IPG Mediabrands (艾比傑) 大中華區公布香港台灣市場最新任命，強化港台地區管理團隊

IPG Mediabrands (艾比傑)於7⽉27⽇宣布⼤中華區香港和台灣市場的三項最新晉升任命：任命 Penny Chow（周天欣）為台灣董事總經理(MD)，任命Joanne Tong （唐素茵）為香港董事總經 理(MD)，同時亦任命Man Leung （梁建⽂）為Reprise和Initiative的香港負責⼈，三項任命立即 ⽣效。 Joanne Tong （唐素茵）和Man Leung （梁建⽂）常駐香港，⽽Man Leung （梁建⽂）將向 Joanne Tong （唐素茵）匯報。Joanne Tong （唐素茵）和常駐台灣的Penny Chow （周天欣） 則向⼤中華區⾸席執⾏官Melinda Po（薄榮蓉）匯報⼯作。

這項任命，符合該公司在⼤中華區的發展計畫。

Penny Chow （周天欣）在擔任IPG的Mediabrands Content Studio香港和台灣負責⼈的同時，還 將兼任IPG Mediabrands (艾比傑)台灣董事總經理。在媒體和廣告領域20年的職業⽣涯中，她與 迪⼠尼和可⼝可樂等眾多頂級品牌合作，還曾多次贏得獎項。

Joanne Tong （唐素茵）曾在知名4A廣告公司以及⼤型企業從事廣告⾏銷⼯作20年，此前擔任 IPG Mediabrands (艾比傑)香港和台灣的策略負責⼈。榮升後，執掌Mediabrands香港代理網 路。 Man Leung （梁建⽂）此前擔任香港和台灣業務開發負責⼈，他將利⽤他過去超過19年來為數據 驅動的⾏銷解決⽅案建立基礎的經驗，致⼒於推動Reprise和Initiative在香港的轉型、數位和媒體 績效業務成長。

IPG Mediabrands（艾比傑）中華區⾸席執⾏官Melinda Po（薄榮蓉）表⽰，很⾼興能夠從⾃⼰ 代理商內部，提拔所需要的領導⼈才，來推動業務增長，這不僅為員⼯提供了成長和發展的機會，「同時也讓他們承擔更⼤的領導責任，更能善⽤他們深厚的專業知識，對我們的產品及⽂化的理解，進⽽帶來當地市場的成長機會。」