【小說】東野圭吾《透明的螺旋》選摘：這條線索可能很重要——身為刑警的直覺這麼告訴她
我們想讓你知道的是
東野圭吾：伽利略迷理當會很驚訝，東野迷應該會更驚訝。《偵探伽利略》全新長篇傑作，系列狂銷累計1400萬冊，湯川學從未說出口的愛與憂傷，系列最大秘密即將揭曉！
文：東野圭吾
薰站在排放了五彩繽紛花朵的店門口，忍不住想要嘆氣。已經好幾年沒有送花給別人了，最後一次是很久以前，曾經心血來潮送了康乃馨給母親。至於收到別人花的記憶，那就更久遠了。
這樣的職場太優雅。總覺得在這種地方工作，可以遠離醜陋的人際關係，但現實或許並非如此。她來到位在上野車站旁這棟大樓三樓的花店，有一名年輕女店員在店裡，薰叫住了她，向她表明身分，說想要和負責人見面。
店長是一個四十歲左右的女人，感覺為人很誠懇。胸前別著寫了「青山」的名牌。
「不好意思，在妳忙碌之際打擾。我想請教一下有關島內園香小姐的事。」
青山店長皺起眉頭說：
「我聽說有警察來找我，就猜到是為了這件事。因為不久之前，也有警察來打聽她的事。」
「我聽說了，當時妳回答說，島內小姐目前正在請長假。」
「對。」
「關於這件事，我也想瞭解詳情，可以稍微占用妳一點時間嗎？」
「沒問題，但到底發生了什麼事？」
「不瞞妳說，」薰迅速打量周圍後，把臉湊到青山店長面前說：「島內小姐失蹤了，有可能被捲入了刑事案件。」
「怎麼會⋯⋯」青山店長頓時臉色發白。
「我們去可以安靜說話的地方慢慢聊。」
薰指向斜對面的咖啡店。她事先已經找好了地方。
「園香是在高中畢業後，以約聘員工的身分開始來店裡上班，所以我們一起工作超過了五年。她在工作三年後，就轉為正式員工。」
青山店長把裝了拿鐵咖啡的紙杯放在眼前說道。她說島內園香的工作態度很認真，之前從來沒有發生過任何問題。
「客人對她的評價也很高，她能夠設身處地為客人挑選花，但絕對不會固執己見，所以和她討論很愉快。園香自己也說，很開心能站在客人的角度挑選花的搭配，她也很喜歡這份工作。」
青山店長說話的語氣充滿熱忱，想必是發自內心的意見。
「聽說她在十月二日早晨突然提出要請長假？」
「她在上班時間之前打電話到店裡，說因為臨時有事，暫時無法來店裡上班，如果會造成店裡的困擾，可以解僱她。」
薰停下了做筆記的手。
「聽起來很緊急，好像發生了什麼大事。妳有沒有問她詳細的情況？」
「我當然問了她，但她沒有告訴我，只說是私事。」
「島內小姐打電話時的態度如何？說話的語氣和平時一樣嗎？」
「不，她說話的速度很急促，有一種好像迫在眉睫的感覺。其實她在之前就有點奇怪，氣色很差，好像總是在想心事。」
「妳說的之前是多久之前？」
「我無法斷言，但應該是去京都旅行回來之後。」
「京都旅行？是上個月二十七日和二十八日那一次嗎？」
「對。因為那兩天她休假，她說要和朋友一起去京都旅行。去旅行之前很期待，但回來之後，感覺好像和之前不太一樣了。」
「請問妳有沒有聽說是誰和她一起去旅行？」
「好像是她高中時參加同一個社團的同學，至於名字就⋯⋯」
同一個社團的同學——應該有辦法查到。
「她提出要請長假，妳當時怎麼回答？」
「我和總公司討論之後，暫時以休假處理，但是之後我有事想要聯絡園香，於是打電話給她，電話一直打不通，所以我很傷腦筋，而且更擔心是不是出了什麼事。」
「所以妳對島內小姐的下落完全沒有頭緒。」
「沒有。」
青山店長露出真摯的眼神搖了搖頭，看起來不像是裝出來的。
薰決定改變問題的方向。
「請問妳有沒有聽過上辻先生的名字？全名是上辻亮太。」
「我知道，是園香的男朋友吧？」
「妳曾經見過他嗎？」
「見過一次。正確來說，是上辻先生因為工作的關係來店裡，他們也是因為這個關係開始交往。」
「工作關係？上辻先生也從事花卉相關的工作嗎？」
「不，他從事影視方面的工作，所以來店裡找拍攝時使用的花，當時我請園香協助他。」
「他當時有沒有給妳名片？」
「應該有，只是不知道有沒有留下來⋯⋯上辻先生只來過這麼一次。」
薰猜想青山店長應該把名片丟掉了。只能死心了。
「請問妳知道島內小姐和上辻先生同居的事嗎？」
「我聽說了這件事。那時候園香母親剛去世不久，她一個人生活應該很孤單，所以我覺得很不錯。」
「島內小姐最近有沒有向妳提到有關上辻先生的事？」
青山店長聽了薰的問題，露出了沉思的表情。
「最近沒有聽說什麼，但他們剛開始同居的時候，曾經聽說他們一起去看電影，之後就很少再提起。雖然我很關心他們之後的發展，但她畢竟還年輕，而且他們又沒有結婚，所以我以為他們已經分手了。因為她沒有提起這件事，我主動問東問西也很奇怪，也就沒有多問。」
從青山店長說話的語氣，可以感受到她在和年輕員工相處時很謹慎。
「除此以外，還有沒有其他關於島內小姐的異常情況？像是做了和平時不一樣的事，或是店裡接到了奇怪的電話之類的。」
青山店長一臉嚴肅地想了一下後，緩緩開口說：「雖然談不上是奇怪的事⋯⋯」
「請問是什麼事？任何枝微末節的事都無妨。」
「差不多一個月前，園香因為身體不舒服請了假，沒想到那天剛好有人來找她。是一位上了年紀的婦人。」
「上了年紀的婦人？來找島內小姐嗎？」
「對。我說她身體不舒服，請假在家休息，那位老婦人立刻露出擔心的表情離開了。」
「她沒有買花嗎？」
「沒有。」
也就是說，那位老婦人來店裡的目的就是為了找島內園香。
「之後那位老婦人還有再來嗎？」
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。