【2022桃園電影節】專訪《凪》導演祝紫嫣：有些故事，拍攝出來是要跟自己和解的

採訪：羅方吾、廖冠翔

撰文：羅方吾

當香港少女小白在高雄邂逅了同樣離鄉背井的日本男孩小黑，夏末秋初之際，微妙的曖昧情愫就此萌芽，然而南國的海風再怎麼甜，卻始終讓人想起海的另一頭那苦澀的鄉愁……。

風平浪靜的小世界固然美好，總有一天還是得面對狂風巨浪的現實，《凪》片，是導演祝紫嫣窺探自我的脆弱之後，重新整頓心境的誠實之作。

Photo Credit: 桃園電影節提供 《凪》導演祝紫嫣（右）

高雄，異鄉人的後花園

短暫逃避現實且忘卻煩惱的選擇，「高雄」成了《凪》這部片中的桃花源，不只串連了兩人相遇的契機，也是現實生活中對導演意義深遠的城市。

「起初因為是高雄拍的案子，場景本身就必須設定在高雄，然而在寫劇本及前置作業時，我發現高雄這個城市對香港人、日本人來說都是很特別的存在，由於地理位置近，有山有水的高雄是香港人出遊的首選之地，另外台日友好的關係以及文化上的豐富性，設定男主角小黑從日本來找尋夢想也相當合理。」《凪》片名所闡述的平靜，也是劇中兩位主角想在高雄這座猶如避風港的城市，稍微喘口氣的希望寄託。

Photo Credit: 桃園電影節提供 《凪》劇照

日文帶來的「美好聯繫」

在電影裡，祝紫嫣除了編導之外，也親自下陣出演小白一角，以流利的日文與飾演小黑的日本男孩──松嵜翔平對戲。喜愛日本影劇的她，認為那些影視作品總是呈現了許多美好的畫面，自然在創作上也有所影響。《凪》片中，不論是攝影、燈光甚至美術都有濃濃的日本感。

「語言的不同會給人帶來想像，當初在閱讀文本時，有些矯情的對白發現用日文表達會更好，因為日文的語法總有一種美好的聯繫」，然而導演本身並不是精通日文的，從五十音基礎開始，在拍攝前多次找了日文老師翻譯和練習，對戲時也跟翔平來回討教更口語化的說法。

而就讀文學出身的她，在撰寫台詞時也盡可能避免功能性的對白，「無聲勝有聲，當情境的氛圍有表現出來，就不用再透過語言把它講出來，畢竟觀眾都是聰明的，看著畫面都可以體會。」

Photo Credit: 桃園電影節提供 《凪》劇照

關於「小白」一角的投射

有些故事，拍攝出來是要跟自己和解的。

導演祝紫嫣分享自己和朋友到日本熱海散心的經驗，夜晚看著美麗的煙火綻放，再美的風景兩人內心卻一點也不開心，因為施放煙火的聲音聽起來就像催淚彈一樣震撼。

她也曾質疑自己沒有權力去快樂。

「但人總是要學會自救，而人在任何時刻都有權力感到快樂。必須要靠自己的方式重新生活，感到快樂並不代表忘記過去曾發生過什麼事」，像是電影裡的小白，她本是來台灣逃避，卻發現無論逃到哪，也無法置身事外。

Photo Credit: 桃園電影節提供 《凪》劇照

拍攝時的魔幻時刻與長片計畫

在疫情期間拍攝的《凪》，本來預期兩個月的時間完成卻因各種波折前置期拉長到五個月，由於準備時間夠充足，團隊及演員們透過磨合、讀本建立了極佳的默契，原先導演最擔心的情侶日常戲，不論是吵架還是甜蜜的橋段，最後呈現的也相當自然。

而神來一筆的便是在海邊的那場戲，在小黑與小白對看時，剛好一隻小狗走進來畫面裡，更是提升整體畫面的質感。「我跟攝影師夥伴都很喜歡寫實風格的電影，像楊德昌的《一一》，劇情看似很平淡，但每一個角色都有他要解決的議題和故事。」

導演目前也正在拍攝長片《但願人長久》，由關錦鵬監製、自己身兼執導兼編劇，希望回歸初心，以長鏡頭的一氣呵成說出這部電影想表達的故事，也透露除了會再來台灣拍攝之外，這次也將跟台灣知名演員首次合作！希望可以激盪出不同的火花。

影展資訊

名稱：2022第9屆桃園電影節

日期：2022/08/19-2022/08/28

地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院

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Photo Credit: 桃園電影節

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航