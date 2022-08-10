「重縫」婆羅洲邊緣：現代馬印汶的三國分界，讓原在此的南島語民族「同島不同命」？

文：吳佳翰、吳浚生

這座世界上第三大的島，足足有二十個台灣島那麼大。

數百年前，遠道而來的探險家為之繪上神秘的色彩。當時縱橫南海的阿拉伯人流傳著，它是一個盛產寶石、黃金和香料的地方。

甚者有學者認為1292年元朝忽必烈的軍隊入侵爪哇時，順道「訪問」了這島的北部。這座現在被印尼、馬來西亞和汶萊（Brunei）三國劃分的島，被稱為婆羅洲（Borneo）。中國古籍早有它的記載，南朝和隋唐所記載的「婆利」和宋明時期的「渤泥」被認為是当今汶萊的前身。Borneo是歐洲人音譯Brunei後演變而成的發音。

現在學者往往使用官話發音把「婆利」和「渤泥」念成「Po-Li」和「Bo-Ni」，較難讓人聯想成「Brunei」。筆者認為，應用接近當時的中古音來發音，婆利的「Bua-jiəd」和渤泥的「Buət-niei」應該更接近「Brunei」。（注：讀者不妨以廣府話、客家話或者閩南語試試。）

以上推論足以印證婆罗洲上的汶萊至少在1500年前和中國建立了貿易關係。擁有如此「悠久且傳奇」的過去，如今島上的原住民是誰？他們從何而來？如今持有哪些身份認同呢？

婆羅洲的南島語族

現今婆羅洲原住民和台灣原住民一樣，被學者們歸類為南島語族。據推測，南島語族於3500至3000年前出走台灣來到菲律賓，約1000年後又往婆羅洲、東太平洋密克羅尼西亞（Micronesia）等地遷移。

據考古發掘，在南島語族抵達婆羅洲之前，已有智人在當地生活。估计歐洲人於16世紀抵達之時，當地住民都已被通婚同化成南島語族。

根據已故的語言學泰斗白樂思（Robert Blust）和其學生Alexander Smith的分類，源自婆羅洲的語支可分為南北兩支：泛巴利多語支（Greater Barito languages）和泛北婆羅洲語支（Greater North Borneo languages）。

泛巴利多語支取名自婆羅洲南部的巴利多河（Barito river），顯示該語支的原型極可能源自該流域。而後者則涵蓋了婆羅洲北部大部分馬來西亞土著（含砂拉越原住民和馬來人）的母語。

Photo Credit：Obsidian SoulCC BY 4.0 南島語族遷移時間圖

海上民族至非洲東部

居住馬來西亞沙巴洲海岸的巴瑤人（Bajau），尤其是被譽為「海上吉普賽人」的海巴瑤（Bajau Laut），是南島語族研究的顯著個案。較早前，他們常被認為來自菲律賓流域。直到最近，他們的語言才被學者歸納在泛巴利多語支底下的「薩馬-巴瑤語群」（Sama-Bajaw languages）。巴瑤人說的，是源自婆羅洲南部的本土語言。

更為有趣的是，遠在南島語族分佈最西邊的馬達加斯加語（Malagasy），竟也屬於泛巴利多語支。研究發現，最接近馬達加斯加語的語言是相隔7000多公里，在巴利多流域流傳的瑪安延語（Ma’anyan）。

公元50至500年間，馬來人和爪哇人透過商船把瑪安延人，從婆羅洲，多批載至遙遠的馬達加斯加島當勞工和奴隸。回不了家的瑪安延人成了該島的第一批近代移民，但依然某種程度上保留了從婆羅洲帶來的母語，造就了今天泛巴利多語支橫跨印度洋的奇景。

由此得知，婆羅洲原住民，至少沿岸一带、交通相對便利的居民，在歐洲人抵達之前，並非想像中的「不受干擾」（untouched）。在古馬來語（Old Malay）還沒有成型的魏晉南北朝時期，他們已經在某種程度上參與了由印度文化主導的貿易網路。

來自其他島嶼的再移民

除了泛婆羅洲語支和泛巴利多語支，如今婆羅洲的居民也有來自其他馬來群島的移民後代，如來自西爪哇的爪哇人（Jawanese）、東爪哇的馬都拉人（Madurese）、南蘇拉威西的武吉斯人（Bugis）、北蘇門答臘的巴達克人（Batak）等。他們通常選擇落戶婆羅洲的海岸。

居住在婆羅洲的海岸居民較常接觸伊斯蘭文明，相對融入現代海洋文明，在經濟上較為優勢，而形成了對內陸居民的族群優越感，致使後者常在政治和經濟面向感受到前者的壓迫。

在殖民者抵達前，婆羅洲的南島語族已發展出自我的族群認同。如此的認同和婆羅洲的邦國有關。舉例來說，如今存在於沙巴洲和北加里曼丹省的布隆岸（Bulungan）、庫台（Kutai）和帝東（Tidung）人，都是布隆岸、庫台和帝東邦國的遺民後代。

英荷殖民時代，過去不受邦國統治的人群，也因爲殖民者帶來現代治理框架，而被灌輸族群的概念。他們的自稱和彼此的互稱，成了現在婆羅洲上百種人群的代號。

Photo Credit:Daryona, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons 加里曼丹的語言分類。 G：泛巴利多語支 N：北婆羅洲語群 L：陸達雅語群 M：馬來語群 N、L和M都屬於泛北婆羅洲語支。 S：南蘇拉威西語支

日益強加的國族主義

英荷分島而治之後，被人為劃分成兩個政權的族群仍然維持著經濟、文化、親屬和情感的紐帶。即便直到戰後，馬來西亞聯邦和印尼共和國成立，兩國早期的婆羅洲邊界，並沒有實施嚴格的管理，人群的交流自然較多。然而，相對比起馬印兩國的政經中心，婆羅洲邊界的人數不多，經濟落後，社會影響力不大，並未對國族國家構成威脅。

1990年代起，隨著資訊技術的成熟，兩國也開始透過大眾傳媒向其婆羅洲的子民灌輸國族主義。這尤其在印尼較為成功：一般的加里曼丹原住民都會自稱印尼人（Indonesian），再說自己是哪個族群。他們甚少自稱「加里曼丹人」（Orang Kalimantan）或「北加里曼丹人」（Orang Kalimantan Utara），當然更不會自稱「婆羅洲人」（Bornean）。