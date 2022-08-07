【講座】5G劇場，VR技術應用經驗談，「科技藝術」的下一步該怎麼走？
我們想讓你知道的是
第二屆桃園科技藝術獎講座《新媒體劇場的空隙地帶》，找來包含兩廳院總監劉怡汝、文策院處長李懷瑾、廣達電腦技術長張嘉淵，以及編舞家何曉玫、周書毅、劇場導演陳芯宜，一同針對5G劇場，VR技術運用，展開自己的經驗談。
文：AQ編輯部
隨著疫情改變閱聽習慣，國家級場館、各縣市政府也致力於推動科技藝術，科技藝術相關系所更紛紛成立，這兩年科藝作品可說是蓬勃發展。然而，官方如何看待科技藝術？對於科技藝術在國內的發展有何理念？創作者又會遇到什麼樣的瓶頸？
第二屆桃園科技藝術獎講座《新媒體劇場的空隙地帶》，就找來包含兩廳院總監劉怡汝、文策院處長李懷瑾、廣達電腦技術長張嘉淵，以及編舞家何曉玫、周書毅、劇場導演陳芯宜，一同針對5G劇場，VR技術運用，展開自己的經驗談。
概念、能力、技術：科技與藝術的交鋒
這場在台北國際藝術村舉辦的講座，由廣藝基金會執行長楊忠衡與桃市府藝文設施管理中心主任陳瑋鴻先開場。陳瑋鴻表示，桃市府在2017舉辦的科技藝術節，目的就是為了串連藝術與產業間的火花，幾年下來，親眼見證了技術運用與表演能量上的進步。
廣藝基金會執行長楊忠衡亦表示，這些年的劇場經驗，能發現藝術與技術之間的關係是「美好但不滿足」，技術會往前走，藝術更是築夢的過程，因此藝術與技術應該要互相競逐，才能協助夢想走得更遠。
兩廳院總監劉怡汝以《給C世代的數位展演備忘錄》為題，分享兩廳院從2006年至今的數位化轉型歷程。她提到兩廳院至今已35年，因此這個轉型歷程拉得極長，從2008年開始，兩廳院就引進各種數據分析系統，協助管理上的數位化。
行政上完備後，便是器材，包含了場館的5G建置、整頓音樂廳，以及協助製作更多科技藝術作品，未來更會有以線上為主的第五劇場。她認為科技與藝術的整合需要投注更多心力，包含技術、能力、概念，雙方都要放手才能合作順暢。
廣達技術長張嘉淵則以DX（Digital Transformation）概念來詮釋本場講座主題。他認為科學與藝術中間本就有間隙存在，而科技藝術的現階段就是要找到通道，讓科技能服務藝術。
他以工程師的角度發言，認為無論是科技或是藝術都是想像力的詮釋，當這兩種想像力交集時，必須解決的不僅是技術問題，同時還有使用者的經驗，因此才會困難重重。
這幾年我們已經看到的科技上的典範轉移：從大型電腦至個人電腦，再到雲端至AI。科技藝術也是一樣：劇場想做什麼樣的轉型？希望使用什麼樣的科技？沉浸式體驗的場域發生於何處？期盼什麼樣多元的人性選擇？他期待工程師端能透過與更多的表演藝術團隊合作，大家一同找到未來藝術的可能性。
VR的困難在哪裡？讓藝術家說給你聽！
下半場以VR為主軸，清大藝術學院教授邱誌勇在開場時提到，在科技藝術還未發達時，歐洲學者把VR稱為「想像的媒體」，如今十年過去，VR已經成功且普及。他認為問題在於穿戴式裝置的負擔有沒有辦法改善，才能走入家庭生活。這也會改變人們的體驗。
導演陳芯宜與舞蹈家周書毅則以VR電影《留給未來的殘影》為題，談到劇場運用VR技術的困難性，包含必須重新測量器材與觀者的距離、精算網路速度的延遲對於表演上的影響、以及設計情境讓觀者不分心，這些對藝術創作者來說都是極富挑戰的體驗，同時，也透過一再地跟器材磨合，能再探索自我對身體的定義。
編舞家何曉玫則提出大哉問，在跟手機等新媒體競爭的情況下，人為何還要看劇場？為了尋求虛實之間的答案，她回頭探索舞蹈的界線，並以《極相林》跟《默島新樂園》等作品討論這個時代感受身體的新方式。
何曉玫認為體感上（比舞台）距離更近的VR頭盔，可以重新定義觀者與舞者的親密感；同時，透過新的載具，讓觀看者的身體感受產生跟舞者同樣的動態，也有機會紀錄舞者的真實身體感受。
文策院文化科技處處長李懷瑾則疏理自己的VR觀影經驗。她提到台灣產業以科技業為主軸，有足夠的硬體支援，加上科技藝術發展得早，因此台灣的科藝作品在國際上的識別度是高的。VR是一個發展中的載體，它帶來的虛實交錯經驗，會刺激大家探索人與人、人與物的連結。
她也期待數位與科技能幫助文化產業，包含建構與觀者的互動性、對創作的啟發，以及開發更多跨域的可能。藝術探索心靈跟思想，而VR是極強的感官啟發工具，李懷瑾認為，人們已經走向感知藝術的下一段。
最後，邱誌勇以「出神、入戲」為科技藝術的虛實感受做總結。現今科技藝術研究的三大方向為：科技介面、技術圖像、觀者，邱誌勇同樣認為展演已經走到時代前端，並期許產業能加深跨領域數位藝術表演的推廣。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商