在社群張貼陌生人的私密影片幫自己衝人氣，算是「散播猥褻物品罪」嗎？

有位大學生參加籃球系隊的票選活動，為了能幫自己拉到更多的人氣，因此在很多社群網站的社團中張貼了宣傳貼文，然而這樣的舉動卻為他帶來了牢獄之災。

為什麼會這麼嚴重呢？為了宣傳活動而到處轉發貼文不是很正常的事情嗎？為什麼這個學生卻會有刑責呢？

這個事件的重點，就在於他的貼文內容，這位大學生為了吸引人注意，竟然在貼文中放了他人的性愛影片作為噱頭，藉此讓更多人注意到並且瘋狂轉發。影片的主角最後也在友人的提醒下得知此事，她認為這樣的行為非常過分，甚至連自己朋友都能看到，表示這影片已經遭到網友們到處流傳，讓她因此身心受創，選擇對男大生提告。

《刑法》上有規定，假如將猥褻物品到處散播供人觀覽，將會觸犯散播猥褻物品罪，最重可處兩年的有期徒刑，這邊的猥褻物品不單單只有影片的形式，像是圖片、文字、聲音或是其他的事物等等，只要是有包含猥褻內容的東西，都是不能這樣隨意散布給大眾觀覽的。

而實務上認為，所謂的猥褻指的是在客觀上足以誘起他人之性慾，或是在主觀上足以滿足自己性慾的行為，以往常見的一些不雅影片外流基本上就是在這個範圍之內。因此，只要是到處去散布他人的不雅影片就有很大可能會成立此罪。

不過可能會有人好奇說，根據大學生的說法，他原本「不知道當事人是誰」，如果本意不是如此，只是希望透過這樣吸眼球的方式博取大眾的注意可以嗎？其實，這樣的行為更糟糕。

利用他人的私密影片做為自己宣傳的工具，完全不在意是否會造成影片當事人的傷害，就有如是為了個人宣傳，就毫不在意地去傷害他人。因此，無論大學生的本意是不是去刻意傳播他人的不雅影片，只要他做出這樣散布猥褻物品的行為時，就會有相關的刑責，不能以吸引人氣為由，讓自己不必為魯莽的行為付出代價。

回顧過去的種種事件，這種私密影片外流對當事人的影響真的會非常可怕，不只會造成當事人身心受創，對於大眾產生排斥以及恐懼，甚至還有受害的當事人因此承受不住壓力而選擇輕生，也能了解到這種事件為何都會讓人們群起激憤，因為無論你是刻意或是無心地去將他人私密影片到處流傳，就可能導致一個人被你毀掉。

因此，若是見到類似的情況，大家一定要努力去阻止、主動通報相關機關，不讓影片繼續傳播，以免造成永不可逆的傷害。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航