2022/08/22,
理財

【大人學】媽媽都說錢要花在刀口上，那傳說中的「刀口」在哪裡呢？

【大人學】媽媽都說錢要花在刀口上，那傳說中的「刀口」在哪裡呢？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

資產與存貨思維的概念就是，現在花一筆錢換回來的商品或服務，能不能在未來為你帶來更多的好處；這個好處不一定是金錢，只要能為人生在任何方面加分都很值得。不過具體來說，到底把錢花在哪些地方，才能讓人生變得更美好呢？以下，我們分四個類別來思考看看。

內容口述：姚詩豪
整理：陳建閔

  • 本篇也可以搭配我們的Podcast節目 《大人的Small Talk》一起聆聽，在多數Podcast平台（例如Apple PodcastSpotify）都可以找到

從小到大，父母、師長都常跟我們說錢要花在刀口上，但這個傳說中的「刀口」，到底在哪裡？我們要怎麼評估錢該花在哪裡、又不該花在哪裡呢？這次，我要來分享我自己是怎麼判斷這個「刀口」的。

你買的是資產還是存貨？

我現在花錢的準則之一，就是會去思考：花錢換到的是「資產」還是「存貨」？

這兩種東西的差別在哪裡呢？我舉個例子來說明。如果你是一位雞農，那麼可以生雞蛋的母雞就是你的「資產」，因為你可以拿這些雞蛋去賣錢為自己帶來更多的現金流；而不能生雞蛋的公雞通常就是「存貨」，用處不大。

換句話說，資產與存貨思維的概念就是，現在花一筆錢換回來的商品或服務，能不能在未來為你帶來更多的好處；這個好處不一定是金錢，只要能為人生在任何方面加分都很值得。

不過具體來說，到底把錢花在哪些地方，才能讓人生變得更美好呢？以下，我們分四個類別來思考看看。

1. 投資在「學習」上

這個觀念多數人都能想到，像父母從我們小時候就付學費讓我們到學校讀書，這就是對學習的一種投資。但關於投資在學習上，很多人常有個誤解，就是認為學習只是學生時代階段性的責任和目標，畢業後就不必再學習了。

事實上，學習應該是一輩子的事情，甚至，出社會後的持續學習，會比學生時代更重要，那會是我們在職場上能否脫穎而出的關鍵。

你可以透過閱讀、參與活動、或者依據自己的需求來安排（例如「大人學」），都會是對自己非常好的投資。

2. 投資在「買時間」上

除了把錢用在學習上，用來「買時間」也很划算。這是什麼意思呢？

舉例來說，我以前上班都搭捷運通勤，有時候要排隊，或要花很多體力站在著；現在收入比較好了，我通常會搭計程車，在車上還能想事情、聽podcast或休息，為自己爭取一些養精蓄銳的時間。

撇除某些會大塞車的時段，其實搭計程車通常會比搭大眾運輸工具或自駕還更快速和輕鬆，以我自己而言，搭計程車到公司一天就可以省40分鐘。省下的這段時間，我幾乎可以寫半篇文章、或者錄一集podcast了，這些事情能創造的價值，搞不好遠比搭計程車的2、300元還多。

延續這一點，我也認為買房或租房的地點離你的公司越近越好。我曾經看過一份研究指出，人的幸福感跟通勤時間成反比！最好的幸福感會發生在每天單程通勤時間低於30分鐘的人。若單程通勤時間超過30分鐘，不僅會開始焦慮，長年累積下來，被浪費掉的時間也非常可觀。

所以，把「時間」這個概念加入你的思考，花錢就會有完全不同的方向；你會更聰明地買到時間、創造更大的利益，而不是反過來，拿大把時間來排隊，只為換取那些蠅頭小利。

3. 投資在「買健康」上

每個人的專注力和體力，都會隨著年齡增長而越來愈少，要放在槓桿最大的地方，才能讓效益最大化。所以花錢時我還會思考，能不能用錢買到健康。

如果你還很年輕，可能不會感覺到體力的重要性，但到三十五歲之後，我想多數人會越來越明顯地察覺，我們每天腦筋真正很有精神、充滿活力的時間，其實是非常、非常短暫的。

換句話說，如果你能花一些錢買到健康，不要讓身體出狀況，讓你身體精力旺盛、睡眠充足，這個錢絕對值得。

而想維持健康，首先就得從「飲食」著手。

英文裡有句名言是「You are what you eat.」。意思是你吃得好，身體健康就會好；如果整天吃各種垃圾的食物，那麼身體遲早會出狀況。

也因此針對用錢買健康，我會建議大家絕對不要為了省錢，選擇吃那些有損健康的食物。

當然，這意思也不是要大家專挑高檔食物來吃，而是當我們在選擇食物時，你可以加上這層健康考量，而不總是想著「便宜就好」。

另外，攸關健康的生活用品，我通常也會選擇品質比較好的，例如辦公用的電腦、螢幕、鍵盤或滑鼠等等。這些東西倒不一定要買技術最先進或效能最好的，而是因為你每天都在使用，所以買品質好一點的比較不容易壞，也能保護眼睛或手腕不受傷。這不是一舉兩得嗎？

或者，像鞋子或貼身衣物等等也是同樣的道理。雖然品質好的可能同時也比較高價，但除了買到耐用，也可以買到健康。

4. 投資在「買與人認識的機會」上

我覺得人生中的機會有兩種來源：一種是「認識人」，另一種則是「被人認識」。

我們活在互動頻繁的商業世界，成功或失敗都會跟他人息息相關，例如在我過去求職或創業的過程中，都是因為身邊遇到一些很棒、很正向的人，一起合作跟努力之下才創造出契機。

為了認識別人，我以前喜歡跑趴跑活動，可是這幾年厭倦了，逐漸減少無謂的社交。但完全不認識人也不行，所以我還是會參加一些聚會，而且尤其會聚焦在「上課」這件事。除了投資自己學習之外，還可以認識一些對自己很有規劃或對未來很有企圖心的人。有時候就算雙方沒有什麼利益往來，光是和這樣的人聊天也讓我覺得非常有趣！

另外，每當有商會活動邀請我參加時，我都會特別詢問「有沒有演講的機會」。你可能會覺得很奇怪，參加就參加，為什麼還特別要上台演講呢？

這背後的考量是這樣的，一般來說參加那類活動時就算再努力，大概也就認識十幾個人，可是如果你可以爭取到上台的機會，演講後全場所有人都會認得你，這無形中就增加了超多人際關係的契機。

就算演講還要花心思準備，但從它帶來的效果來看，這些付出還是值得的。


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2022/08/10,
生活

一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」

一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」

我們想讓你知道的是

相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。

你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！

微電腦瓦斯表_第一篇_完稿

三大安全遮斷-漏氣遮斷

瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。

微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。

三大安全遮斷-超時遮斷

想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。

微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。

三大安全遮斷-地震遮斷

發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。

同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。

微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！

經濟部能源局廣告


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