《方圓》「1984」對談四：當私隱已成商品，還有甚麼可能？

（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談，「1984」一期包括政治、傳媒與文學藝術等角度，從決定香港前途的1984年講到《1984》的政治預言。以下節選部份內容，原文約一萬八千字。）

時間：2021年11月3日

地點：香港文學生活館

主持：鄧小樺（作家，香港文學館總策展人，《方圓》總編輯。下稱「鄧」。）

與談人：

馬嶽（中大政治及行政學系副教授，香港政制及民主發展史研究者。下稱「馬」。）

方可成（中大新聞及傳播學院助理教授，被刪號的中國公共知識份子。下稱「方」。）

黃嘉瀛（藝術家，浸會大學視覺藝術系碩士畢業。下稱「黃」。）

黃：我認識的在大陸的維權人士，最安全的方法就是將所有東西坦白。

方：是的，我們都默認打的電話都被監聽了。

黃：對，香港人現在也要學習這些維權人士的生活方式了，既然避不過來，就只好正面處理，甚麼都不藏，不說謊就不怕穿幫的道理。

鄧：梁文道也說過，在中國做事就要假設自己是一個完全透明的人。

馬：但事情不應該是這樣的，人應該要有私隱。如果我們習以為常，所有事都變得透明、公開、預設政府可以知道，那麼我們就會把自己的行為劃定在一個政府可接受的限度內，而這也是國家樂見的，所有人都確保自己合法，不會反抗政府。如果每個人都這樣生活的話，那麼政府已經解決了它的大部份問題了。

鄧：我想香港的私隱觀念是強的，這是怎樣來的？

馬：香港的其中一個特點是看重個人自由。其實政治自由在歷史上並不多，但當很多人是從大陸來香港時，他們自然會珍惜在香港做甚麼都沒人規管這一點。於是香港人一直對政府侵入個人空間是很敏感的，就像03年反23條立法，最容易引起民眾最不滿的，是警察為了國家安全就可以隨時搜屋這些事，挑起了防衛的情緒。

黃：做透明人的道德要求是很高的，大家接受不了公眾人物有瑕疵。信用系統可能也會讓大陸維權人士提高自己的生活規格，一來是要保持健康碼的有效，二來是不想被抓到把柄，但這實在是很不人性的，彷彿是決定要面向公眾的話就必須捨棄私人空間。

馬：變得二十四小時都是公開的。但這在西方社會都不會被接受的，就算是政治家，下了班、放了假就劃了私生活的界線。我懷疑東方社會在這方面的意識是不是沒那麼強？

黃：我覺得社交媒體已經影響了所有人，我們現在都習慣販賣私生活，譬如不同平台的直播、Instagram的story等等，全天候都在報導自己在做甚麼。

馬：不一定是販賣，是曝光？

鄧：是販賣，因為現在有課金制，直接打賞。樊善標教授曾經分析一個寫飲食的香港專欄作家杜杜，他只寫藝術作品中的飲食。我當時問，為甚麼他不寫自己的生活？不是可讓讀者更容易明白嗎？樊生的形容是，杜杜不需要寫這些，他寫了這麼多年，還是可以寫藝術作品，不用曝光個人生活。換言之在某個角度來看，寫個人生活有種殺雞取卵的意味，私生活寫得了幾多呢？總會寫完的。

黃：但這是一個潮流來的。因為門檻低了，大家要講自己真的很容易。現在人只能維持專注十五秒，哪裡需要展示很多東西？如果你問有多少事可以曝光的話，就是全部事，把自己完全置於監控之下。

鄧：那麼私人空間不是防衛，而是變成商品了。

馬：問題就是普通人有多大程度上可以抗拒這個販賣的潮流。

黃：有一種另類用法，就是利用網絡身份的匿名特性。就算會展示樣子，但在這張真實的臉背後還可以存在很多個匿名的分身帳戶。

Facebook剛剛宣布會停用人臉辨識，我想起之前大陸MINISO偷偷用人臉辨識也被民眾揭發，政府也立案調查。這些科技系統是否發明了就一定會成功普及？當中或許還是存在一些抗力，而且這些抗力是難以預測的，可能會是因為整容、化妝而認不出來這些無聊因素。人類發展中總會有驚喜、有創意的嘛，創意可能可以停止某些順勢的發展。

方：《1984》有一個很有意思的改編。1984年，蘋果公司把《1984》用在了廣告裡：有個老大哥一樣的人物在大屏幕上向千篇一律的聽眾講法，慶祝「信息淨化」一周年，最後有個人跑出來用錘子砸爛了屏幕。這個廣告影射IBM就是老大哥，蘋果當然就是這個打破壟斷的角色。這個廣告非常經典，影響很大，當年還在超級碗上播放，宣示蘋果就是創新者、革命者。

這個廣告到了去年又有了進展。Epic Games這間電子遊戲公司製作了一個非常流行的大逃殺類遊戲Fortnite，它出了一個廣告，在這個廣告中，Epic Games成為了摧毀屏幕的人，屏幕上的老大哥變成蘋果公司。因為蘋果強制抽取App Store裡每筆收費的30%，Epic Games試圖避開這個機制，所以被強制下架，蘋果已經從革命者變成了霸權。是不是意味著歷史也有這種循環呢？就像中共一開始也是革命的、進步的、理想主義的，後來卻變成了現在這個樣子。起來打破壟斷的人，最終還是成了維護自身霸權的人，又被其他人挑戰。這是一種宿命嗎？

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