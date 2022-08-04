今起3天中國環台6海域軍演，專家憂威脅超過1996台海危機；拜登與國安團隊討論印太局勢，G7外長發聯合聲明
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國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，此次演習的嚴重性高於1996年台海飛彈危機。G7成員國外長今天發布聯合聲明，關切中共的威嚇行動，並兩次提及對台海和平穩定的承諾。
《中央社》報導，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即在11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
《中時新聞網》報導，市場擔憂海、空運輸將受到衝擊。航空專家直言，共軍的軍演區域就是要切斷經過台灣的國際航線。截至昨（3）日晚間8時，這2天各機場共有66班國際航班取消。
交通部長王國材指出，共軍3天演習把台北飛航情報區占滿，18條國際航路受到影響，為確保機場順利運作，昨與日本、菲律賓溝通替代航路。這幾天國際航班可能先往東飛，出了台北飛航情報區後，由福岡飛航情報區接手往北前往東北亞、北美等，或往南再進入馬尼拉飛航情報區前往東南亞、紐澳等。
《中時新聞網》報導，知情人士表示，中國「包夾台灣」式實彈演習不僅影響我所有國際航班，更衝擊各國所有原本飛越台灣上空的航班，像是往返東北亞、東南亞，以及東南亞往美加航班，每天衝擊至少達650架次、3天至少1950架次航機。
王國材坦言所有國際航班都會受到影響，但只要借道日本、菲律賓航路，都能「飛得出去」。由於需變更路線，東西向航線會增加約10分鐘航行時間，南北向則較難估算。
《中央社》報導，網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南航空局（CAAV）局長丁越勝（Dinh Viet Thang）表示，收到中國主管機關的正式通知，請求執飛亞洲航線的航空公司自4日上午11時起至5日止避免靠近台灣。
報導指出，以河內市、胡志明市飛往台灣的航班來說，目前尚未有越南的航空公司宣布取消航班或延誤。另據掌握，執飛台越航線的國籍航空目前也依然維持正常營運。
《中央社》報導，王國材表示，海運部分，因無固定航線，只要避開演訓區域即可。交通部航港局昨天也發布航船布告，警示周邊海域船舶避開演訓區域。
台灣港務公司目前掌握的情況是，所有登記在台灣國際商港進出的航商，還未有提出取消船班的計畫，主要是進出港口的航道不在軍演區，至於出了港口的航路，船公司可視實際情況調整繞路。
共軍演習區域侵入領海、鄰接區，國防部：將反制
（中央社）國防部昨天表示，共軍部分演習區域侵入中華民國領海、鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動，國軍將會反制任何侵害國家的行動。
國防部上午召開「因應共軍近期演訓相關議題」線上記者會，由國防部發言人孫立方少將、訓次室聯合作戰訓練處處長劉爾榮少將、法律司法規研審處副處長于健昌上校等人說明國軍相關應處作為。
孫立方指出，共軍對於在周邊海空域實彈演習相關作法，部分演習區域侵入中華民國領海、鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動。
孫立方說，國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力、信心，負起守衛疆土責任，也會反制任何侵害國家的行動。
美國眾議院議長裴洛西2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。
專家憂中共軍演威脅超過96台海危機，考驗國軍應變
（中央社）美國眾議院議長裴洛西訪台，中國宣布在台周邊6海域軍演射擊。學者專家認為，部分演習區侵入領海，顯示中共態度較1996台海危機強硬，令人擔心擦槍走火的可能，考驗國軍的應變能力。
美國眾議院議長裴洛西於2日抵台訪問，中共解放軍宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部等6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
淡江戰略所助理教授林穎佑在接受《中央社》記者訪問時表示，觀察此次中國宣布演習的區域，以及美國派遣航母戰鬥群在台海周邊，可以看出中美在台海問題上，仍沿用1996年台海飛彈危機的遠例在應對。
林穎佑指出，但與1996年不同的是，此次中國宣布劃設的6個演習區中，有部分進入台灣的24海浬鄰接區，甚至是領海基線，這是新的手法，也突破過去的慣例，但中國是否真的會派機艦，或射飛彈進入領海，還要觀察。或許中國也在觀察裴洛西的言行、美國政府及台灣方面的態度，再決定是否要有所行動。
林穎佑表示，中國宣布的6個演習海域之所以圍繞台灣且涵蓋台灣周邊的國際航道，是有借鏡俄烏戰爭，試驗在未來可能出現的台海軍事衝突中，如何阻止美國與其盟邦透過預警機、電偵機等管道對台進行資訊情報支援。
國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，此次演習的嚴重性高於1996年台海飛彈危機。當年共軍在基隆、高雄外海試射飛彈，範圍都在24海浬外，而大型軍演都在大陸東南沿海，但此次公布的演習區，有部分的邊緣都進入領海範圍，甚至領海基線，也覆蓋高雄港、基隆港的航道。
揭仲表示，中共這次的態度比1996年台海飛彈危機時更為強硬，對台灣威脅更為強烈，且當雙方機艦距離太過接近，也令人擔心擦槍走火的可能，風險真的很大，也考驗國軍的應變能力。
軍事專家、《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，相較於1996年台海飛彈危機，如今中國要在上述6個海域進行軍演，若只是飛彈試射，他認為效率不大，對台灣民心士氣的影響也不大。
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