《空心人》：那背後的哀傷比我想像得還要沉重，原來他的女朋友是某起宗教性侵案件的受害者之一
我們想讓你知道的是
「我關心的是，發生了什麼，讓你『不能』過好生活？如果砸破頭也無法讓你解決那些事，你願意說一說嗎？」面對憤怒，只能等待；面對哀傷，則發邀請。當王小暴願意開口後，我卻沒料到那背後的哀傷比我想像得還要沉重。
文：許皓宜、凌柏瑋
「你滾啦！」王小暴皺了皺眉頭，對我咒罵了一些話。
「所以我說，你到底在凶什麼？」
「我凶你媽的自以為是啦！當老師了不起喔？」
我沉默，繼續聽著王小暴連珠炮似地轟炸難聽的話語，只能偶爾在他罵人的間隙，插上一句：「我們才第一次見面，你到底在凶什麼？」
依照心理學的觀點，激烈高昂的情緒通常會在20至30分鐘後慢慢消退，因此當面對他人的負面情緒時，倘若你能保持心情穩定地熬過前20分鐘，將迎來對話的可能性。
王小暴便是如此，20分鐘的咒罵後，他顯然有些疲累，語氣也不似開始時那般激動，況且他怎麼都無法從我這裡獲得除了「你到底在凶什麼」之外的回應，只好碎嘴了一句：「幹！你白癡喔？」就漸漸閉上了嘴巴。
我順著王小暴的視線看向他手機上的大頭貼。
「這是你女朋友嗎？」我問。
「前任啦！」他說。
「那為什麼前任女朋友的照片，還貼在現在的手機上？」
「甘你屁事啊？」
「你剛剛一直自言自語，我就不能自言自語喔？前任女朋友貼現在手機，不就是心裡還沒分乾淨的意思？」
「唉唷，你懂屁啊？」
「不然你在生什麼氣？是你對不起她，還是她對不起你？」
「幹！」
「幹嘛？」
「你真的很盧欸！」
「我都來了，啊不然勒？」
王小暴煩躁地嘆了一大口氣，把纏著紗布的頭埋進枕頭裡。
空氣終於安靜下來，剩下時鐘行進的聲音。
「聽說，頭上的傷是你自己砸的。」我說。通常安靜後，就有機會慢慢說話、好好說話。
他無語。對我而言這是好事，起碼不用擔心被他的咒罵聲惹毛。
「對老師生氣、把自己砸傷、又對我凶得要命，我猜你心裡可能很多生氣。」當我說話時，一排螞蟻正從我腳邊經過，看得我渾身發癢，「然後你房間又亂得……嘖，無法形容，讓我覺得你過得並不好。」
「雖然你媽看起來，很想讓你好好過生活。」我又補充。
「我為什麼要過得好？」
「可能因為大部分的人都告訴我，他們想過好生活。」
他又發出笑聲：「那是別人。」
「所以你不想？」我問。
「為什麼要想？」
「還是你不能？」
他語塞。
「所以你是『不能』過好生活？」我又問。
他眼神裡的火，滲進了深藍色的水。看在我心裡，體會到的是：眼前這個大男孩的憤怒裡，夾雜著濃烈的哀傷。
「我關心的是，發生了什麼，讓你『不能』過好生活？如果砸破頭也無法讓你解決那些事，你願意說一說嗎？」
面對憤怒，只能等待；面對哀傷，則發邀請。
當王小暴願意開口後，我卻沒料到那背後的哀傷比我想像得還要沉重。
首先是他的女朋友，原來是某起宗教性侵案件的受害者之一。對王小暴來說，原本該宗教的領袖是他和她心理上的重要支柱，甚至是感情鬧彆扭時，協助他們調停衝突的長輩。在這起事件被揭發前，小暴完全沒料到，原來女朋友被找去「宗教輔導」時，受到的竟是性方面的折磨與傷害。
「我甚至在想，有沒有可能是我們感情不好的時候，她去找他輔導，所以才會遇到這種事。」講到這裡，小暴又激動地要抓破自己的頭，「我一想到她受那種罪，我就根本沒有臉再活下去。」
「所以你跟這事件有關的事，都只是聽別人說、聽報導說，而不是聽她自己跟你說？」
「她就只會哭啊，我怎麼還能問她？」
「那有沒有可能是，她也覺得你很難承受，所以才沒辦法跟你說？」
「我．真．的．很．難．承．受。」王小暴幾乎是咬牙切齒，一個字一個字地吐露，眼淚跟著流了下來。
哭吧。我心裡想。
可以哭出來就好了。
我的眼淚也跟著他流了下來。
真的是種心好痛的感覺，關於年輕女孩遇上了這種事。
我試著把這種心痛感乘上一百倍，卻發現不管過去曾經累積多少諮商經驗，還是無力抵達他們心痛的境界。
哭吧，哭吧。他眼淚一直流，每一滴宣洩的都是他無法承受的罪惡感。
是無力承受的罪惡感，轉成了對周遭「大人」的憤怒與不信任；說不出口的理由，讓他看起來像個無理取鬧的流氓，卻不知我們只是共同承擔那真正的加害者所創造出來的傷。
我所能做的只有陪伴。陪伴他傾倒出這些卡在心頭上的青苔，長出一點清澈透明的力量，去陪伴他想要陪伴的愛人。
我輕輕關上王小暴的房門，看見小暴的母親踏著小碎步急急奔來；她身後的深木色書房門已開，敞露出一個在黃光下低著頭閱讀的男人。
「我兒子怎麼樣了？」母親迫不及待地發問。
男人翻頁的手停了下來，我想那是他拉長耳朵，在關心房外的我們的對話──用一種屬於傳統父親的表達愛的典型方式。
「他還好。」我真懷疑自己是否在說謊，這麼沉重的秘密，何以忍心讓那對生活和自我都極度自律的父母親得知呢？況且我才剛知曉，母親眼角那道連妝都掩蓋不住的血痕，是前幾天他們夫妻倆為小暴的事起衝突時，被父親情緒衝動下用高爾夫球杆給砸出來的。想到這裡，我將小暴的秘密往肚子裡嚥得更深一些，只簡單回答：「他應該會回學校上課，但我跟他應該會再約一些時間多聊聊。」
「喔，那就好。」聽到兒子願意回到生活常軌，母親明顯鬆了一口氣，房裡的男人也重新移動翻頁的手。
嗯，其實真相是，小暴不是自己來和我聊聊，是要帶女朋友一起；但他身為一個超過20歲的成年人，這確實是件不一定得讓父母知道的事了。
【後記】
小暴、他女友和我一起進行了數年非正式的會談工作，後來他倆結了婚，仍互相陪伴地克服那些外在侵害對親密關係的傷害。如果你參與過性侵害受害者的心理治療，便會理解那些暴力與違背意願的加害，將如何扭曲一個人的安全感和對人的信任，這些都需要仰賴長時間的自我修復和他人陪伴，才得以逐漸康復。
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
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給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
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如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
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而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
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疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
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