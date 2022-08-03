裴洛西訪台引發第四次台海危機，股匯市如驚弓之鳥，公股行庫與國安基金拉抬護盤

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台牽動兩岸政治敏感神經，使全球金融市場陷入恐慌，擔心擦槍走火引發供應鏈危機。台股、匯市連日弱勢為了穩定投資人信心，護盤國家隊全部動起來，今（3）日台股收盤小漲0.2%，收在1萬4777.02點，成交量則量縮為新台幣1748.09億元。

台海危機，股市如驚弓之鳥

昨（2）日台股一度一度重挫逾300點，終場收跌234點，中國、香港等股市成為重災區，國際資金湧入黃金市場帶動上揚。今日開盤再延續弱勢，一度跌破1萬4700點，再度碰觸月線後，反彈於平盤小幅震盪，但終場則是在台積電拉尾盤帶動下收紅，加權指數收盤小漲29.7點，小幅上漲0.2%，收在1萬4777.02點，成交量則量縮為新台幣1748.09億元。

裴洛西是25年來訪台的最高階美國官員，此舉讓中國氣得跳腳，北京當局早已揚言，若裴洛西訪台會帶來「嚴重後果」；而美國則回應對台立場不變，敦促中國切勿太過極端。

根據中國官媒《央視》報導，在裴洛西抵台之際解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽，解放軍將於8月4日12時至7日12時，於台海周圍進行實彈軍演，對台灣政府施壓，同時亦向美國表達強烈不滿。此後，中國海關總署叫停再台灣100多家食品廠食品業者產品輸入，品項涵蓋餅乾、糕點、麵包、茶葉等，加強對台灣食品、農林漁牧業的壓迫力道。

資深投資人黃伯堃告訴《關鍵評論網》近日地緣政治風險大，投信投顧等操作較為保守，成交量下跌明顯，等待風頭過去後，台股將再回歸於經濟結構面，首要觀察各大公司的庫存情況，而中國「爛尾樓」造成市場消費力道能否回溫。

公股行庫、國安基金動起來，專家強調：面臨短期震盪

受到中國恫嚇影響，台股風聲鶴唳。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華對此表示：「國安基金本就隨時緊盯國內外任何重大事件與變化，裴洛西來台後究竟會產生怎樣的狀況，會隨時務實應對，但『也不會說一個人來就好像世界末日』」。

前日，八大公股行庫早已動起來，買超新台幣71.07億元，買超標的包括鴻海、聯電、長榮、富邦金、玉山金、長榮航、陽明、南亞、新光金等等權值股，拉抬和穩盤心態明顯。

在匯市方面，匯銀主管告訴《經濟日報》，地緣緣政治風險讓外資大舉出走，估計一天匯出逾10億美元，為了避免恐慌情緒蔓延，市場傳出央行對國內大型出口商動用道德勸說，要求可以「多賣一點美元」，協助央行穩住匯價。

他說：「老大（指央行）勸說奏效，有些大型出口商確實出來多賣了一些，且老大自己也賣了不少美元，讓新台幣29字頭匯價多守住一天。」

報導引述台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，本次台海危機對股市影響是「短暫的」，不過資金持續流出，匯率可能站回3字頭，近3個月內匯率很可能維持在30至30.5元區間波動整理。

不約而同的，永豐期貨副總經理廖祿民也向《數位時代》強調，裴洛西訪台是美中的角力，目前兩國的經濟情況不佳，只能故作聲勢，中國也不太敢輕舉妄動。他甚至說，「台股最壞的情況已經過去了」，前波大修正也已經告終，今日台股跌但期貨也沒有殺很多，接下來最多再波動1至2天就會結束。

裴洛西訪台談及「晶片法案」

值得一提的是，民進黨立法院黨團總召柯建銘對外表示，裴洛西今日上午有跟台積電董事長劉德音談及晶片問題，也提到眾議員對於「晶片法案」（Chips and Science Act）付出很多努力，以及該法案對半導體工業上面的影響，「今天的對談是歷史性的，也是很重要的里程碑。」

而在裴洛西訪台前夕，台積電董事長劉德音罕見接受《CNN》訪談時強調，軍事力量或入侵將使台積電工廠無法運營，由於全球供應鏈下，晶片需要歐洲、日本和美國的合作才得以順利生產。

《華盛頓郵報》引述知情人士指出，台積電正在美國亞利桑那州建造一座晶片工廠，由於台積電考慮擴大建廠計畫，在同一個位址打造其他座工廠，因此有可能向裴洛西磋商爭取更多補助。而這座工廠預計2023年末完工。

黃伯堃對此解讀，台積電和美國站在一起對外宣示意味濃厚，晶片法案補助是其次，更重要的是台積電是否得優先取得「先進製程設備」，進一步擴大和勁敵三星的差距，而在美廠房的稅賦、關稅等是否有討論空間，將成為未來觀察的重點。

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核稿編輯：翁世航