余杰《偽裝的改革者》：李登輝何以戰勝林洋港，成為蔣經國的接班人？

文：余杰

為什麼他們的兒子沒有成為接班人？

獨裁者若無法確立接班人，或其確立的接班人不能順利接班，則其政治遺產無法傳承。獨裁者最希望傳位給兒子或家人，此種血緣關係最能保障其歷史地位不被顛覆、翻轉。北韓金氏政權已傳位三代，是現代世界的一個奇跡；敘利亞阿薩德父子掌權大半個世紀，卻帶來慘烈內戰；古巴卡斯楚傳位給弟弟勞爾，勞爾退休後，卡斯楚王朝六十年的統治落幕。

鄧小平用隱形政變推翻毛指定的接班人華國鋒，進而否定文革，部分推翻毛的遺產。但鄧如毛一樣，也失去了傳位給兒子的現實條件：其長子鄧樸方在文革中不堪紅衛兵凌辱，跳樓逃生，摔成高位癱瘓；次子鄧質方為留美博士，熱衷於經商（四方集團創辦人），沒有從政。而在中國的傳統中，從未有過獨裁者傳位給女兒的先例，鄧小平也不可能傳位給女兒。

鄧小平沒有刻意培養子女從政，卻讓子女享受特權，且不說他掌權之後，諸多子女參與「官倒」，富可敵國，在毛時代時，他就相當溺愛。

鄧家第三代中，鄧卓棣是兒子鄧質方與妻子劉小元的獨生子，也是鄧小平唯一的孫子。二○一三年，鄧卓棣被任命為廣西壯族自治區百色市平果縣副縣長——此地正是鄧小平發動百色起義的地方，這一職位是鄧家人的刻意安排。二○一四年，雲南媒體報導，鄧卓棣擔任中共廣西平果縣新安鎮黨委書記，同時兼任平果縣副縣長。此後鄧卓棣又擔任平果縣縣委副書記。但兩年之後，有香港媒體報導鄧卓棣不再擔任縣委副書記，似乎悄然離開政壇，從此極少見到公開報導。鄧家在政壇呼風喚雨的時代已然終結。

與鄧小平相比，蔣經國有將大位傳給兒子的規畫——他本人就是以此方式獲得權力的。但是，蔣經國的三個兒子一個比一個不爭氣、不成才，他無奈之下放棄此一念頭。他在日記中多次表達對子女恨鐵不成鋼的感歎：「兒輩之不爭氣，影響家譽和事業，余身為人父而為盡父職，此心必將一生不安。」、「三兄弟個性不同志趣不一，到今天為止無一有大抱負者，可謂與教子無方矣。」、「自從孝武婚變發生以來，數週難眠，飲食失常，尤其昨天孝武以暴力強迫要求送其兒女丈母和妻子出國一事，思之寒心痛心。思之，子不教父之過，今日余既不能齊家，將何以治國？」

長子蔣孝文臥病後，蔣經國將希望寄託在二子蔣孝武身上。特務頭子沈之岳投其所好，兩次面薦蔣孝武為調查局長，蔣經國不以為然：「沈之岳竟兩次面薦孝武為調查局局長，聞之一驚，沈某竟幼稚到如此地步，否則別有用心，或者對我之為人與人格毫無認識，不論如何，此事不能責沈，而余應自反自省者多矣。」 此時，蔣經國已知道，讓蔣家子弟從事特務工作，無論台灣社會還是國際上，都影響觀瞻。但他還是安排蔣孝武祕密參與特務工作，雖無實際頭銜和官職，但若干情報部門的首長都需要向蔣孝武匯報工作。

此後，江南案在美國發生、遇害者為美國公民，引起美國政府震怒。聯邦調查局很快查證，兇手是受台灣軍情系統僱用的黑幫分子，蔣經國的兒子蔣孝武可能涉案。

在美國被捕的竹聯幫中堅分子、外號「白狼」的張安樂一口咬定，刺殺江南是蔣孝武下令。下手槍殺江南的董桂森於被捕後，在美國受審時，也斬釘截鐵地指出，是蔣孝武下了誅殺令。

蔣孝武釀成大禍，蔣經國又氣又惱——國防部情報局在他兒子煽動下，僱用黑道到全世界最攸關台灣安危的國家，去執行冷血謀殺案，將他置於非常尷尬的境地。

原本追隨蔣經國多年、已上了年紀的自由派人士也大為震驚和羞愧，一個黨和政府要靠黑道及情治機構來威嚇敵人，其統治合法性和道德權威蕩然無存。此案也徹底摧毀了蔣經國長期以來對情治機制及祕密行動的信念，他對這個自己創造出來的怪物充滿無力感，稱之為「負數」。

江南案發生之後，蔣經國承認了「殺人不能解決問題」這個民主社會最簡單不過的常識，放棄蔣家第三代接班的安排，以此承諾換取美方停止追究蔣孝武的罪行。一九八五年八月十六日與十二月二十五日，蔣經國兩度公開表示：「從來沒有考慮蔣家成員接班」，「蔣家不能也不會參選下任總統」。為堵眾人悠悠之口，蔣經國將蔣孝武調離台北，出國擔任「駐新加坡副代表」。蔣孝武再沒有與蔣經國見面，直到蔣經國猝死，他才回台灣奔喪。

蔣孝武被外放後，蔣經國又重用三子蔣孝勇，安排其進入國安會。蔣孝勇一時之間聲勢日隆，在外界有「地下總統」稱號，但其表現並不好，蔣經國無法再賦予其更大的權力。

蔣經國終於絕望，在日記中寫道「望我子孫再不要有人從事於政治了」，並公開宣布「蔣家人不能也不會有人從政」。

目前，違背蔣經國遺願、繼續從政的蔣家人，是在台北當選立法委員的蔣萬安——不過，蔣萬安是章孝嚴的兒子，究竟是不是真正的蔣家人，坊間有不同說法。

王昇出局不是共產黨的陰謀

專制制度之下，獨裁者不是靠選舉產生，其接班人的位置同樣如此。誰能成為接班人，端看獨裁者一人之好惡。覬覦接班人位置之人，往往竭盡所能討好獨裁者。但獨裁者天威難測、喜怒無常、變化多端，很多接班人明明已穩如磐石，卻在一夜之間身敗名裂（如毛澤東的接班人林彪，被欽定為「副統帥」，其接班人地位寫入黨章，仍遭毛的清洗，神祕死於飛機失事）。歷史多次證明，太早有接班勢頭的人物，大都不能真正接班。