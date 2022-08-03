怒罵裴洛西「戰爭販子、老巫婆」，刑事局證實超商、台鐵、路邊廣告看板螢幕遭駭客攻擊

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對於超商螢幕遭駭，刑事局已經派遣專責網路科技犯罪偵查的偵九大隊人員，與該局科技研發科專人，到超商播放影像的伺服器主機，進行採證了解
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日晚間抵達台灣，今日（3）開始一連串的拜會行程。不過，一早就有民眾發現超商的螢幕疑似遭駭，網友紛紛上傳住家附近7-11的相片，可見螢幕上被打上「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的字樣，一旁還放上裴洛西的照片。
根據《ETtoday新聞雲》報導，711對此表示，廠商受到不明來源干擾播放訊息，已經立即請廠商修復，門市正常營運。
刑事局今日中午表示，目前已經派遣專責網路科技犯罪偵查的偵九大隊人員，與該局科技研發科專人，到超商播放影像的伺服器主機，進行採證了解，證實是遭到駭客入侵，後續會由偵九大隊偵辦。
經濟部商業司對此回應，已經即時與各超商超市業者聯繫，遭駭的電子看板仍需時間修復，目前以關閉電子看板的方式處理，並由廠商持續維修中。對於有心人士為了政治操作，入侵業者的超商電子看板，經濟部表達遺憾與譴責。
除了超商以外，各地也陸續傳出災情。台鐵新左營站售票處旁的螢幕，一早10點就被用簡體字打上：「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑釁；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不斷；偉大華夏終將統一！」
根據《蘋果新聞網》的報導，台鐵表示，螢幕上廣告公司的廣告，接的是廠商網路而非台鐵局網，局內的資訊系統沒有受到影響。台鐵車站發現後，就立即關閉該處螢幕電源，並通知廠商全面停止推播，也檢視各場站車輛，以防止類似情形發生。之後除了報警處理外，會與資安顧問到宣揚廣告公司了解事件，並依照合約追究責任。
除此之外，也有網友貼出在南投竹山的大型電子廣告看板照片，上面的字樣是與新左營站相同的「老巫婆竄訪台灣」，根據《三立新聞》報導，竹山鎮公所表示，經民眾舉報廣告看板異常之後，已經先將看板關機，並聯絡廠商處理，重開機後已經恢復正常。至於為何會出現字樣，初步了解，懷疑是廣告牆軟體採用中國廠商開發的系統，目前暫時切斷網路，確保不會再被駭客入侵。
總統府、外交部網站昨日也遭攻擊，流量為平日200倍
這並不是因裴洛西來台引發的第一次網路攻擊，總統府發言人張惇涵昨晚指出，從昨日下午約5:15起，總統府官網遭受境外DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，攻擊流量是平日的200倍。DDoS攻擊指的是透過產生大量請求，讓目標系統無法負荷，總統府官網一度無法顯示，但經總統府處置後已經於20分鐘內恢復正常運作。
同時，外交部也受到攻擊，根據《路透社》的報導，這兩個網站每分鐘收到來自中國、俄羅斯和其他地方高達850萬次的請求。
張惇涵表示，面對境外勢力持續的複合式資訊作戰，政府各機關會持續加強監控，維護國家資通訊安全，以及各關鍵基礎設施穩定運作。
《路透社》的報導指出，網路安全教育研究機構「SANS科技研究所」的研究主任烏爾里希（Johannes Ullrich）表示，這是中國駭客為了傳達訊息，而對網站進行的隨機、毫無道德的攻擊。通常這種攻擊會持續幾天，然後在一週內結束。
烏爾里希指出，數十萬個IP位址發動這場破壞性的數位閃電戰，這些位址和在中國商業網路註冊的設備有關。從週五以來，一組類似的IP位址一直在進行搜索，找到容易鑽的網路漏洞，這種做法並不符合中國政府駭客的作風，而是中國民間駭客所為。
新聞來源
- 快訊／7-11螢幕「裴洛西滾出台灣」 刑事局蒐證確認駭客入侵（ETtoday新聞雲）
- 新左營車站螢幕秀「老巫婆竄訪台灣」 台鐵：內網未遭駭！已報警追兇查廠商（蘋果新聞網）
- 「老巫婆竄訪台灣」攻陷南投竹山看板 疑用大陸軟體引駭客（三立新聞）
- Attacks on Taiwan websites likely work of Chinese 'hacktivists' - researchers（Reuters）
延伸閱讀
- 從外媒頭條到美方聲明的弦外之音，如何解讀「裴洛西訪台」的表裏政治意涵？
- 蔡英文總統接見美國眾議院訪團，頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，彰顯「台灣最堅定友人」
- 睽違51年再有美國現任眾議院議長拜訪立法院，裴洛西讚「台灣是全世界最自由的社會之一」
- 【裴洛西訪台】台灣、中國民間如何反應？BBC訪專家：「劍拔弩張，得失難料」
- 【裴洛西訪台】中國宣布禁止對台出口天然砂，食品類再禁柑橘類水果、白帶魚、竹莢魚
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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