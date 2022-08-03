本土增2萬3718例、32死：BA.5有群聚傳播但社區佔比仍低，將討論幼兒輝瑞BNT施打細節

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增2萬3919例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例。分別為2萬3718例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬3718例本土病例，1萬928例男性、1萬2783例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布前5名為新北市4406例，台中市2980例，桃園市2562例，台北市2427例，高雄市2214例。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增32例死亡案例，有2位是較為年輕的男性。

第1位是40多歲男性。本身有接種過3劑疫苗，在7月24日到社區篩檢站進行快篩陽性確診，之後在家進行居家照顧，不幸在26日於家中死亡。死因為肺炎併呼吸衰竭，不過詳細病程仍在確認中，目前仍無法提供更詳細的資料，還在了解中。

另一位也是40多歲男性，沒有接種疫苗，但本身有肝病等慢性病史。在7月13日有呼吸喘的狀況，在7月16日到醫院採檢，安排住院確診。過程中有給瑞德西韋治療，死因為肺炎、肺膿瘍併發敗血性休克，以及本身慢性疾病也有出現急性肝衰竭，所以是因為多重病因而死亡的個案。

關於兒童重症案例則有2位，都是1歲的男童。不過，這2起案例都是醫院在後續維護通報系統資料的時候，補通報的案例。

羅一鈞說明，第1位是5月15日已經確診新冠肺炎，5月23日開始，在症狀恢復後又再度出現發燒跟右頸部腫痛，在接受門診投藥後，仍然是高燒不退，於5月29日到急診安排住院，並接受抗生素的注射治療。期間，也有檢查出頸部有出現膿瘍，因此進行引流。

引流後的膿液經細菌培養結果為COVID-19陰性。不過，因為高燒持續不退，後續也有發現心包膜的積水，所以整起病程懷疑是MIS-C個案。因此，改用免疫球蛋白治療，症狀有改善，目前個案已經出院。

另外，第2位的1歲男童是腦炎個案，本身沒有慢性疾病。5月28日出現發燒流鼻水，快篩檢驗確診，但隔日出現全身抽搐因此送醫。急診時有進行頭部電腦斷層檢查，發現有腦水腫的情形，疑似是腦炎。因此，有給予瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥物與抗癲癇藥物等進行治療，也有插管使用呼吸器轉加護病房，經過照顧後，已經順利在6月9日拔掉呼吸器，6月13日轉出加護病房到一般病房，已經在6月28日順利出院。

羅一鈞指出，以上這2例是補上的病例。目前兒童重症人數為144位，腦炎佔26位，MIS-C為77位，是兒童重症的前2名。

本土BA.5北部群聚狀況

關於8月1日所公布的北部2例BA.5案例，羅一鈞今日在記者會說明檢驗定序的結果。

羅一鈞說明，第1例為60多歲的女性，職業是家管，為指標個案的媽媽，先前已被匡列，在7月27日接受匡列並採檢，當時檢驗結果還沒出來。但在28日發現頭痛、畏寒與上呼吸道症狀，經快篩後為陽性。29日接到實驗室通知，該名個案的PCR結果為陽性，Ct值為32。此外，後續也針對27日所採檢到的檢體進行定序，確認為BA.5變異株。

至於兩者的接觸情形，羅一鈞指出除了是因為同住家人外，也是在指標個案於25日發病後，由這位60多歲的女性開車戴往醫院採檢。因此，從發病日的先後順序，還有接送的情形，研判這應該是由指標個案傳染給家人。因此，這位60多歲的女性應該不是整個感染的源頭，而是下游被傳染的個案。

這起BA.5的家庭群聚是北部第1起群聚案例，也是國內的第2起。不過，關於這起家庭感染源頭，羅一鈞強調，目前還沒辦法釐清傳染來源，不過目前BA.5的檢測出的比率為2％，在整起社區仍是偏低的狀態，後續還會再研判狀況。

另外，第2起案例則為30多歲女性的職場接觸者案例，目前還在定序中，有後續狀況也會再報告。

65歲長者第4劑疫苗涵蓋率3成，莊人祥鼓勵高風險族群接種

關於疫苗涵蓋率，指揮中心發言人莊人祥說明，在昨（2）日6個月到4歲的幼兒莫德納疫苗接種人次為2448人，累計9萬7485人次，佔該年齡層的12.4％。

至於成人疫苗的接種率，莊人祥指出，目前第1劑涵蓋率為92％、第2劑為85.9％、第3劑為71.4％、第4劑為7.5％。不過，對於第4劑接種率，有媒體也提問接種率不到1成，是否會擔心日後無法應對BA.5的流行。

對此，莊人祥回應，以上接種率是針對全年齡人口進行統計，但因為第4劑主要是針對65歲長者、住宿機構住民等族群進行施打。若是單就65歲以上的長者進行統計，目前該年齡層中，有30.3％的接種率、13％以上的民眾感染，大概有43％的民眾有一定的保護率。不過，莊人祥仍鼓勵在規定範圍內的民眾盡快接種，同時也提醒民眾注意家中長輩身體狀況。

幼兒輝瑞BNT疫苗接種細節在下週討論

近期開放幼兒接種莫德納疫苗接種，而關於幼兒輝瑞BNT疫苗的施打細節，指揮官王必勝則指出，會在下週經由專家討論。

王必勝表示，針對幼兒輝瑞BNT疫苗，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）下週會開會，期間專家會針對施打的細節進行討論，施打的間隔也會依據專家判斷進行決定。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺