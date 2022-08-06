【小說】東野圭吾《透明的螺旋》選摘：這條線索可能很重要——身為刑警的直覺這麼告訴她

文：東野圭吾

薰站在排放了五彩繽紛花朵的店門口，忍不住想要嘆氣。已經好幾年沒有送花給別人了，最後一次是很久以前，曾經心血來潮送了康乃馨給母親。至於收到別人花的記憶，那就更久遠了。

這樣的職場太優雅。總覺得在這種地方工作，可以遠離醜陋的人際關係，但現實或許並非如此。她來到位在上野車站旁這棟大樓三樓的花店，有一名年輕女店員在店裡，薰叫住了她，向她表明身分，說想要和負責人見面。

店長是一個四十歲左右的女人，感覺為人很誠懇。胸前別著寫了「青山」的名牌。

「不好意思，在妳忙碌之際打擾。我想請教一下有關島內園香小姐的事。」

青山店長皺起眉頭說：

「我聽說有警察來找我，就猜到是為了這件事。因為不久之前，也有警察來打聽她的事。」

「我聽說了，當時妳回答說，島內小姐目前正在請長假。」

「對。」

「關於這件事，我也想瞭解詳情，可以稍微占用妳一點時間嗎？」

「沒問題，但到底發生了什麼事？」

「不瞞妳說，」薰迅速打量周圍後，把臉湊到青山店長面前說：「島內小姐失蹤了，有可能被捲入了刑事案件。」

「怎麼會⋯⋯」青山店長頓時臉色發白。

「我們去可以安靜說話的地方慢慢聊。」

薰指向斜對面的咖啡店。她事先已經找好了地方。

「園香是在高中畢業後，以約聘員工的身分開始來店裡上班，所以我們一起工作超過了五年。她在工作三年後，就轉為正式員工。」

青山店長把裝了拿鐵咖啡的紙杯放在眼前說道。她說島內園香的工作態度很認真，之前從來沒有發生過任何問題。

「客人對她的評價也很高，她能夠設身處地為客人挑選花，但絕對不會固執己見，所以和她討論很愉快。園香自己也說，很開心能站在客人的角度挑選花的搭配，她也很喜歡這份工作。」

青山店長說話的語氣充滿熱忱，想必是發自內心的意見。

「聽說她在十月二日早晨突然提出要請長假？」

「她在上班時間之前打電話到店裡，說因為臨時有事，暫時無法來店裡上班，如果會造成店裡的困擾，可以解僱她。」

薰停下了做筆記的手。

「聽起來很緊急，好像發生了什麼大事。妳有沒有問她詳細的情況？」

「我當然問了她，但她沒有告訴我，只說是私事。」

「島內小姐打電話時的態度如何？說話的語氣和平時一樣嗎？」

「不，她說話的速度很急促，有一種好像迫在眉睫的感覺。其實她在之前就有點奇怪，氣色很差，好像總是在想心事。」

「妳說的之前是多久之前？」

「我無法斷言，但應該是去京都旅行回來之後。」

「京都旅行？是上個月二十七日和二十八日那一次嗎？」

「對。因為那兩天她休假，她說要和朋友一起去京都旅行。去旅行之前很期待，但回來之後，感覺好像和之前不太一樣了。」

「請問妳有沒有聽說是誰和她一起去旅行？」

「好像是她高中時參加同一個社團的同學，至於名字就⋯⋯」

同一個社團的同學——應該有辦法查到。

「她提出要請長假，妳當時怎麼回答？」

「我和總公司討論之後，暫時以休假處理，但是之後我有事想要聯絡園香，於是打電話給她，電話一直打不通，所以我很傷腦筋，而且更擔心是不是出了什麼事。」

「所以妳對島內小姐的下落完全沒有頭緒。」

「沒有。」

青山店長露出真摯的眼神搖了搖頭，看起來不像是裝出來的。

薰決定改變問題的方向。

「請問妳有沒有聽過上辻先生的名字？全名是上辻亮太。」

「我知道，是園香的男朋友吧？」

「妳曾經見過他嗎？」

「見過一次。正確來說，是上辻先生因為工作的關係來店裡，他們也是因為這個關係開始交往。」

「工作關係？上辻先生也從事花卉相關的工作嗎？」

「不，他從事影視方面的工作，所以來店裡找拍攝時使用的花，當時我請園香協助他。」

「他當時有沒有給妳名片？」

「應該有，只是不知道有沒有留下來⋯⋯上辻先生只來過這麼一次。」

薰猜想青山店長應該把名片丟掉了。只能死心了。

「請問妳知道島內小姐和上辻先生同居的事嗎？」

「我聽說了這件事。那時候園香母親剛去世不久，她一個人生活應該很孤單，所以我覺得很不錯。」

「島內小姐最近有沒有向妳提到有關上辻先生的事？」

青山店長聽了薰的問題，露出了沉思的表情。

「最近沒有聽說什麼，但他們剛開始同居的時候，曾經聽說他們一起去看電影，之後就很少再提起。雖然我很關心他們之後的發展，但她畢竟還年輕，而且他們又沒有結婚，所以我以為他們已經分手了。因為她沒有提起這件事，我主動問東問西也很奇怪，也就沒有多問。」

從青山店長說話的語氣，可以感受到她在和年輕員工相處時很謹慎。

「除此以外，還有沒有其他關於島內小姐的異常情況？像是做了和平時不一樣的事，或是店裡接到了奇怪的電話之類的。」

青山店長一臉嚴肅地想了一下後，緩緩開口說：「雖然談不上是奇怪的事⋯⋯」

「請問是什麼事？任何枝微末節的事都無妨。」

「差不多一個月前，園香因為身體不舒服請了假，沒想到那天剛好有人來找她。是一位上了年紀的婦人。」

「上了年紀的婦人？來找島內小姐嗎？」

「對。我說她身體不舒服，請假在家休息，那位老婦人立刻露出擔心的表情離開了。」

「她沒有買花嗎？」

「沒有。」

也就是說，那位老婦人來店裡的目的就是為了找島內園香。

「之後那位老婦人還有再來嗎？」