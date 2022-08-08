【2022桃園電影節】專訪《凪》導演祝紫嫣：有些故事，拍攝出來是要跟自己和解的
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短暫逃避現實且忘卻煩惱的選擇，「高雄」成了《凪》這部片中的桃花源，不只串連了兩人相遇的契機，也是現實生活中對導演意義深遠的城市。
採訪：羅方吾、廖冠翔
撰文：羅方吾
當香港少女小白在高雄邂逅了同樣離鄉背井的日本男孩小黑，夏末秋初之際，微妙的曖昧情愫就此萌芽，然而南國的海風再怎麼甜，卻始終讓人想起海的另一頭那苦澀的鄉愁……。
風平浪靜的小世界固然美好，總有一天還是得面對狂風巨浪的現實，《凪》片，是導演祝紫嫣窺探自我的脆弱之後，重新整頓心境的誠實之作。
高雄，異鄉人的後花園
短暫逃避現實且忘卻煩惱的選擇，「高雄」成了《凪》這部片中的桃花源，不只串連了兩人相遇的契機，也是現實生活中對導演意義深遠的城市。
「起初因為是高雄拍的案子，場景本身就必須設定在高雄，然而在寫劇本及前置作業時，我發現高雄這個城市對香港人、日本人來說都是很特別的存在，由於地理位置近，有山有水的高雄是香港人出遊的首選之地，另外台日友好的關係以及文化上的豐富性，設定男主角小黑從日本來找尋夢想也相當合理。」《凪》片名所闡述的平靜，也是劇中兩位主角想在高雄這座猶如避風港的城市，稍微喘口氣的希望寄託。
日文帶來的「美好聯繫」
在電影裡，祝紫嫣除了編導之外，也親自下陣出演小白一角，以流利的日文與飾演小黑的日本男孩──松嵜翔平對戲。喜愛日本影劇的她，認為那些影視作品總是呈現了許多美好的畫面，自然在創作上也有所影響。《凪》片中，不論是攝影、燈光甚至美術都有濃濃的日本感。
「語言的不同會給人帶來想像，當初在閱讀文本時，有些矯情的對白發現用日文表達會更好，因為日文的語法總有一種美好的聯繫」，然而導演本身並不是精通日文的，從五十音基礎開始，在拍攝前多次找了日文老師翻譯和練習，對戲時也跟翔平來回討教更口語化的說法。
而就讀文學出身的她，在撰寫台詞時也盡可能避免功能性的對白，「無聲勝有聲，當情境的氛圍有表現出來，就不用再透過語言把它講出來，畢竟觀眾都是聰明的，看著畫面都可以體會。」
關於「小白」一角的投射
有些故事，拍攝出來是要跟自己和解的。
導演祝紫嫣分享自己和朋友到日本熱海散心的經驗，夜晚看著美麗的煙火綻放，再美的風景兩人內心卻一點也不開心，因為施放煙火的聲音聽起來就像催淚彈一樣震撼。
她也曾質疑自己沒有權力去快樂。
「但人總是要學會自救，而人在任何時刻都有權力感到快樂。必須要靠自己的方式重新生活，感到快樂並不代表忘記過去曾發生過什麼事」，像是電影裡的小白，她本是來台灣逃避，卻發現無論逃到哪，也無法置身事外。
拍攝時的魔幻時刻與長片計畫
在疫情期間拍攝的《凪》，本來預期兩個月的時間完成卻因各種波折前置期拉長到五個月，由於準備時間夠充足，團隊及演員們透過磨合、讀本建立了極佳的默契，原先導演最擔心的情侶日常戲，不論是吵架還是甜蜜的橋段，最後呈現的也相當自然。
而神來一筆的便是在海邊的那場戲，在小黑與小白對看時，剛好一隻小狗走進來畫面裡，更是提升整體畫面的質感。「我跟攝影師夥伴都很喜歡寫實風格的電影，像楊德昌的《一一》，劇情看似很平淡，但每一個角色都有他要解決的議題和故事。」
導演目前也正在拍攝長片《但願人長久》，由關錦鵬監製、自己身兼執導兼編劇，希望回歸初心，以長鏡頭的一氣呵成說出這部電影想表達的故事，也透露除了會再來台灣拍攝之外，這次也將跟台灣知名演員首次合作！希望可以激盪出不同的火花。
影展資訊
- 名稱：2022第9屆桃園電影節
- 日期：2022/08/19-2022/08/28
- 地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院
- 《凪》影片介紹及場次請點此
- 更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
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技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
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首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
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Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！