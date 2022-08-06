【小說】東野圭吾《真夏方程式》選摘：如果你認為很多事不知道也是沒辦法的事，遲早會犯大錯

文：東野圭吾

恭平好像聽到有人大聲說話，立刻睜開了眼睛。他躺在被子裡，緩緩地轉頭打量，發現天花板和牆壁都很陌生。他很快想起了自己在姑姑家。自己昨天搭新幹線來這裡，晚上還和姑丈一起放了煙火。

但這個房間並不是昨天白天時住的那個房間，他也找不到自己的背包。

喔，對喔。恭平又想起昨天放完煙火之後還吃了西瓜。這裡是重治他們當客廳使用的房間。恭平在吃西瓜時，重治說要打電話給客人，所以就走了出去。恭平記得自己一個人留在房間看電視，但之後就不記得了。

他坐起來打量周圍，發現吃西瓜時用的矮桌搬到了角落。自己似乎在看電視時睡著了，所以姑丈他們就讓他睡在這裡。電視架上放了一個時鐘。時鐘顯示目前是九點二十分。恭平站了起來，他仍然穿著昨天放煙火時穿的T恤和短褲。

他打開拉門，走出了房間，聽到大廳那裡傳來說話聲。走過去一看，發現有兩個男人站在那裡。其中一個矮矮胖胖的中年人，另一個人很年輕，無論長相和身材都很緊實。重治坐在籐製的長椅上和他們說話。

「喔，恭平，你起來了。」重治發現了恭平。

那兩個男人看了過來，恭平忍不住愣在那裡。

「他就是你的姪子嗎？」中年男人問。

「是啊，他是我小舅子的兒子，暑假來這裡玩，昨天剛到。」

中年男子點著頭，在他身後的年輕人不知道在小本子上寫了什麼。

「很抱歉，但目前的情況就是這樣，所以可以請你們暫時不要動那個房間嗎？」中年男人問。

「沒問題，反正只有一個房間，問題不大。中元節過後，幾乎沒有預約的客人。」重治自嘲地說。

好像發生了什麼事。那個房間是哪個房間？

「姑丈，」恭平叫了一聲，「我可以去昨天的房間嗎？」

重治看著中年男子問：「他的房間是二樓的客房，應該沒問題吧？」

「是，當然沒問題。」中年男子對恭平露出了微笑，「不好意思，請你不要隨便去四樓，好嗎？因為我們正在調查。」

「這兩位是警察。」

恭平聽了重治的話瞪大了眼睛問：「出了什麼事嗎？」

「嗯，這個嘛，有點事。」重治似乎很在意那兩個男人。

可能是不方便告訴小孩子的事，每次都這樣，大人毫無根據地認為不能和小孩子分享秘密。如果是不久之前，恭平遇到這種情況一定會追問到底，但現在已經放棄了。他「喔」了一聲，走向電梯廳。

他正準備按下按鈕搭電梯，不經意地看向宴會包廂的方向，發現有一個包廂門口放了一雙拖鞋，似乎有人正在吃早餐。恭平躡手躡腳走了過去。紙拉門敞開著，他偷偷張望，發現湯川坐在和昨晚相同的位置正在攪拌納豆。

湯川突然停下了手。

「你的興趣是偷看別人吃飯嗎？」

恭平把腦袋縮回來後，大大方方地站在門口。湯川正在把攪拌好的納豆淋在飯上，沒有看恭平一眼。

「我只是想看看誰在這裡。」

湯川「哼」了一聲，露出了不以為然的笑容。

「這個回答太蠢了。這裡是住宿的客人專用的餐廳，既然這樣，目前在這裡的一定是客人。昨天只有兩名客人住在這家旅館，其中一個人不見了，就只剩下一個人，也就是我。」

「不見了？另一個客人不見了嗎？」

湯川停下了伸向魚乾的筷子，終於看著恭平說：

「原來你還不知道這件事。」

「好像出了什麼事，警察來了，但姑丈沒有告訴我是什麼事。大人每次都這樣。」

「你不必為這種無聊的事鬧脾氣，即使知道了大人隱瞞你的事，對你的人生也不會有什麼正面幫助。」湯川喝了一口味噌湯，「聽說發現了屍體。」

「屍體？啊？所以死了嗎？」

「昨晚不知道什麼時候離開了旅館，好像就沒有回來。今天早上，在海岸的岩石區被人發現了。目前認為很可能是不小心從堤防跌落下去。」

「原來是這樣⋯⋯這是誰告訴你的？」

「老闆的女兒，好像叫成實。因為早餐時間延遲了，我問了一下，她就把實情告訴我。」

「是喔。」恭平回頭看著走廊，不知道成實現在在哪裡。

「成實應該去警局了。」湯川好像看透了他的心思般說道，「陪老闆娘一起去。」

「姑姑為什麼要去警局？」

「為了做正式的筆錄吧，因為昨天是老闆娘接待那位死去的客人，可能會問她客人當時的情況。」

「還真是麻煩，他只是跌落到岩石區死掉而已。」

湯川再次停下拿著筷子的手，看著恭平說：

「你可以想一想死者家屬的心情，如果警察對家屬說，他只是跌落到岩石區死了，家屬能夠接受嗎？家屬一定想盡可能詳細瞭解為什麼會發生這種事，我反而祈禱警方不是隨便查一查敷衍了事。」

「什麼意思？」

「沒什麼特別的意思。」湯川扒了幾口淋上納豆的飯之後，伸手拿起了茶杯。

「我可以問你一個問題嗎？」

「如果是關於案件的問題，我知道的都已經說了。」

「不是這件事，你為什麼住在這裡？不是還有很多旅館可以住嗎？」

湯川把玩著茶杯，微微偏著頭問：「不可以住在這裡嗎？」

「那倒不是，通常在來玻璃浦之前，不是都會先訂好飯店嗎？」

「的確訂好了飯店，但不是我訂的，而是德斯梅克的人訂的飯店。」

「啊，我知道，就是那些想要挖海底的人吧？他們是成實的敵人。」

湯川似乎覺得敵人的說法很滑稽，忍不住苦笑起來。

「借用你的這種說法，我並不是完全支持德斯梅克，也不認為非得要推動這次的海底資源開發計畫，所以我不想欠德斯梅克的人情。他們請我來支援說明會，為我準備飯店也是理所當然的事，但我還是覺得有點問題，結果剛好遇到了你，知道了這家旅館，我覺得這也是一種緣分，於是就住來這裡了。這樣你能接受了嗎？」