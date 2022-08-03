Logitech G「Aurora美型炫光」打造玩宇宙標配 高顏值極光RGB燈效、超夢幻色調、客製化配件，展現與眾不同享樂態度

「玩宇宙」勢力擴張！根據調查1顯示，全球遊戲玩家中女性與輕玩家已超過半數， Logitech G看好新興「玩」世代生活型態，於今（2日）宣布推出「Aurora美型炫光系列」，含「G705無線滑鼠」、「G735無線耳機麥克風」、「G715無線機械式鍵盤」、「G713機械式鍵盤」，結合社群創作、遊戲娛樂、直播互動、音樂沉浸、永續生活等多元生活面向，更首度串聯Logitech G與BLUE麥克風軟體介面打造生態圈；更融入個人潮流穿搭與生活空間，對新世代來說，娛樂不再是一種消遣，而是態度的彰顯。Aurora美型炫光系列將顛覆新世代對於硬體周邊與軟體配件的想像，讓所有人皆能自在隨心表露自我個性！

Blue Yeti麥克風美型炫光聯名限定雙新色「炫光白」與「甜玫粉」，讓創作者與直播主配備吸睛更上鏡！Photo Credit：Logitech 羅技

Aurora美型炫光系列擁有潮流外型、超高顏值極光漸層RGB燈效、夢幻時尚色系與可隨時替換的客製化造型；貼近不同頭型、手型的設計，讓每個使用者都能享有超舒適使用體驗。搭配「Blue Yeti雪怪專業USB麥克風」聯名限定雙新色「炫光白」、「甜玫粉」，糖果系的高顏值外型，讓娛樂與創作也可以超時尚！Aurora美型炫光系列將於8月10日至12日蝦皮超級新品日獨家開賣，領券更享優惠；期間內購買Logitech G任一品項，即享Blue Yeti麥克風「炫光白」、「甜玫粉」3,990元加價購優惠。個性的夢幻周邊組合，為你打造玩宇宙隨行標配！

Aurora美型炫光系列擁有潮流外型與超高顏值極光式流動感漸層RGB燈效，使用Logitech G HUB即可設定千種與眾不同的極美炫光效果，讓娛樂也超Fashion！Photo Credit：Logitech 羅技

玩世代首選Logitech G Aurora美型炫光系列內外兼具，娛樂之外更實現永續生活

Logitech G Aurora美型炫光系列擁有超高顏值外型，顛覆傳統的全新設計，採用溫和色調及柔美線條，讓遊戲周邊不再只有單調配色和陽剛外型；專為長髮和小手尺寸考量的設計，更滿足女性使用者的需求。使用Logitech G HUB即可設定千種與眾不同的極美炫光效果，有別於一般RGB的極光式流動感漸層燈效，讓娛樂也超Fashion！搭配Logitech Blue VO!CE聲音軟體設定不同音效與收音效果，發展聲音創作更靈活，讓創作者靈感不受限。從視覺到聽覺，整合多樣生活樂趣，打造完整娛樂生態圈。

Aurora美型炫光系列全產品採用環保材質，擁有碳中和認證並實現零碳足跡，外包裝獲得FSC™森林管理委員會認證，創造永續娛樂生活！G705無線滑鼠、G735無線耳機、G715無線鍵盤皆搭載Logitech G獨家LIGHTSPEED無線連線技術與藍牙雙模連線，輕鬆切換不同裝置，生活享受再也不受「線」；配備USB-C充電接頭，更方便隨手充電。

G705無線滑鼠、G735無線耳機、G715無線鍵盤皆搭載Logitech G獨家LIGHTSPEED無線連線技術與藍牙雙模連線，輕鬆切換不同裝置，生活享受再也不受「線」。Photo Credit：Logitech 羅技

Logitech G美型炫光系列滿足各種生活型態需求，享受極致娛樂體驗

Logitech G G705美型炫光多工遊戲滑鼠

側邊弧形線條舒適貼合手部曲線，更適合女生的小手，具有強烈設計風格，高顏值之外更兼具握感舒適。按鍵音量小，不論是遊戲連線或是創作設計，更能專心不受干擾。超長電池續航40小時，重量僅有86公克，隨時隨地，玩樂帶著走！

G705無線滑鼠擁有高顏值之外兼具握感舒適，LIGHTSPEED/藍牙雙模連線與超長電池續航40小時，重量僅有86公克，隨時隨地，玩樂帶著走！Photo Credit：Logitech 羅技

Logitech G G735無線美型RGB遊戲耳機麥克風

Logitech G首款支援Blue VO!CE 2.0軟體的耳機，使用Logitech Blue VO!CE即可輕鬆變換聲音效果，整合多樣聽覺樂趣；DTS和虛擬環繞聲設計，讓人更「聲」歷其境。搭載LIGHTSPEED與藍牙雙模連線功能，不論是想來場手遊或PC Game，或是享受沉浸式音樂生活，隨時隨地一鍵切換不同聽覺娛樂，成為「玩宇宙」必備耳機！耳罩可旋轉、替換，貼合不同頭型；可拆卸式麥克風，單用耳機出門也是時尚配件，展現獨特個人品味！

G735無線耳機為Logitech G首款支援Blue VO!CE 2.0軟體的耳機，完美整合多樣聽覺樂趣。耳罩可旋轉、替換，貼合不同頭型；更配備可拆卸式麥克風。Photo Credit：Logitech 羅技

Logitech G G715無線美型炫光機械式鍵盤 & G713美型炫光機械式鍵盤

配備紅軸和茶軸兩種軸體，降低敲擊音量之外還能保留回饋感；短版尺寸適用各種場合。底部搭配可愛且Q彈柔軟的雲朵掌墊，俏皮又兼具功能性，使用鍵盤時墊在雙手下方，工作、娛樂更舒適，彷彿飄浮於雲端的輕鬆體驗！

G715無線機械式鍵盤與G713機械式鍵盤支援紅軸和茶軸兩種軸體，降低敲擊音量之外還能保留回饋感；短版尺寸適用各種場合。Photo Credit：Logitech 羅技

Blue Yeti美型炫光「炫光白、「甜玫粉」聯名限定雙新色發表，實現多項娛樂的必備神器

實況主與創作者最愛的「Blue Yeti雪怪專業USB麥克風」同步推出美型炫光系列雙新色「炫光白」與「甜玫粉」，不僅是玩世代遊戲實況必備，更是網美直播K歌首選！Yeti麥克風系列自推出以來，廣受大眾青睞，隨插即用的方便性，以及適合不同情境的「心型、雙向、全指向、立體聲」四種收音模式，更免費搭載Blue VO!CE音效軟體，輕鬆駕馭各種收音需求。Yeti美型炫光系列雙新色潮流可愛兼具，不僅配色超夯、超搶鏡，更附贈獨家Streamlab Aurora系列主題，不只硬體，連軟體也要超時尚；兼顧顏值與功能，絕對是展現自我風格的夢幻配備！

8月10日至8月12日蝦皮超級新品日首發優惠，Yeti雙新色更享加價購！

Logitech G Aurora美型炫光系列將於8月10日至8月12日蝦皮超級新品日獨家開賣，購買指定商品，登記即送超可愛糖果系配件，色款隨機出貨，名額有限，送完為止：

購買G705無線滑鼠，登記即送限量滑鼠墊；

購買G735無線耳機麥克風，登記即送限量耳機罩；

購買G715無線機械式鍵盤或 G713機械式鍵盤，登記即送限量鍵盤面板與鍵帽組；

凡購買Logitech G任一品項，即享Blue Yeti麥克風「炫光白」、「甜玫粉」雙新色3,990元加價購優惠（原價5,590元）。

蝦皮新品日優惠期間領券最高折1,300元，登記再送蝦幣，跟上玩世代個性風潮就趁現在！

更多產品資訊及預購訊息：

【Logitech G蝦皮超級新品日購買連結】：https://shopee.tw/logitechg.store（8月10日晚上12點正式開賣）

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註解：

[1] 根據2021年權威遊戲研究機構Newzoo調查顯示，女性遊戲玩家占整體遊戲玩家人口女性比例一半。