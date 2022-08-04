【裴洛西訪台學者分析】讓全世界看到台灣在第一線承受中國的壓力，激起自由民主陣營更加團結
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羅致政說，裴洛西這次訪台，進一步強化美台關係，而美台繼續交往，遲早會面臨中國設定的框架問題，例如什麼樣的人能不能來、什麼層級的人能不能來等；裴洛西來台訪問，某種程度是去凸顯這個框架的不合理，也拆除部分不合理的框架。
裴洛西訪台 學者：讓世界看到台灣承受中國壓力
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間率團來台訪問，是時隔25年，美國現任眾議院議長再度訪台。裴洛西獲總統蔡英文頒贈「特種大綬卿雲勳章」，也拜會立法院、舉辦媒體互動會及參訪白色恐怖景美紀念園區等，並於3日傍晚搭乘行政專機離開台灣，結束在台灣19小時的訪問。
台大政治系副教授陳世民在接受《中央社》記者訪問時表示，裴洛西是自由民主世界中有重要象徵意義的人物，裴洛西來台訪問，讓全世界看到自由民主的台灣在第一線承受中國的壓力，而中國宣布軍演，只會讓全世界的自由民主國家更關注台灣，並轉變為對台灣的支持。
陳世民指出，包括日本、澳洲、加拿大等國，看到中國軍演，相信會更關注台灣，中國軍演只會激起自由民主陣營更加團結，給予台灣支持，且他不認為中國會在此時發動對台的軍事行動，對中國國家主席習近平來說，目前應是不冒風險的穩當爭取連任。但對台灣來說，關鍵是習近平連任成功後的反應。
外交學者出身的民進黨立委羅致政說，裴洛西這次訪台是有備而來，從她抵台後發的聲明稿和在推特的發文內容，已經寫很清楚，也為這次訪台定調，就是自由跟民主價值之間的決定，要站在自由民主人權台灣的這邊。
羅致政說，裴洛西這次訪台，進一步強化美台關係，而美台繼續交往，遲早會面臨中國設定的框架問題，例如什麼樣的人能不能來、什麼層級的人能不能來等；裴洛西來台訪問，某種程度是去凸顯這個框架的不合理，也拆除部分不合理的框架。
羅致政表示，中國今天可以因為裴洛西來台而有這麼大的動作，難保過2天會不會又用其他理由，況且中國要對台灣有任何恫嚇威脅，可以有很多理由，台灣、美台關係不用因此就自我設限。
此外，羅致政表示，美國總統拜登（Joe Biden）跟中國國家主席習近平上週通話時，應該已確定要走的方向，即往減少衝突、競爭的方向走，因此不至於因為裴洛西訪台而出現脫軌或偏離軌道的情況，台海局勢還在可控的範圍內。
至於這次是否蔡政府有刻意低調裴洛西的來訪，陳世民表示，不認為政府會低調處理裴洛西來訪，而是因為裴洛西對於訪台相當謹慎，未提前公布行程，而在未有公開訊息的狀況下，也基於對裴洛西的尊重，中華民國政府當然不需要高調地宣揚。
羅致政說，裴洛西訪台獲得國際媒體的關注，這也一定是國際能見度很高的事，政府沒必要去做任何誇大的動作，而且裴洛西來台訪問本身就是一件很有意義的事情，因此沒有刻意低調或高調，一切很自然的發生。
淡江戰略所副教授李大中則表示，裴洛西訪台後，美中關係應該會陷入非常保守的狀態，雙方不會有合作的動能，而是以不擦槍走火為原則。而在兩岸之間，目前中國宣布軍演，是到此為止還是有一連串的步驟，這要看北京對於裴洛西訪台的真正態度，台灣不能掉以輕心，過度樂觀。
而在台美之間，李大中指出，在美國的政治結構，行政部門與國會是兩個軌道，國會當然也重要，但如果要實質深化台美關係，行政部門還是比較有指標性，如軍售、來訪官員層級等，而到目前為止，拜登政府似乎沒有比川普（Donald Trump）政府更進一步。
李大中指出，他認為蔡政府在面對裴洛西來訪，相比過去美國議員來訪更加謹慎低調，一方面是裴洛西的份量不同，另一方面可能也跟拜登政府的態度有關。畢竟拜習日前通話的目的是避免美中誤判、擦槍走火，相信白宮、國安會及國防部都有跟裴洛西辦公室溝通不要訪台。
裴洛西訪台 分析：支持朋友盼亞洲盟友對美有信心
（中央社）新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受《中央社》記者訪問時表示，裴洛西訪台展現「美國對朋友的支持」，也代表美國不畏懼中國壓力，期盼亞洲其他盟友及夥伴對美國的承諾更有信心。
另一方面，新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江分析，裴洛西向來在價值觀、人權議題上，採取較為積極批評中國的態度，目前美國跨黨派的政治共識都主張在高科技、供應鏈、安全等方面對中強硬。她這次訪台的決定符合目前美國政治及決策圈的對中態度。
這可能也是82歲的裴洛西以美國政治領袖身分訪台的最後一次機會，李明江說，美國年底將舉行期中選舉，民主黨恐失去多數黨地位，裴洛西可能不再擔任眾議院議長。
至於在美中競爭加劇之際，裴洛西訪台將如何影響美中關係？莊嘉穎認為，「不會有什麼衝擊」，美中關係緊張已持續一段時間，中國也一直對台施壓。在此趨勢下，就算裴洛西沒訪問台灣，緊張情勢仍會一直升溫，這趟訪問可能只是讓速度更快一點。
李明江表示，裴洛西訪台凸顯了台灣議題在美中關係的敏感性及重要性。他研判，軍事方面的衝擊可能對台灣來說是最大的；這次事件可能刺激中國進一步「加大以武促統的政策」。
裴洛西一行人抵台訪問，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。
李明江指出，中國這3天的演習可當作是「短期的、嘗試性的對台戰略封鎖」，未來是否將這類環繞台灣的演習常態化，值得觀察。若中國決定常態化，「就表明兩岸安全關係過去長期以來存在的現狀被打破了」，這對台灣安全形勢是不小的考驗。
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