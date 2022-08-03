高中引進英語外師計畫34校受惠，王船祭、搶孤、檳榔、SDGs全入英語聽講課程
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屏東高中教務主任洪敏峰指出，聘請外師的目的是希望建置英語學習環境，很多學生本來比較害怕英文，或者只把英文當成考試科目，但透過外師的英聽課，可以讓英文回歸「語言」的本質。
教育部推動高中引進外籍英文教師計畫已長達8年，今（2022）年的補助學校增加到34間。參與計畫的學校反應良好，屏東高中外師會將在地文化融入英語聽講課程，屏東王船祭、搶孤都成教材內容，台南北門農工的課程更是配合貧窮、飢餓等國際議題，學習英文口說的同時也開展國際視野。
教育部國教署從2014年開始推動「高級中等學校引進外籍英文教師計畫」，聘請外師與校內的雙語教學教師共備課程，8年來參與的學校逐年增加，從8間學校一路增加到34間，未來國教署會持續鼓勵更多學校申請，以提升英語教學品質。
國教署表示，參與的學校遍佈各縣市，以參與「高級中等學校部分領域課程雙語教學計畫」的公立高中優先，教育部指出，提出計畫後會參考歷年訪視成果、計畫完整度及可行性、縣市平衡、弱勢協助等4項指標進行審查，獲得補助的公立高中可以依照需求，聘用外籍教師每週教授20到22節的全英語課程。
國立屏東高中的外師把英語結合生活和在地文化，讓學生可以用英文表達屏東文化環境特色。屏東高中教務主任洪敏峰接受《關鍵評論網》採訪時指出，學校已經參與計畫長達7年，每個學生在高一階段，都會在一週一堂的英語聽講課程中，參與到外師James的全英語課程。
James會和校內英文教師協同上課，每班同學在上英聽課的時候會分成2組，一組是校內教師、一組是外籍教師，隔週再進行交換。英語聽講的教材都是由James自己編寫，內容以屏東在地的風土人情為主，例如旅遊景點小琉球，以及傳統活動王船祭、搶孤，還會介紹在地作物如咖啡或是檳榔。
洪敏峰表示，聘請外師的目的是希望建置英語學習環境，很多學生本來比較害怕英文，或者只把英文當成考試科目，但透過外師的英聽課，可以讓英文回歸「語言」的本質，在生活中就可以使用，同時提升學生對英文的興趣和能力。
北門農工參與計畫進入第5年，英文老師邱明珊表示，過去4年至今都是由同一名外師上課，老師非常負責任也教得很好。課程一般安排在高一每週一堂的英文聽講課，電子科與電機科因為有額外的需求，所以在高二也會由外師教授英文句型翻譯。
台南北門農工的外師並沒有使用坊間教材，都是用自編教材上課，且每年都會有變化。最近這一、兩年，外師的課程帶入TED Talks的演講影片，配合聯合國永續發展目標（SDGs），加入消除貧窮、終止飢餓等各式各樣的國際議題，同時符合教育部推動的「素養導向」教學。邱明珊指出，課程希望能和在地文化結合，所以高一會安排蕭壠文化園區的戶外教學課程，用英文進行介紹。
宜蘭蘭陽女中也已經參與計畫數年，教務主任李翔表示，外師的課程開設在高二，每週都有一次英語會話課，內容包含老師的自編教材、以及相關青少年讀物。辦理成效的部分，一方面學生相當喜歡外師的英文課，另一方面是全英文環境讓學生能夠學習口音，且過往面對外國人有時會比較緊張、害羞，透過這樣的練習，可以讓他們更自然地開口說英文。
教育部國教署強調，高中的雙語教育仍會以我國英文教師為主，但為了協助加強高中校園的英語口說環境，提升學生學習效果及學習動機，未來會持續推動引進外籍英文教師計畫，並強化「非山非市」地區的英語文創新教學。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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