如果業者正視年初的兩個警訊，「防疫險理賠之亂」原本是可以預防的

文：尚智

隨著確診與居家隔離人數暴增，根據金管會統計至7月25日為止，今年保險業共承保防疫險451萬件，保費收入42億元，然而理賠件數86萬件，理賠金額319億元；顯示理賠金額超過保費收入的七倍有餘，而且持續增加中。

實際上，業者賣出的防疫險不只這個數字，因為防疫險多為一年期保單，還有去年賣出而尚未到期者。媒體預估，市場上全部的有效保單在800萬至900萬件之間。因此，最終的理賠金額可能高達數百億元。

由於超出業者的預期太多，已有兩家保險公司對外借款，以支付鉅額保險金。依據《保險法》第143條，保險業不得向外借款，但為給付鉅額保險金之周轉需要，不在此限。由此可見，這次理賠海嘯對於保險業的巨大衝擊。

防疫險之亂，其實是可以預防的

由於這兩年的疫情變化太快，從清零走向共存，很多人可能覺得這是不可預期的風險。其實不然，如同對於空難事故的研究，往往可發現連續發生多個人為錯誤，然而無人及時處理的結果，最後導致悲劇的發生。太陽底下沒有新鮮事，保險業也是如此，如果業者能落實共同規範的風險管理機制，結果不應該如此慘賠。

根據產險公會及壽險公會送金管會備查的〈保險業風險管理實務守則〉，有一連串詳細的管理工具，足以在事前發現多個異常訊號。第一個警訊是「巨災風險」的評估，「巨災」是指這類災害造成的損失總額，可能影響公司的信用評等或清償能力，這次的防疫險之亂就是典型案例。

實際上，防疫險有國外經驗的教訓。

當初，泰國的保險業者同樣搶賣防疫險，隨著疫情去年5月在泰國擴散，有一家保險公司於去年10月公布的財報，揭露在第三季慘賠37億泰銖（約30億新台幣），可惜台灣業者並未注意到這個警訊。有賣防疫險的16家泰國業者，迄今有四家宣告破產，可見理賠海嘯的衝擊之大。

由於有泰國的理賠數據可供參照，如果業者確實遵照風險管理程序，進行防疫險的「模型驗證測試」、「敏感性分析」與「壓力測試」，就會發現當中的重大風險。

第二個警訊是「再保險風險」的評估。今年2月，瑞士與德國的國際再保險公司分別發文給台灣業者，表示不願承接防疫保單的再保險業務，並提醒台灣的確診率可能大幅提高。

Photo Credit: 中央社

保險業短期內，可能不會再推出高CP值保單

最令人警惕的是，根據相關規定，保險公司的組織結構，應設置完整的風險管理機制，由上而下包括董事會、風險管理委員會、風控長、風險管理單位，以及業務單位、稽核單位，各有不同的角色與責任。然而，這套看似完整的風險管理機制，在這次的防疫險之亂並未發生作用。

簡言之，保險公司為了追求獲利最大化，無視於異常的警訊，也沒有預估到最壞的情況，導致出現這次防疫險的理賠海嘯。不幸中的大幸是，在金管會的高度監理之下，目前尚未有業者出現經營危機。

最後一提，防疫險之亂對民眾將有一個負面影響，就像後疫情時代的出國機票變得昂貴，同樣地，保險業在短期內不再推出高CP值的保單，而會想辦法在未來的保單把錢賺回來，甚至可能停售容易受疫情影響的旅遊不便險、海外突發疾病險等產品。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航