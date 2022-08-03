《方圓》「1984」對談三：元宇宙與老大哥的全面監控

（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談，「1984」一期包括政治、傳媒與文學藝術等角度，從決定香港前途的1984年講到《1984》的政治預言。以下節選部份內容，原文約一萬八千字。）

時間：2021年11月3日

地點：香港文學生活館

主持：鄧小樺（作家，香港文學館總策展人，《方圓》總編輯。下稱「鄧」。）

與談人：

馬嶽（中大政治及行政學系副教授，香港政制及民主發展史研究者。下稱「馬」。）

方可成（中大新聞及傳播學院助理教授，被刪號的中國公共知識份子。下稱「方」。）

黃嘉瀛（藝術家，浸會大學視覺藝術系碩士畢業。下稱「黃」。）

鄧：《1984》的一大主題是監控，透過角色表達出被監控的感覺。溫斯頓一開始只覺得茱莉亞奇怪，這個女人為甚麼一直看著他？甚至覺得她有惡意。有一次茱莉亞跌倒，溫斯特扶起她後被她塞了一張紙條，他打開後發覺上面寫著：「我愛你」，他整個人都震撼了，我也看得很震撼。監控會將人扭曲至無法理解周遭的感情、人性反應，一切建制不容許的東西都無法理解，人作為接收的主體是被扭曲了。還有小說中的「電幕」也很著名，可以想像成現在的其它裝置。

我們用手提電話就已在監控自己。監控也可以連結到歷史篡改的話題。我的碩士論文是關於累積事實（accumulative fact）的。累積事實最初是由我們自己寫出來的，經過網絡、社交平台的機制，最後會成為事實。以我們的樣子為例，如果我不斷上載P過的自拍，若干年後人們在網上考據我的歷史，我P出來的樣子，就會成為後人記錄裡的我的樣子本身了。這個自行上載的動作，其實也是一種自我管理，更是自動和應了國家管理，我覺得這是十分儒家的。

馬：如果自我管理和國家管理的方向是一樣的話。

鄧：你也可以提供相反的內容啊，例如國家想你很賢良淑德的，但你可以提供很火辣超限的自拍。

黃：這就是對演算法的「污染」了。但現在網絡用戶的趨勢是不會去污染的，因為大家本身也受惠於演算法，如果使用網上地圖卻得不到準確路線，大家都沒好處，所以很少人會去擾亂這個秩序的。所以我們都會做一個順民，會在餐廳打卡，覺得難吃就劣評，所有這些痕跡都是自我監控的一部份，而我覺得對此是沒甚麼希望的。

再加上現在有元宇宙（metaverse），我們所有的紀錄都儲存在服務器裡，一個人的人生就變成了數據，完全被統治。以打機做比喻，我們要把通關紀錄儲存下來；如果你行為不當的話，當權者可以像《1984》那樣消滅你，就像把你的通關紀錄刪除，讓你人生在世的痕跡徹底蒸發。現在要刪除一個人還是很難的，因為我們有很多資訊碎片散佈在各處，但如果集中成一個全數碼的宇宙時，按一個鍵就可以將你徹底消除了。這也是當Facebook提出要把元宇宙結合現實生活時，那些反網絡、反數碼世界者的理據。

年輕人經常上網，當然知道元宇宙是甚麼，但當有一天連阿媽也要進入元宇宙時，它就真的取代現實了。例如現在很多師奶都會用HKTVmall，三、四年前她們哪裡懂得網上購物？現實的路徑已經被取代了。

馬：疫情也令這個進程加快了很多。

方：我們說到社會信用系統時，經常會用到《1984》這個隱喻，或者像美劇《Black Mirror》裡面的那種想象。但其實這個系統在實際的運行中還是有很多問題的。最近有個問題就是從北京出差去外地的人回不去，因為北京被列為中風險地區了，高鐵系統不允許他們買票，但他們其實是要從低風險地區回中風險地區。北京市政府昨天出來道歉了，解釋了背後的自動系統的不足，健康碼的系統和高鐵售票系統並不自動聯通，人工智能其實還需要大量人力來補充。

鄧：最近清華大學那個「AI女學生」也被揭發是真人，所謂強大AI原來製作和動新聞差不多（眾笑）。

黃：這個「AI」的製作團隊其實只是給她加上了美顏濾鏡。但某程度上，美顏濾鏡的標準其實也是從AI而來的。美圖秀秀的上市預測為甚麼會這麼厲害呢？他們的招股說明書提到，他們會運用所有用戶數據來整合出黃金比例，讓你可以最有效地一鍵美顏，可以得到很多忠實用戶，未來的股價可見會上升。整容也會跟隨這些標準了。

上星期我跟可成的同事陳力深做節目，他說在大陸所有交友程式都需要實名登記，如果你將來犯罪了，就再不能登陸交友軟件了。管理的範圍還包括交友、婚戀，無孔不入。

方：中國現在也要求民眾安裝一個叫「國家反詐中心」的反詐騙app，它會調用你非常多的信息，據說還要求中小學生要讓家長安裝這個app，把安裝紀錄交上去才可以通過考試。

鄧：你隨便講幾句我已經嚇死了，馬上想要怎樣躲進深山去！但你說的也和我想的一樣：我已假設我的手提電話已經是在監聽我的，但首先我不要成為「它」的目標。

馬：這不是你決定得了的。

鄧：對，但我還是可以決定一部份嘛。另外可以把大量垃圾信息擲回去，污染的方法。

馬：多做無聊的事情（眾笑）。

黃：多去無聊的地方（眾笑）。

相關文章：

《方圓》文學及文化專刊 二〇二一年秋季號 總第十期（網上訂購、臉書、Instagram）