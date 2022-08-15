一圖看懂微電腦瓦斯表：一遇異常自動遮斷最聰明，外加三大好處超貼心

瓦斯表經過經濟部標準檢驗局檢定合格，有效期限為十年，相較傳統機械表，微電腦瓦斯表增加漏氣遮斷、超時遮斷及大地震遮斷3大安全遮斷功能，如果家中的瓦斯表已經到了該更換的時間點，微電腦瓦斯表將是你最好的選擇。

好便宜：每月只要40元，守護更全面

屆齡換裝微電腦瓦斯表，是完全免費的！只要你家裡有將屆十年的傳統機械表，瓦斯公司就會主動通知換表，而且在派人到家裡協助換裝之後，每個月只會多收40元的基本費，就可以安心享受微電腦瓦斯表帶來的完整守護。

好便利：一通電話，到府安裝

如果你已經迫不及待想要享受微電腦瓦斯表的安全保障，也可以直接跟瓦斯公司預約，瓦斯公司隨時待命，一通電話就可以申請，享受安全生活無需費力超簡單。

好操作：瓦斯度數一目瞭然，斷氣復歸一鍵啟動

微電腦瓦斯表和傳統瓦斯表計算度數的方式是一樣的。使用度數的狀態，同樣直接顯示在表面上，不需要重新適應，阿公阿嬤都輕鬆上手。可能也有人會擔心，微電腦表會不會不準？其實不管是傳統機械表，或者是微電腦瓦斯表，都需要通過經濟部標準檢驗局的測試後才可以上市，檢定合格有效期限十年，品質有保證。

當然，微電腦瓦斯表最強的守護表現，就是在漏氣、五級以上地震，以及超時使用等異常情況時，自動遮斷瓦斯，保障全家人都能過著安心安全的生活。在狀況排除之後，只要按下表上的復歸鍵，直到紅色LED指示燈亮起燈，並靜待數分鐘後至指示燈熄滅，就可以正常恢復供氣，一點也不麻煩。

生活要便利，更要自在安心有保障。每個月只要40元，差不多是一杯超商咖啡，或者一份鮪魚蛋餅的錢，就可以讓微電腦瓦斯表，站上我們居家安全守護第一線，現在就打電話給你的瓦斯公司，安排更換新表吧！

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