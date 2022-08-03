本土增2萬3718例、32死：BA.5有群聚傳播但社區佔比仍低，將討論幼兒輝瑞BNT施打細節
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關於8月1日所公布的北部2例BA.5案例，羅一鈞表示，這起BA.5的家庭群聚是北部第1起群聚案例，也是國內的第2起。不過目前BA.5的檢測出的比率為2％，在整起社區仍是偏低的狀態，後續會再研判狀況。
中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增2萬3919例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例。分別為2萬3718例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。
指揮中心表示，今日新增之2萬3718例本土病例，1萬928例男性、1萬2783例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布前5名為新北市4406例，台中市2980例，桃園市2562例，台北市2427例，高雄市2214例。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增32例死亡案例，有2位是較為年輕的男性。
第1位是40多歲男性。本身有接種過3劑疫苗，在7月24日到社區篩檢站進行快篩陽性確診，之後在家進行居家照顧，不幸在26日於家中死亡。死因為肺炎併呼吸衰竭，不過詳細病程仍在確認中，目前仍無法提供更詳細的資料，還在了解中。
另一位也是40多歲男性，沒有接種疫苗，但本身有肝病等慢性病史。在7月13日有呼吸喘的狀況，在7月16日到醫院採檢，安排住院確診。過程中有給瑞德西韋治療，死因為肺炎、肺膿瘍併發敗血性休克，以及本身慢性疾病也有出現急性肝衰竭，所以是因為多重病因而死亡的個案。
關於兒童重症案例則有2位，都是1歲的男童。不過，這2起案例都是醫院在後續維護通報系統資料的時候，補通報的案例。
羅一鈞說明，第1位是5月15日已經確診新冠肺炎，5月23日開始，在症狀恢復後又再度出現發燒跟右頸部腫痛，在接受門診投藥後，仍然是高燒不退，於5月29日到急診安排住院，並接受抗生素的注射治療。期間，也有檢查出頸部有出現膿瘍，因此進行引流。
引流後的膿液經細菌培養結果為COVID-19陰性。不過，因為高燒持續不退，後續也有發現心包膜的積水，所以整起病程懷疑是MIS-C個案。因此，改用免疫球蛋白治療，症狀有改善，目前個案已經出院。
另外，第2位的1歲男童是腦炎個案，本身沒有慢性疾病。5月28日出現發燒流鼻水，快篩檢驗確診，但隔日出現全身抽搐因此送醫。急診時有進行頭部電腦斷層檢查，發現有腦水腫的情形，疑似是腦炎。因此，有給予瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥物與抗癲癇藥物等進行治療，也有插管使用呼吸器轉加護病房，經過照顧後，已經順利在6月9日拔掉呼吸器，6月13日轉出加護病房到一般病房，已經在6月28日順利出院。
羅一鈞指出，以上這2例是補上的病例。目前兒童重症人數為144位，腦炎佔26位，MIS-C為77位，是兒童重症的前2名。
本土BA.5北部群聚狀況
關於8月1日所公布的北部2例BA.5案例，羅一鈞今日在記者會說明檢驗定序的結果。
羅一鈞說明，第1例為60多歲的女性，職業是家管，為指標個案的媽媽，先前已被匡列，在7月27日接受匡列並採檢，當時檢驗結果還沒出來。但在28日發現頭痛、畏寒與上呼吸道症狀，經快篩後為陽性。29日接到實驗室通知，該名個案的PCR結果為陽性，Ct值為32。此外，後續也針對27日所採檢到的檢體進行定序，確認為BA.5變異株。
至於兩者的接觸情形，羅一鈞指出除了是因為同住家人外，也是在指標個案於25日發病後，由這位60多歲的女性開車戴往醫院採檢。因此，從發病日的先後順序，還有接送的情形，研判這應該是由指標個案傳染給家人。因此，這位60多歲的女性應該不是整個感染的源頭，而是下游被傳染的個案。
這起BA.5的家庭群聚是北部第1起群聚案例，也是國內的第2起。不過，關於這起家庭感染源頭，羅一鈞強調，目前還沒辦法釐清傳染來源，不過目前BA.5的檢測出的比率為2％，在整起社區仍是偏低的狀態，後續還會再研判狀況。
另外，第2起案例則為30多歲女性的職場接觸者案例，目前還在定序中，有後續狀況也會再報告。
65歲長者第4劑疫苗涵蓋率3成，莊人祥鼓勵高風險族群接種
關於疫苗涵蓋率，指揮中心發言人莊人祥說明，在昨（2）日6個月到4歲的幼兒莫德納疫苗接種人次為2448人，累計9萬7485人次，佔該年齡層的12.4％。
至於成人疫苗的接種率，莊人祥指出，目前第1劑涵蓋率為92％、第2劑為85.9％、第3劑為71.4％、第4劑為7.5％。不過，對於第4劑接種率，有媒體也提問接種率不到1成，是否會擔心日後無法應對BA.5的流行。
對此，莊人祥回應，以上接種率是針對全年齡人口進行統計，但因為第4劑主要是針對65歲長者、住宿機構住民等族群進行施打。若是單就65歲以上的長者進行統計，目前該年齡層中，有30.3％的接種率、13％以上的民眾感染，大概有43％的民眾有一定的保護率。不過，莊人祥仍鼓勵在規定範圍內的民眾盡快接種，同時也提醒民眾注意家中長輩身體狀況。
幼兒輝瑞BNT疫苗接種細節在下週討論
近期開放幼兒接種莫德納疫苗接種，而關於幼兒輝瑞BNT疫苗的施打細節，指揮官王必勝則指出，會在下週經由專家討論。
王必勝表示，針對幼兒輝瑞BNT疫苗，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）下週會開會，期間專家會針對施打的細節進行討論，施打的間隔也會依據專家判斷進行決定。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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