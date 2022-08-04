《誰是外來者》：東德的北越契約工薪資被國家抽12%，懷孕女工為保工作選擇墮胎
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東南亞
文：黃文鈴
不公平的起點
沒有生活，只有工作
東德與越南於1980年4月11日簽署契約工協議，該年首批勞工共約1500人來東德，往後數年，來德人數水漲船高，高峰期是1988年，來了30567人。05
但細看這份協議內容，卻有不少不合理或未實際執行的規定，深刻影響契約工在東德的處境，尤其兩德統一後留下的契約工最受衝擊。
其中最為人詬病的是，不論越南政府或東德政府，都未替這群契約工制定任何社會融合的措施。換句話說，雙方都希望這些工人只是單純來工作，並不期望他們能藉此融入東德社會，與東德人民有任何互動。
協議中明令越南契約工受制於東德政府與越南大使館的嚴格規範。工人們每天徒步或搭專屬接駁車輛到工廠，下班直接回宿舍，全天候受到團體領導、口譯以及越南共產黨組織（例如，貿易協會、青年組織）的監控。若契約期間出現不良行為，團體領導與口譯有權力執行「政治與教育手段」，例如將他們遣送回國。06
在如此嚴密的監控下，契約工們被隔絕於德國同事與所處的社會，不得與東德人民接觸，每天的日子除了公司就是宿舍。
這樣「自成一國」的情形，加上語言隔閡，讓東德的越南契約工與西德收容的越南船民，走上完全不同的兩條路。
流水線上的墮胎女工
不僅生活處處受限，契約工在東德期間結婚、生子更是犯了大忌，按照雙邊協議，女契約工一旦懷孕得立即通報上級，再來只有兩條路可以選，若不接受墮胎，便只能踏上被遣返的回鄉之路。
儘管知道規定，但當時來東德的移工缺乏正確的避孕知識。目前住在柏林的蔻拉特（Mai-Phuong Kollath）還記得，她來到東德第二天就和其他女契約工被帶到一家婦科診所檢查身體，每個人領到一盒避孕藥丸，但「大家都不知道那是什麼，就把它給扔了。」07
在避孕知識不普及的情況下，許多越南女工不慎懷孕，為了能繼續留在東德，只能透過管道偷偷墮胎，在短時間內回到工作崗位，避免事情曝光。
曾擔任東柏林一處越南契約工舍監的韓雀（Tamara Hentschel），就曾幫助過懷孕女工。她指證，當初在東柏林一處叫做考斯多夫（Kaulsdorf）的小鎮，有一家診所願意幫忙非法懷孕的女契約工，那些女工「一個接一個像工廠流水線般墮胎，她們彼此交換保險卡，好可以一年墮胎兩次、三次，甚至四次。有人因為頻繁墮胎，再也無法自然受孕。」
不願墮胎也不願被遣返的女契約工，則想方設法躲避追查。韓雀認識其中一人，甚至躲在衣櫥裡長達數月，一直到孩子出世，整件事才曝光。
蔻拉特當初也成功隱瞞懷孕一事，而且不只如此，孩子還是她與德國同事愛的結晶。這等情事看在雙方政府眼裡，簡直罪加一等。
是什麼緣故讓她不得不走上險途？1981年，還不滿18歲的蔻拉特，離開家鄉河內，來到北德麥克倫堡－佛波門邦（Mecklenburg-Vorpommern，簡稱麥佛邦），一個叫做羅斯托克（Rostock）的城市。帶著對遙遠異鄉的憧憬，行李箱裡放著家人的照片和一本日記本，「我那時候深信，東德就是天堂，那裡的人都很快樂。」
但她的幻想很快就破滅了，她被帶到羅斯托克港口，一座負責碼頭工人伙食的大型廚房。蔻拉特的合約上載明了「Herdhilfe」，也就是廚房伙工，與先前想像差遠了。知道工作內容的當下，她拿頭猛撞桌子，淚流不止。但不管多傷心也於事無補，因為契約工沒有選擇工作的機會。
當年契約工待遇並不高，蔻拉特每個月只領340東德馬克（Ostmark），在宿舍裡與其他五名越南女工同住一戶。工廠契約工們每兩年可以寄一個大型木箱回越南，她存了好久的錢，買了家庭式編織機、腳踏車跟白糖、洗衣皂等日用品，一同海運回家鄉。
努力工作了五年，合約期滿後，蔻拉特的表現獲得肯定，工廠與她續約兩年。1986年她與一位德國同事陷入情網，兩人想像一般人一樣結婚生子，長相廝守，但事情當然沒有那麼簡單。
「為了辦理結婚，越南大使館要求我提供父母的同意書，但我爸媽反對這樁婚事，他們要我回越南、嫁給越南人。」
為了改變爸媽的心意，她想出了一個辦法，就是懷孕，而她也真的懷上了孩子。
為了不讓旁人看出破綻，蔻拉特每天穿著寬鬆的衣服，小心翼翼守護著肚裡的胎兒，照常輪四班制的班，有時得連續照顧廚房鍋爐長達12小時，但她從不喊苦，日子一天一天挨下去。
一直到孕期7個月，已經無法墮胎時，蔻拉特才公開坦承懷孕。「當時黨委書記勃然大怒，威脅要把我放在下一班遣返班機上。」但他沒有得逞，蔻拉特平安誕下一名女嬰後，在家鄉的父母終於同意婚事，隔年，她如願與德國夫婿成婚，取得合法長期居留權。08
嚴禁女契約工懷孕的規定，直到柏林圍牆倒塌的前幾個月，隨著東德情勢改變才漸漸鬆動。當時西柏林的物品開始在東柏林流通，懷孕的越南女工也愈來愈多，不過她們不被准許待在原本的宿舍，而是被安排住在一處特定收容所，她們生下的這批嬰兒，成為東德時期最早出生的越南契約工後代。
韓雀回憶，當時大概有一年左右都沒有相關法律規範這群母子的權益，這些契約工母親無法像其他東德媽媽一樣請領兒童零用金（Kindergeld），孩子滿六個月後，也無法比照東德小孩上幼兒園。
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