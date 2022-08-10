【2022桃園電影節】專訪《水中的女孩》導演黃詩柔：揭露自我瘡疤，直視自己的不舒服

採訪：廖冠翔、羅方吾

撰文：廖冠翔

《水中的女孩》是詩柔歷時三年完成的動畫短片，這部色調舒服，轉場流暢又富有想像力的作品獲獎無數，撫慰了不少人的心，其中蘊含的女性視角，看似敏感脆弱，卻有不慍不火的柔軟包覆，癒合所有生命中曾有的傷口。創作者人如其名，作品也體現著詩意、和緩又溫柔的個人特質，甚至在工作室的命名也一脈相承——「緩慢工作」。

「我最慣用的畫幅是A5尺寸，這是我試過最適合自己的大小，除非有些設定要鏡頭縮放的段落，我才會畫在更大的A4紙張上。我會先處理背景，定調出整體氛圍，再畫好動態，接著印出來上色，完成之後再重新掃描回電腦，套入動畫軟體，當我看到畫面動起來的時候，會覺得一切都值得了！」

談著這些繁複的工序，詩柔的語氣帶有一種肯定及熱情，不難感受到那份打從心裡對於動畫創作的喜愛。一秒八格的畫面組成片長七分多鐘的短片，堅持手繪的詩柔總共畫了超過1500幅，她形容這是一段相當孤獨的過程，而她做動畫的技法則是在習得概念後，自己摸索出來的。

「後來我在影展上遇見其他動畫創作者，發現我用的方法其實是和大家一樣。」《水中的女孩》不僅讓詩柔重新認識自己，也帶她走出自己的世界，到達更多不一樣的地方。

Photo Credit: 桃園電影節提供 導演黃詩柔

不知不覺間轉換

《水中的女孩》是從前一部作品《無瑕》延伸出來的，在前作之後，詩柔自覺沒有把許多東西表達出來，「我覺得這樣會對不起這個靈感。」因此決定再度挑戰。

「《無瑕》是剛失戀的時候做的，情節裡還存有許多戀愛裡的感受，不管是甜蜜或是傷心，那時候還會畫一畫就掉下淚來，驚嚇到旁邊的人說你怎麼了！《水中的女孩》則是一段走出傷痛的過程，較能以旁觀的視角看待，是從第一人稱到第三人稱的過渡。」

創作當下的詩柔反覆做著同一個夢，這模糊了她對現實與夢境的認知，什麼是真的有發生過而哪些只是夢境？這樣的狀態無意間與自己的作品風格契合，沒有徑渭分明的輪廓線，利用水彩及粉彩的特性，呈現漸變與轉化，讓觀眾在不知不覺之中融入情境，走入故事之中。

「我自己平常喜歡閱讀的是詩和散文，那能讓我保有自己的思考及想像空間。對應到創作的時候，我會先有主題，再發展出幾個畫面，那些我認為一定要出現的片段會成為概念核心，之後我再將它們排列順序，構成一個故事。」

不以先行的文本限制住想像力，而是藉由圖與圖之間產生的連結營造更多想像空間，這就是為何在詩柔的作品裡能看見船帆象徵著刀尖，結痂的傷口成為一座小島，洋裝的拉鍊同時具有女性性徵意象，各式意想不到的驚喜之處。「我是喜歡邊做邊想的，同時實驗著不同形象的轉換，像是一部意識流電影。」

Photo Credit: 桃園電影節提供 《水中的女孩》劇照

Photo Credit: 桃園電影節提供 《水中的女孩》劇照

擷取生活中的靈光封存

「對我而言，繪畫偏向感官，你可以在畫面中描繪許多細節，讓人去探索其中的元素；動畫則是要去感受的，資訊和細節會被簡化、分散在時間裡，觀眾隨著時間的流動觀照著其中的轉變。」對詩柔而言，保有空間與時間的特性是重要的。

「我會留意日常生活中不起眼的小事物，像是動畫中的壁癌，其實是來自我擅長處理家裡的壁癌這件小事，影片首映後我帶爸媽去觀影，媽媽一看見就說這是我們家的壁癌耶！」詩柔笑著說「當我要在影片中營造『潮濕的空間』這個概念時，壁癌就自行跳出在我的腦海。」

以前看到有趣或者觸動自己的事物，詩柔會以拍照的方式將其記錄下來，只不過很多東西事後再去看，感覺會消失，會納悶起當時是什麼觸發自己，現在的她則偏好影像紀錄，將當下的氣氛、時空完整封存，以待日後品嚐。

「像我最近就常注意到，許多大樓住戶會在陽台掛起光碟片，用來驅趕鳥類在自家築巢，光碟在陽光折射下一閃一閃的光影，特別吸引我的目光。」時時刻刻都在汲取著創作養分，讓人更加期待詩柔往後的作品會再呈現出什麼面貌。

Photo Credit: 桃園電影節提供 《水中的女孩》劇照

我完成了一個很重要的東西

訪談過程中，詩柔除了認真思考並回答問題外，也不時提出問題和採訪者聊著，她相當開放自在地，樂於與他人交流，並期許未來能有機會詮釋不同的故事。

「我認為能夠以作品講述別人的故事，和表達自身經驗一樣幸福，我可以藉此獲得更多啟發，經歷有別於自己的人生風景。」然而，在《水中的女孩》問世之前，詩柔並不像眼前這般輕鬆自如。

詩柔形容創作《水中的女孩》是在揭露自我瘡疤，直視自己的不舒服。從剛開始心理的抗拒，企圖粉飾太平，被指導老師直言「不痛不癢」，到勇敢地一點一點多放「自己」進去，不再害怕表述自我，她慶幸著自己當時有堅持完成。

「我在完成作品之後更相信自己，也能聽見自己的聲音。尤其意外《水中的女孩》引起許多人的共鳴。以前我自己不敢講的，或深怕講了之後別人無法理解的感受，如今可以透過作品來表達。我想我完成了一個很重要的東西。」詩柔最喜歡的片段是末尾女孩拉起背後的洋裝拉鍊，「女孩轉頭看著鏡頭，那是看向觀眾，也是看向我自己。」

影展資訊

名稱：2022第9屆桃園電影節

日期：2022/08/19-2022/08/28

地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院

《水中的女孩》影片介紹及場次請點此

更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 桃園電影節

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航