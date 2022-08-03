大麻合法化缺法令配套引社會亂象，泰國副總理強調大麻有助促進經濟不喊停
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推動大麻合法化政策最重要的人物是出身泰自豪黨的副總理阿努廷。儘管政策上路後引發混亂，但阿努廷強調這項政策不會暫停，因大麻有助於促進泰國的經濟，並表示預計8月底提出規範大麻相關法律草案，接著就會送到國會審查。
（中央社）泰國6月讓大麻合法化，街頭出現許多商家販售大麻相關商品，但相關法令配套尚未完成，導致狀況混亂。醫界呼籲暫停這項政策，公共衛生部長則是鐵了心要執行政策。
泰國長久以來有使用大麻入菜或是治病的歷史，為了讓大麻成為經濟作物，泰國政府近幾年逐步讓大麻往合法化的目標前進。
政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家。儘管醫用大麻合法，但大麻仍被列為毒品管制名單中的第5級管制毒品。
為進一步促進大麻的經濟價值，泰國公共衛生部在2020年底將大麻的葉子、纖維、根部和莖部從管制名單中移除，讓餐飲業者或保養品業者可以利用這些大麻部位入菜或製作保養品，創造經濟利益。
今年6月9日泰國更成為東南亞首個大麻合法化的國家，政府將大麻從毒品管制名單中移除，想在自家種植大麻的民眾不需事先取得許可，也沒有數量限制，但必須到食品藥物管理局（FDA）設置的網站或手機應用程式上登記。
不過，大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）的含量必須低於0.2%，高於此含量的大麻萃取物仍然是列管毒品。大麻中含有的四氫大麻酚就是會讓人有興奮感的物質。
政策一開放，民間馬上百花齊放，泰國街頭出現一間又一間標榜販售大麻各式產品的店家，許多飲料店或餐廳也標榜原料使用大麻，人人都想要搶食這塊大餅。
儘管大麻從毒品管制名單中除名，立法進度卻沒有趕上大麻合法化的腳步。政府宣布政策，國會卻仍在立法以便制定更多大麻使用的相關細則和規定，形成了法律空窗期。
儘管公共衛生部強調未開放娛樂用大麻，自家栽種的大麻只能醫療用，民眾也不能在公共場合使用大麻。但實際狀況是，潘朵拉的盒子一開，在沒有明確法律規範下，政府無法全面控制用途，導致這段空窗期間狀態不明、甚至亂象叢生。
在大麻合法化後的幾天，就傳出多人因為使用大麻而送醫，公共衛生部緊急以行政命令宣布大麻不能賣給20歲以下的青少年和孕婦。
各級學校也宣布大麻校園止步。高等教育、科學研究和創新部（The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation）禁止轄下所有大學和單位內販售含有大麻的食物和飲料，也禁止從校外攜入；同時禁止校園和相關單位內有人把大麻做娛樂用途。
不只是大學，泰國教育部也禁止大學以下各級學校內出現大麻，學校員工要確保學校內不會販售含有大麻的食物和飲品，學生也不能從校外把相關產品帶入校園。
不只學校禁大麻，醫界也有憂慮的聲音，800多名來自拉瑪帝博迪醫院（Ramathibodi Hospital）的醫護人員連署呼籲，在沒有立法前，政府應立刻暫停大麻合法化的政策。聲明中提到，在缺乏適當規範下，大麻很容易用在娛樂用途，青少年也容易取得。目前的狀態若繼續下去，不管短期或長期都會傷害泰國的醫療體系和人民的健康。
最近公共衛生部突然發公文給警方，要求警察逮捕沒有執照販賣大麻產品的商家，隨後兩天又趕緊撤回公文，讓相關商家霧煞煞。
推動這項政策最重要的人物是出身泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。大麻合法化是泰自豪黨在2019年國會選舉時的政策，政策上路後的混亂，各界把矛頭指向阿努廷，在7月底的國會不信任案辯論中，也成為在野黨質詢的焦點之一。
面對質疑聲浪，阿努廷強調這項政策不會暫停，泰國已經走得太遠無法走回頭路，大麻有助於促進泰國的經濟。他指出，預計8月底提出相關法律草案，接著就會送到國會審查。
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責任編輯：曾喜民
核稿編輯：杜晉軒
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
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另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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