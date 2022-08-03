《方圓》「1984」對談三：元宇宙與老大哥的全面監控
我們想讓你知道的是
現在要刪除一個人還是很難的，因為我們有很多資訊碎片散佈在各處，但如果集中成一個全數碼的宇宙時，按一個鍵就可以將你徹底消除了。
（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談，「1984」一期包括政治、傳媒與文學藝術等角度，從決定香港前途的1984年講到《1984》的政治預言。以下節選部份內容，原文約一萬八千字。）
時間：2021年11月3日
地點：香港文學生活館
主持：鄧小樺（作家，香港文學館總策展人，《方圓》總編輯。下稱「鄧」。）
與談人：
馬嶽（中大政治及行政學系副教授，香港政制及民主發展史研究者。下稱「馬」。）
方可成（中大新聞及傳播學院助理教授，被刪號的中國公共知識份子。下稱「方」。）
黃嘉瀛（藝術家，浸會大學視覺藝術系碩士畢業。下稱「黃」。）
鄧：《1984》的一大主題是監控，透過角色表達出被監控的感覺。溫斯頓一開始只覺得茱莉亞奇怪，這個女人為甚麼一直看著他？甚至覺得她有惡意。有一次茱莉亞跌倒，溫斯特扶起她後被她塞了一張紙條，他打開後發覺上面寫著：「我愛你」，他整個人都震撼了，我也看得很震撼。監控會將人扭曲至無法理解周遭的感情、人性反應，一切建制不容許的東西都無法理解，人作為接收的主體是被扭曲了。還有小說中的「電幕」也很著名，可以想像成現在的其它裝置。
我們用手提電話就已在監控自己。監控也可以連結到歷史篡改的話題。我的碩士論文是關於累積事實（accumulative fact）的。累積事實最初是由我們自己寫出來的，經過網絡、社交平台的機制，最後會成為事實。以我們的樣子為例，如果我不斷上載P過的自拍，若干年後人們在網上考據我的歷史，我P出來的樣子，就會成為後人記錄裡的我的樣子本身了。這個自行上載的動作，其實也是一種自我管理，更是自動和應了國家管理，我覺得這是十分儒家的。
馬：如果自我管理和國家管理的方向是一樣的話。
鄧：你也可以提供相反的內容啊，例如國家想你很賢良淑德的，但你可以提供很火辣超限的自拍。
黃：這就是對演算法的「污染」了。但現在網絡用戶的趨勢是不會去污染的，因為大家本身也受惠於演算法，如果使用網上地圖卻得不到準確路線，大家都沒好處，所以很少人會去擾亂這個秩序的。所以我們都會做一個順民，會在餐廳打卡，覺得難吃就劣評，所有這些痕跡都是自我監控的一部份，而我覺得對此是沒甚麼希望的。
再加上現在有元宇宙（metaverse），我們所有的紀錄都儲存在服務器裡，一個人的人生就變成了數據，完全被統治。以打機做比喻，我們要把通關紀錄儲存下來；如果你行為不當的話，當權者可以像《1984》那樣消滅你，就像把你的通關紀錄刪除，讓你人生在世的痕跡徹底蒸發。現在要刪除一個人還是很難的，因為我們有很多資訊碎片散佈在各處，但如果集中成一個全數碼的宇宙時，按一個鍵就可以將你徹底消除了。這也是當Facebook提出要把元宇宙結合現實生活時，那些反網絡、反數碼世界者的理據。
年輕人經常上網，當然知道元宇宙是甚麼，但當有一天連阿媽也要進入元宇宙時，它就真的取代現實了。例如現在很多師奶都會用HKTVmall，三、四年前她們哪裡懂得網上購物？現實的路徑已經被取代了。
馬：疫情也令這個進程加快了很多。
方：我們說到社會信用系統時，經常會用到《1984》這個隱喻，或者像美劇《Black Mirror》裡面的那種想象。但其實這個系統在實際的運行中還是有很多問題的。最近有個問題就是從北京出差去外地的人回不去，因為北京被列為中風險地區了，高鐵系統不允許他們買票，但他們其實是要從低風險地區回中風險地區。北京市政府昨天出來道歉了，解釋了背後的自動系統的不足，健康碼的系統和高鐵售票系統並不自動聯通，人工智能其實還需要大量人力來補充。
鄧：最近清華大學那個「AI女學生」也被揭發是真人，所謂強大AI原來製作和動新聞差不多（眾笑）。
黃：這個「AI」的製作團隊其實只是給她加上了美顏濾鏡。但某程度上，美顏濾鏡的標準其實也是從AI而來的。美圖秀秀的上市預測為甚麼會這麼厲害呢？他們的招股說明書提到，他們會運用所有用戶數據來整合出黃金比例，讓你可以最有效地一鍵美顏，可以得到很多忠實用戶，未來的股價可見會上升。整容也會跟隨這些標準了。
上星期我跟可成的同事陳力深做節目，他說在大陸所有交友程式都需要實名登記，如果你將來犯罪了，就再不能登陸交友軟件了。管理的範圍還包括交友、婚戀，無孔不入。
方：中國現在也要求民眾安裝一個叫「國家反詐中心」的反詐騙app，它會調用你非常多的信息，據說還要求中小學生要讓家長安裝這個app，把安裝紀錄交上去才可以通過考試。
鄧：你隨便講幾句我已經嚇死了，馬上想要怎樣躲進深山去！但你說的也和我想的一樣：我已假設我的手提電話已經是在監聽我的，但首先我不要成為「它」的目標。
馬：這不是你決定得了的。
鄧：對，但我還是可以決定一部份嘛。另外可以把大量垃圾信息擲回去，污染的方法。
馬：多做無聊的事情（眾笑）。
黃：多去無聊的地方（眾笑）。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。