英文會當著裴洛西的面說這種話。
主張強硬，順應民意
問題還在於，這是裴洛西第二次動訪問台灣的念頭，並且得以成行。今（2022）年4月，裴洛西打算在訪問日本時率議員順道造訪台灣，後因確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）被取消行程，也許真實原因是訊息曝光後北京在背後施壓了壓力，北京或許認為，她應該不會再去台灣了。
假使是這樣，現在裴洛西執意訪台，而且是在拜登已表態委婉不贊成的情況下，在北京看來，行為比上次更惡劣，如果對此沒有強硬反應，北京的「一中原則」就會徹底喪失它的政策權威，台灣問題會因裴洛西的此次訪台而完全國際化。
此前，拜登政府已經讓台灣由美中之間的拉鋸戰變成一個國際議題。接下來，西方國家有可能效仿美國，派出本國的議長或者政府高級官員訪台。
假如出現這種後果，中國民眾會把責任算在習近平頭上，因為他沒有用強硬手段阻止裴洛西訪台。習一直在用中國崛起和民族復興的話語和旗號塑造民眾認知，讓民眾認為在他的統治下，中國已經強大，但如果北京不能阻止裴洛西來台訪問，或者不對裴洛西訪台採取超乎尋常的軍事行動，讓美國或者台灣付出代價，中國崛起在民眾眼裡就變成虛幻，他們會有一種受騙的體驗。
從中國的網路和社交平台看到，大部分民眾對裴洛西的訪台不是憤怒，而是拍手稱快，比美國民眾更希望她去台灣，他們十分願意看到北京的激進反應，認為這是讓中國武統台灣的難得機會。可想而知，若北京的軍事行動沒有達到他們的期望，將會是何等失望。
另外，習現在的民望比四月更差，四月雖有俄烏戰爭帶來的中國戰略困局，但他還能借著去（2021）年對疫情的控制以及今年二月冬奧會的舉辦維持他的權威，可這之後長達兩月的上海封城以及經濟的急劇衰退造成民心大跌，如果他不能在裴洛西訪台一事上採取強硬姿態，將會失去左派、愛國民眾以及軍方相當一部分人的支持。
尤其考慮中共二十大在即，倘若他在台灣問題上示弱，黨內反對者會拿此事挑戰他，其他領導人亦有可能會把這視作一個機會，主張強硬以順應民意，習很可能鎮不住局面。凡此種種，都使得習必須強硬。中國外交部、軍方發言人以及官媒的超強表述還有正在進行的各種軍演，遵循的都是此一邏輯。
假如裴洛西在北京的強硬表態面前「知難而退」，放棄訪台，這是對習最好的結果，官方會把它宣傳為中國的重大勝利，因為北京對美國在台灣上探明出了一條真正的不可跨越的紅線，從而習的個人權威會進一步上升，前期因疫情和經濟下滑帶給他的負面影響至少在二十大前會一掃而光，黨內高層更無人敢質疑他的連任。
對中國的重大勝利當然同時意味著對美國的重大挫敗，所以，不僅裴洛西本人不會在北京的「文攻」下嚇退，事到如今，拜登政府也只有挺她訪台。
習近平不想在二十大前發生軍事衝突
需要探討的一個問題是，在裴洛西訪台這事上，習真的想對美強硬還是出於政治需求？
有此提問，是因為也有很多人覺得，北京最後還是會認慫。對這個問題的回答應該是兩者皆有。作為一個民族主義的領導人，習對美國的頻踩紅線之舉，不能不感到生氣，本能地要強硬；但另一面，也是政治之需，在目前這個微妙時刻，需要表現出一種強硬的態勢。
不過這樣也就遇到一個棘手難題，即什麼樣的軍事手段，才是強硬之舉，滿足民眾的期待？畢竟中國面對的是美國，解放軍面對的是美軍，如果手段過於強硬，和美軍發生衝突怎麼辦？不排除解放軍的某種強烈軍事行動和美軍的護航發生擦槍走火，甚至升級為一場軍事衝突，那麼北京是否做好了對抗升級的相應準備？
有理由認為習近平是不想在二十大前，哪怕和美國發生一場小規模的軍事衝突。對他來講，一切的一切，確保二十大順利舉行，成功連任。儘管他不斷強調面對風險要有底線思維，但也不想節外生枝，影響二十大。求穩是北京在目前階段的主旋律。之所以對裴洛西訪台表現出強硬的一面，亦是考慮不這樣會影響民心，從而導致二十大出現某種不利變化。但若因為強硬而和美軍發生軍事摩擦，同樣會影響二十大，不利習的連任。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。