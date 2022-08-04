在社群張貼陌生人的私密影片幫自己衝人氣，算是「散播猥褻物品罪」嗎？
我們想讓你知道的是
無論本意是不是去刻意傳播他人的不雅影片，只要做出這樣散布猥褻物品的行為，就會有相關的刑責，不能以吸引人氣為由，讓自己不必為魯莽的行為付出代價。
有位大學生參加籃球系隊的票選活動，為了能幫自己拉到更多的人氣，因此在很多社群網站的社團中張貼了宣傳貼文，然而這樣的舉動卻為他帶來了牢獄之災。
為什麼會這麼嚴重呢？為了宣傳活動而到處轉發貼文不是很正常的事情嗎？為什麼這個學生卻會有刑責呢？
這個事件的重點，就在於他的貼文內容，這位大學生為了吸引人注意，竟然在貼文中放了他人的性愛影片作為噱頭，藉此讓更多人注意到並且瘋狂轉發。影片的主角最後也在友人的提醒下得知此事，她認為這樣的行為非常過分，甚至連自己朋友都能看到，表示這影片已經遭到網友們到處流傳，讓她因此身心受創，選擇對男大生提告。
《刑法》上有規定，假如將猥褻物品到處散播供人觀覽，將會觸犯散播猥褻物品罪，最重可處兩年的有期徒刑，這邊的猥褻物品不單單只有影片的形式，像是圖片、文字、聲音或是其他的事物等等，只要是有包含猥褻內容的東西，都是不能這樣隨意散布給大眾觀覽的。
而實務上認為，所謂的猥褻指的是在客觀上足以誘起他人之性慾，或是在主觀上足以滿足自己性慾的行為，以往常見的一些不雅影片外流基本上就是在這個範圍之內。因此，只要是到處去散布他人的不雅影片就有很大可能會成立此罪。
不過可能會有人好奇說，根據大學生的說法，他原本「不知道當事人是誰」，如果本意不是如此，只是希望透過這樣吸眼球的方式博取大眾的注意可以嗎？其實，這樣的行為更糟糕。
利用他人的私密影片做為自己宣傳的工具，完全不在意是否會造成影片當事人的傷害，就有如是為了個人宣傳，就毫不在意地去傷害他人。因此，無論大學生的本意是不是去刻意傳播他人的不雅影片，只要他做出這樣散布猥褻物品的行為時，就會有相關的刑責，不能以吸引人氣為由，讓自己不必為魯莽的行為付出代價。
回顧過去的種種事件，這種私密影片外流對當事人的影響真的會非常可怕，不只會造成當事人身心受創，對於大眾產生排斥以及恐懼，甚至還有受害的當事人因此承受不住壓力而選擇輕生，也能了解到這種事件為何都會讓人們群起激憤，因為無論你是刻意或是無心地去將他人私密影片到處流傳，就可能導致一個人被你毀掉。
因此，若是見到類似的情況，大家一定要努力去阻止、主動通報相關機關，不讓影片繼續傳播，以免造成永不可逆的傷害。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。