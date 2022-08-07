諮商對精神疾病當事人或照顧者，有什麼幫助？

文：精神疾病照顧者專線02-22308830

筆者因為工作關係，有幸接觸到精神疾病的當事人與照顧者，並能看見照顧者與當事人間真實生活中的起伏。

在農曆年前，有次在網路上看到有照顧者，想要找有宗教背景的諮商資源，因為她希望除了能有諮商的協助外，也希望結束時諮商師還能帶著她禱告，於是家屬們紛紛分享各自接觸過的諮商管道。

這時，有位家屬提出了他對諮商的看法，他認為諮商不過是花錢請人來問你問題，有什麼用？看到這位家屬對於諮商的誤解與貶抑，當下其實我有些不舒服，感覺好像我所念所學的專業被否定了，但當下我沒有表達什麼。

但過年期間，這件事始終縈繞在心上，促使我把這件事再好好的思考整理了一番，我有了不一樣的想法。

首先，這位家屬對諮商的看法，或許不是唯一的例子，因為當我們對一件事不熟悉、不了解，很自然我們就會用我們的經驗、想像、甚至是刻板印象來思考判斷，這也是偏見或歧視會存在的原因，像是社會上面對精神疾病、愛滋、同志等議題，大扺就是這樣的歷程，要解構這狀況的做法，就是要教育、對話，只有增加了解與認識，迷思、刻板印象才會消失。

因此，精神疾病的當事人與照顧者，更需要教育，了解諮商對他們來說，是個可以好好運用的資源。其實照顧者專線接這麼久了，很少來電者提到自己有在接受諮商輔導或心理治療，因此這篇文章就要來聊一聊，諮商對當事人以及對家屬來說，可以有什麼樣的幫助，以及諮商可能的影響。

現在對於精神疾病的理解，來自生理、心理、社會、文化等綜合起來的複雜成因，即使當代漸漸看重生理層面的因素，但對治的方式若能除了看醫生、服藥外，配合著諮商或心理治療，以及當事人的人際網絡動員起來協助因應面對，對於當事人的療癒會更全面有效。諮商可以給予的協助，在此將對當事人與家屬的部分分開來討論。

首先，對於當事人的經驗或感受來說，當事人常有被跟蹤、被偷聽、被監視等的幻覺，或覺得別人在針對他、別人會有讀心術…，這讓當事人變得很敏感，也不容易信任他人，而當事人的謹慎與過度小心，讓旁人及朋友覺得他怪，這又回過頭來讓當事人更敏感他人的言行舉止，落入負面循環裡，而造成當事人的人際退縮。

因此，一般人甚至是家人要與當事人互動、談話，需要很小心，要專注、敏銳、聚精會神，這不是容易的事，但是與當事人進行日常對話、維持人際互動，讓當事人有機會能表達心情、與人核對（真實與想像），又是非常必要的；諮商能成為當事人在人際互動的衝突或挫折中，所能擁有的空間（或關係）去談論這些挫折經驗，這間接也能協助當事人面對或討論、緩和可能的家人（衝突）關係。

此外，當事人的人際衝突、挫折或人際退縮現象，諮商關係的特殊性（因為它有界限、特定的架構而跟朋友關係不同）與穩定性（只要有需要與意願，諮商關係可以維持數年）可以持續的協助、陪伴當事人，去檢視、討論、面對這個歷程，將危機化為人生的學習素材，增進壓力因應能力。

而對於照顧者（家屬）來說，看著家人逐漸變成自己不再熟悉的樣子，以及面對精神疾病的污名而無法對外人道，常讓家屬們有苦難言，讓自己也成了準病號，諮商就能提供一個出口，讓家屬能好好的談出在外面不能談的這些事，包含擔心、害怕、甚至怨恨等心情，諮商都能不帶批判的涵容這些情緒，提供支持。

讓家屬在談話中不只是宣洩，也是看見、整理自己，或許找到了力量與方向，能繼續投入在這看不見盡頭的照顧歷程裡。而除了情緒的支持外，諮商也能與家屬一起討論，找出可行的做法，或甚至達到教育的功能，傳遞正確的、對精神疾病的相關知識。

不過，以上談了諮商對於當事人或家屬可能的協助後，現在要來聊聊諮商的不能（或可能的負面影響）。

首先，諮商不是萬靈丹，也不是許願井，對於想要快速的答案、或是希望有人明確指導你該怎麼做的家屬來說，對於諮商可能會失望。

因為諮商運作的機制是（儘管派別不同做法差很大），前來尋求諮商的人和諮商師各有自己的權利與責任義務：求助者的權利是擁有自主權（像是接受或拒絕諮商的權利）、公平待遇權（不因性別、年齡、種族、性傾向、宗教背景…等而遭受不同的對待）、受益權（諮商是為當事人的最大利益著想，而不是諮商師的）、免受傷害權、隱私權，而求助者的責任則是盡量坦誠相告，願意為了自己的議題主動、付出行動，促成改變。

因此，或許把諮商師看成是健身房的教練，他能督促你運動、給你正確的健身觀念與健身姿勢，但是要出力運動、養成健身習慣的人還是你自己。

其次，諮商後的感受不一定都是好的，可能會感到混亂、情緒起伏變大，因為諮商歷程或許粉碎了你一直以來的信念，人失去信念又還沒建立起新的信念時，是非常無所適從的。

還有，可能因為在諮商中說出太多事，連自己都嚇一跳，覺得在諮商師面前好赤裸、好丟臉。除了以上是諮商歷程可能會帶來的負面感受外，當然也有可能，你遇到不適配的諮商師，所以你感覺很糟、覺得對方不了解你的狀況，所以，諮商後可能讓人感覺更糟。

但是對於糟糕的感受，或許還是可以帶回跟諮商師討論，讓諮商師協助你分辨這個糟的感覺是什麼、可以怎麼面對。因為當一個傷口要真的醫好，可能要掀開結痂，擠出膿，才會真的復原。