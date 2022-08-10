【2022桃園電影節】專訪《水中的女孩》導演黃詩柔：揭露自我瘡疤，直視自己的不舒服
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詩柔形容創作《水中的女孩》是在揭露自我瘡疤，直視自己的不舒服。從剛開始心理的抗拒，企圖粉飾太平，被指導老師直言「不痛不癢」，到勇敢地一點一點多放「自己」進去，不再害怕表述自我，她慶幸著自己當時有堅持完成。
採訪：廖冠翔、羅方吾
撰文：廖冠翔
《水中的女孩》是詩柔歷時三年完成的動畫短片，這部色調舒服，轉場流暢又富有想像力的作品獲獎無數，撫慰了不少人的心，其中蘊含的女性視角，看似敏感脆弱，卻有不慍不火的柔軟包覆，癒合所有生命中曾有的傷口。創作者人如其名，作品也體現著詩意、和緩又溫柔的個人特質，甚至在工作室的命名也一脈相承——「緩慢工作」。
「我最慣用的畫幅是A5尺寸，這是我試過最適合自己的大小，除非有些設定要鏡頭縮放的段落，我才會畫在更大的A4紙張上。我會先處理背景，定調出整體氛圍，再畫好動態，接著印出來上色，完成之後再重新掃描回電腦，套入動畫軟體，當我看到畫面動起來的時候，會覺得一切都值得了！」
談著這些繁複的工序，詩柔的語氣帶有一種肯定及熱情，不難感受到那份打從心裡對於動畫創作的喜愛。一秒八格的畫面組成片長七分多鐘的短片，堅持手繪的詩柔總共畫了超過1500幅，她形容這是一段相當孤獨的過程，而她做動畫的技法則是在習得概念後，自己摸索出來的。
「後來我在影展上遇見其他動畫創作者，發現我用的方法其實是和大家一樣。」《水中的女孩》不僅讓詩柔重新認識自己，也帶她走出自己的世界，到達更多不一樣的地方。
不知不覺間轉換
《水中的女孩》是從前一部作品《無瑕》延伸出來的，在前作之後，詩柔自覺沒有把許多東西表達出來，「我覺得這樣會對不起這個靈感。」因此決定再度挑戰。
「《無瑕》是剛失戀的時候做的，情節裡還存有許多戀愛裡的感受，不管是甜蜜或是傷心，那時候還會畫一畫就掉下淚來，驚嚇到旁邊的人說你怎麼了！《水中的女孩》則是一段走出傷痛的過程，較能以旁觀的視角看待，是從第一人稱到第三人稱的過渡。」
創作當下的詩柔反覆做著同一個夢，這模糊了她對現實與夢境的認知，什麼是真的有發生過而哪些只是夢境？這樣的狀態無意間與自己的作品風格契合，沒有徑渭分明的輪廓線，利用水彩及粉彩的特性，呈現漸變與轉化，讓觀眾在不知不覺之中融入情境，走入故事之中。
「我自己平常喜歡閱讀的是詩和散文，那能讓我保有自己的思考及想像空間。對應到創作的時候，我會先有主題，再發展出幾個畫面，那些我認為一定要出現的片段會成為概念核心，之後我再將它們排列順序，構成一個故事。」
不以先行的文本限制住想像力，而是藉由圖與圖之間產生的連結營造更多想像空間，這就是為何在詩柔的作品裡能看見船帆象徵著刀尖，結痂的傷口成為一座小島，洋裝的拉鍊同時具有女性性徵意象，各式意想不到的驚喜之處。「我是喜歡邊做邊想的，同時實驗著不同形象的轉換，像是一部意識流電影。」
擷取生活中的靈光封存
「對我而言，繪畫偏向感官，你可以在畫面中描繪許多細節，讓人去探索其中的元素；動畫則是要去感受的，資訊和細節會被簡化、分散在時間裡，觀眾隨著時間的流動觀照著其中的轉變。」對詩柔而言，保有空間與時間的特性是重要的。
「我會留意日常生活中不起眼的小事物，像是動畫中的壁癌，其實是來自我擅長處理家裡的壁癌這件小事，影片首映後我帶爸媽去觀影，媽媽一看見就說這是我們家的壁癌耶！」詩柔笑著說「當我要在影片中營造『潮濕的空間』這個概念時，壁癌就自行跳出在我的腦海。」
以前看到有趣或者觸動自己的事物，詩柔會以拍照的方式將其記錄下來，只不過很多東西事後再去看，感覺會消失，會納悶起當時是什麼觸發自己，現在的她則偏好影像紀錄，將當下的氣氛、時空完整封存，以待日後品嚐。
「像我最近就常注意到，許多大樓住戶會在陽台掛起光碟片，用來驅趕鳥類在自家築巢，光碟在陽光折射下一閃一閃的光影，特別吸引我的目光。」時時刻刻都在汲取著創作養分，讓人更加期待詩柔往後的作品會再呈現出什麼面貌。
我完成了一個很重要的東西
訪談過程中，詩柔除了認真思考並回答問題外，也不時提出問題和採訪者聊著，她相當開放自在地，樂於與他人交流，並期許未來能有機會詮釋不同的故事。
「我認為能夠以作品講述別人的故事，和表達自身經驗一樣幸福，我可以藉此獲得更多啟發，經歷有別於自己的人生風景。」然而，在《水中的女孩》問世之前，詩柔並不像眼前這般輕鬆自如。
詩柔形容創作《水中的女孩》是在揭露自我瘡疤，直視自己的不舒服。從剛開始心理的抗拒，企圖粉飾太平，被指導老師直言「不痛不癢」，到勇敢地一點一點多放「自己」進去，不再害怕表述自我，她慶幸著自己當時有堅持完成。
「我在完成作品之後更相信自己，也能聽見自己的聲音。尤其意外《水中的女孩》引起許多人的共鳴。以前我自己不敢講的，或深怕講了之後別人無法理解的感受，如今可以透過作品來表達。我想我完成了一個很重要的東西。」詩柔最喜歡的片段是末尾女孩拉起背後的洋裝拉鍊，「女孩轉頭看著鏡頭，那是看向觀眾，也是看向我自己。」
影展資訊
- 名稱：2022第9屆桃園電影節
- 日期：2022/08/19-2022/08/28
- 地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院
- 《水中的女孩》影片介紹及場次請點此
- 更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。