【小說】東野圭吾《真夏方程式》選摘：如果你認為很多事不知道也是沒辦法的事，遲早會犯大錯
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只有東野圭吾能顛覆東野圭吾，天才伽利略的最大反差。榮獲東野圭吾最大Fan Blog全作品綜合推薦TOP 2、讀者票選全作品TOP 10，改編電影由福山雅治、吉高由里子主演，締造超過50億日圓驚人票房。
文：東野圭吾
恭平好像聽到有人大聲說話，立刻睜開了眼睛。他躺在被子裡，緩緩地轉頭打量，發現天花板和牆壁都很陌生。他很快想起了自己在姑姑家。自己昨天搭新幹線來這裡，晚上還和姑丈一起放了煙火。
但這個房間並不是昨天白天時住的那個房間，他也找不到自己的背包。
喔，對喔。恭平又想起昨天放完煙火之後還吃了西瓜。這裡是重治他們當客廳使用的房間。恭平在吃西瓜時，重治說要打電話給客人，所以就走了出去。恭平記得自己一個人留在房間看電視，但之後就不記得了。
他坐起來打量周圍，發現吃西瓜時用的矮桌搬到了角落。自己似乎在看電視時睡著了，所以姑丈他們就讓他睡在這裡。電視架上放了一個時鐘。時鐘顯示目前是九點二十分。恭平站了起來，他仍然穿著昨天放煙火時穿的T恤和短褲。
他打開拉門，走出了房間，聽到大廳那裡傳來說話聲。走過去一看，發現有兩個男人站在那裡。其中一個矮矮胖胖的中年人，另一個人很年輕，無論長相和身材都很緊實。重治坐在籐製的長椅上和他們說話。
「喔，恭平，你起來了。」重治發現了恭平。
那兩個男人看了過來，恭平忍不住愣在那裡。
「他就是你的姪子嗎？」中年男人問。
「是啊，他是我小舅子的兒子，暑假來這裡玩，昨天剛到。」
中年男子點著頭，在他身後的年輕人不知道在小本子上寫了什麼。
「很抱歉，但目前的情況就是這樣，所以可以請你們暫時不要動那個房間嗎？」中年男人問。
「沒問題，反正只有一個房間，問題不大。中元節過後，幾乎沒有預約的客人。」重治自嘲地說。
好像發生了什麼事。那個房間是哪個房間？
「姑丈，」恭平叫了一聲，「我可以去昨天的房間嗎？」
重治看著中年男子問：「他的房間是二樓的客房，應該沒問題吧？」
「是，當然沒問題。」中年男子對恭平露出了微笑，「不好意思，請你不要隨便去四樓，好嗎？因為我們正在調查。」
「這兩位是警察。」
恭平聽了重治的話瞪大了眼睛問：「出了什麼事嗎？」
「嗯，這個嘛，有點事。」重治似乎很在意那兩個男人。
可能是不方便告訴小孩子的事，每次都這樣，大人毫無根據地認為不能和小孩子分享秘密。如果是不久之前，恭平遇到這種情況一定會追問到底，但現在已經放棄了。他「喔」了一聲，走向電梯廳。
他正準備按下按鈕搭電梯，不經意地看向宴會包廂的方向，發現有一個包廂門口放了一雙拖鞋，似乎有人正在吃早餐。恭平躡手躡腳走了過去。紙拉門敞開著，他偷偷張望，發現湯川坐在和昨晚相同的位置正在攪拌納豆。
湯川突然停下了手。
「你的興趣是偷看別人吃飯嗎？」
恭平把腦袋縮回來後，大大方方地站在門口。湯川正在把攪拌好的納豆淋在飯上，沒有看恭平一眼。
「我只是想看看誰在這裡。」
湯川「哼」了一聲，露出了不以為然的笑容。
「這個回答太蠢了。這裡是住宿的客人專用的餐廳，既然這樣，目前在這裡的一定是客人。昨天只有兩名客人住在這家旅館，其中一個人不見了，就只剩下一個人，也就是我。」
「不見了？另一個客人不見了嗎？」
湯川停下了伸向魚乾的筷子，終於看著恭平說：
「原來你還不知道這件事。」
「好像出了什麼事，警察來了，但姑丈沒有告訴我是什麼事。大人每次都這樣。」
「你不必為這種無聊的事鬧脾氣，即使知道了大人隱瞞你的事，對你的人生也不會有什麼正面幫助。」湯川喝了一口味噌湯，「聽說發現了屍體。」
「屍體？啊？所以死了嗎？」
「昨晚不知道什麼時候離開了旅館，好像就沒有回來。今天早上，在海岸的岩石區被人發現了。目前認為很可能是不小心從堤防跌落下去。」
「原來是這樣⋯⋯這是誰告訴你的？」
「老闆的女兒，好像叫成實。因為早餐時間延遲了，我問了一下，她就把實情告訴我。」
「是喔。」恭平回頭看著走廊，不知道成實現在在哪裡。
「成實應該去警局了。」湯川好像看透了他的心思般說道，「陪老闆娘一起去。」
「姑姑為什麼要去警局？」
「為了做正式的筆錄吧，因為昨天是老闆娘接待那位死去的客人，可能會問她客人當時的情況。」
「還真是麻煩，他只是跌落到岩石區死掉而已。」
湯川再次停下拿著筷子的手，看著恭平說：
「你可以想一想死者家屬的心情，如果警察對家屬說，他只是跌落到岩石區死了，家屬能夠接受嗎？家屬一定想盡可能詳細瞭解為什麼會發生這種事，我反而祈禱警方不是隨便查一查敷衍了事。」
「什麼意思？」
「沒什麼特別的意思。」湯川扒了幾口淋上納豆的飯之後，伸手拿起了茶杯。
「我可以問你一個問題嗎？」
「如果是關於案件的問題，我知道的都已經說了。」
「不是這件事，你為什麼住在這裡？不是還有很多旅館可以住嗎？」
湯川把玩著茶杯，微微偏著頭問：「不可以住在這裡嗎？」
「那倒不是，通常在來玻璃浦之前，不是都會先訂好飯店嗎？」
「的確訂好了飯店，但不是我訂的，而是德斯梅克的人訂的飯店。」
「啊，我知道，就是那些想要挖海底的人吧？他們是成實的敵人。」
湯川似乎覺得敵人的說法很滑稽，忍不住苦笑起來。
「借用你的這種說法，我並不是完全支持德斯梅克，也不認為非得要推動這次的海底資源開發計畫，所以我不想欠德斯梅克的人情。他們請我來支援說明會，為我準備飯店也是理所當然的事，但我還是覺得有點問題，結果剛好遇到了你，知道了這家旅館，我覺得這也是一種緣分，於是就住來這裡了。這樣你能接受了嗎？」
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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