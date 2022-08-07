諮商對精神疾病當事人或照顧者，有什麼幫助？
我們想讓你知道的是
諮商能成為當事人在人際互動的衝突或挫折中，所能擁有的空間（或關係）去談論這些挫折經驗，諮商關係的特殊性與穩定性，可以協助當事人將危機化為人生的學習素材，增進壓力因應能力。而對照顧者來說，諮商能不帶批判的涵容因照顧所產生的情緒，提供支持，讓家屬在談話中不只是宣洩，也是看見、整理自己
文：精神疾病照顧者專線02-22308830
筆者因為工作關係，有幸接觸到精神疾病的當事人與照顧者，並能看見照顧者與當事人間真實生活中的起伏。
在農曆年前，有次在網路上看到有照顧者，想要找有宗教背景的諮商資源，因為她希望除了能有諮商的協助外，也希望結束時諮商師還能帶著她禱告，於是家屬們紛紛分享各自接觸過的諮商管道。
這時，有位家屬提出了他對諮商的看法，他認為諮商不過是花錢請人來問你問題，有什麼用？看到這位家屬對於諮商的誤解與貶抑，當下其實我有些不舒服，感覺好像我所念所學的專業被否定了，但當下我沒有表達什麼。
但過年期間，這件事始終縈繞在心上，促使我把這件事再好好的思考整理了一番，我有了不一樣的想法。
首先，這位家屬對諮商的看法，或許不是唯一的例子，因為當我們對一件事不熟悉、不了解，很自然我們就會用我們的經驗、想像、甚至是刻板印象來思考判斷，這也是偏見或歧視會存在的原因，像是社會上面對精神疾病、愛滋、同志等議題，大扺就是這樣的歷程，要解構這狀況的做法，就是要教育、對話，只有增加了解與認識，迷思、刻板印象才會消失。
因此，精神疾病的當事人與照顧者，更需要教育，了解諮商對他們來說，是個可以好好運用的資源。其實照顧者專線接這麼久了，很少來電者提到自己有在接受諮商輔導或心理治療，因此這篇文章就要來聊一聊，諮商對當事人以及對家屬來說，可以有什麼樣的幫助，以及諮商可能的影響。
現在對於精神疾病的理解，來自生理、心理、社會、文化等綜合起來的複雜成因，即使當代漸漸看重生理層面的因素，但對治的方式若能除了看醫生、服藥外，配合著諮商或心理治療，以及當事人的人際網絡動員起來協助因應面對，對於當事人的療癒會更全面有效。諮商可以給予的協助，在此將對當事人與家屬的部分分開來討論。
首先，對於當事人的經驗或感受來說，當事人常有被跟蹤、被偷聽、被監視等的幻覺，或覺得別人在針對他、別人會有讀心術…，這讓當事人變得很敏感，也不容易信任他人，而當事人的謹慎與過度小心，讓旁人及朋友覺得他怪，這又回過頭來讓當事人更敏感他人的言行舉止，落入負面循環裡，而造成當事人的人際退縮。
因此，一般人甚至是家人要與當事人互動、談話，需要很小心，要專注、敏銳、聚精會神，這不是容易的事，但是與當事人進行日常對話、維持人際互動，讓當事人有機會能表達心情、與人核對（真實與想像），又是非常必要的；諮商能成為當事人在人際互動的衝突或挫折中，所能擁有的空間（或關係）去談論這些挫折經驗，這間接也能協助當事人面對或討論、緩和可能的家人（衝突）關係。
此外，當事人的人際衝突、挫折或人際退縮現象，諮商關係的特殊性（因為它有界限、特定的架構而跟朋友關係不同）與穩定性（只要有需要與意願，諮商關係可以維持數年）可以持續的協助、陪伴當事人，去檢視、討論、面對這個歷程，將危機化為人生的學習素材，增進壓力因應能力。
而對於照顧者（家屬）來說，看著家人逐漸變成自己不再熟悉的樣子，以及面對精神疾病的污名而無法對外人道，常讓家屬們有苦難言，讓自己也成了準病號，諮商就能提供一個出口，讓家屬能好好的談出在外面不能談的這些事，包含擔心、害怕、甚至怨恨等心情，諮商都能不帶批判的涵容這些情緒，提供支持。
讓家屬在談話中不只是宣洩，也是看見、整理自己，或許找到了力量與方向，能繼續投入在這看不見盡頭的照顧歷程裡。而除了情緒的支持外，諮商也能與家屬一起討論，找出可行的做法，或甚至達到教育的功能，傳遞正確的、對精神疾病的相關知識。
不過，以上談了諮商對於當事人或家屬可能的協助後，現在要來聊聊諮商的不能（或可能的負面影響）。
首先，諮商不是萬靈丹，也不是許願井，對於想要快速的答案、或是希望有人明確指導你該怎麼做的家屬來說，對於諮商可能會失望。
因為諮商運作的機制是（儘管派別不同做法差很大），前來尋求諮商的人和諮商師各有自己的權利與責任義務：求助者的權利是擁有自主權（像是接受或拒絕諮商的權利）、公平待遇權（不因性別、年齡、種族、性傾向、宗教背景…等而遭受不同的對待）、受益權（諮商是為當事人的最大利益著想，而不是諮商師的）、免受傷害權、隱私權，而求助者的責任則是盡量坦誠相告，願意為了自己的議題主動、付出行動，促成改變。
因此，或許把諮商師看成是健身房的教練，他能督促你運動、給你正確的健身觀念與健身姿勢，但是要出力運動、養成健身習慣的人還是你自己。
其次，諮商後的感受不一定都是好的，可能會感到混亂、情緒起伏變大，因為諮商歷程或許粉碎了你一直以來的信念，人失去信念又還沒建立起新的信念時，是非常無所適從的。
還有，可能因為在諮商中說出太多事，連自己都嚇一跳，覺得在諮商師面前好赤裸、好丟臉。除了以上是諮商歷程可能會帶來的負面感受外，當然也有可能，你遇到不適配的諮商師，所以你感覺很糟、覺得對方不了解你的狀況，所以，諮商後可能讓人感覺更糟。
但是對於糟糕的感受，或許還是可以帶回跟諮商師討論，讓諮商師協助你分辨這個糟的感覺是什麼、可以怎麼面對。因為當一個傷口要真的醫好，可能要掀開結痂，擠出膿，才會真的復原。
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。